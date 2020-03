DGAP-News: NorCom startet Academy mit Schulungsangebot zu Big Data- & AI-Technologien (deutsch)

NorCom startet Academy mit Schulungsangebot zu Big Data- & AI-Technologien

Die NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA organisiert ihr erprobtes Angebot an Schulungen zur praktischen Anwendung von Big Data & AI-Technologien unter dem Dach der NorCom-Academy. Alle Schulungen können dank Virtual Classroom Technologie vollumfänglich als Webinare durchgeführt werden - und bieten so insbesondere in der aktuellen Situation eine attraktive Möglichkeit der Fortbildung.

Das Programm der NorCom-Academy umfasst zum einen bewährte Standardschulungen: Aktuell werden hier die Themen Big Data Engineering, Machine Learning, Data Science mit Spark und Natural Language Processing behandelt. Zum anderen bietet NorCom Schulungen mit individualisierten Inhalten an, die auf die spezifischen Anforderungen der Teilnehmer zugeschnitten sind. Schulungsteilnehmer bekommen das benötigte Handwerkszeug vermittelt, um Entwicklungen eigenständig weiterzuführen.

Neben den stark praxisorientierten Inhalten steht eine moderne Wissensvermittlung im Vordergrund. Die eingesetzte Virtual Classroom Technologie ermöglicht den Schulungsteilnehmer neben der Vor-Ort Teilnahme auch die Online-Teilnahme von einem beliebigen Standort und schafft damit eine Interaktivität und Qualität, wie man sie sonst nur von Präsenzveranstaltungen kennt. Damit ist das Angebot insbesondere auch in Zeiten eingeschränkter Reisemöglichkeiten attraktiv.

"Bei den meisten Projekten, die wir im Bereich Big Data und Künstliche Intelligenz durchführen, betreten unsere Kunden mit uns Neuland. Mit unserem Schulungsangebot unterstreichen wir unseren Anspruch, unsere Kunden optimal in der Umsetzung ihrer Ideen zu begleiten. Wir sprechen explizit die Themen an, die in der Praxis oft große Hürden auf dem Weg zum produktiven Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Big Data darstellen", erläutert Andreas Pawlik, Leiter Consulting bei NorCom. "Mit der Academy öffnen wir das Seminarangebot auch interessierten Unternehmen, zu denen bisher keine Kundenbeziehung besteht. Ich freue mich sehr, dazu Seminarleiter gewonnen zu haben, die als Experten mit langjährigen Umsetzungserfahrungen auch direkt aus der Praxis berichten können."

Die NorCom-Academy ist unter folgendem Link erreichbar: https://www.norcom.de/norcom-academy

