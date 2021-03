DGAP-News: Nordex Group wächst weiter und erhöht Konzernumsatz auf EUR 4,65 Mrd. (deutsch)

Nordex Group wächst weiter und erhöht Konzernumsatz auf EUR 4,65 Mrd.

^ DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht Nordex Group wächst weiter und erhöht Konzernumsatz auf EUR 4,65 Mrd.

23.03.2021 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nordex Group wächst weiter und erhöht Konzernumsatz auf EUR 4,65 Mrd.

* Prognose 2021: Umsatz von EUR 4,7 bis 5,2 Mrd. und EBITDA-Marge von 4,0 bis 5,5 Prozent erwartet

* Strategische Ziele 2022 bestätigt

* Prognose 2020 erfüllt

* Finanzierungsmaßnahmen erfolgreich durchgeführt

* Umfassendes Unternehmensprogramm zur Steigerung der Effizienz und Profitabilität gestartet

* Nordex steigt in den MDAX auf

* Fünfter Nachhaltigkeitsbericht präsentiert

Hamburg, 23. März 2021. Die Nordex Group ( ISIN: DE000A0D6554 ) hat ihren Wachstumskurs im Jahr 2020 trotz der im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie widrigen Marktumstände erfolgreich fortgeführt. Dabei hat das Unternehmen seine Produktionskapazitäten auf rund 6 GW erhöht, Installationen und den Konzernumsatz gleichermaßen gesteigert. Das Auftragsbuch für neue Windenergieanlagenlagen (Segment "Projekte") erreichte mit EUR 5,3 Mrd. in etwa das gute Niveau des Vorjahres (2019: EUR 5,5 Mrd.).

Prognose für 2021 Für das laufende Jahr rechnet die Nordex Group mit einem weiteren Anstieg des Umsatzes und des operativen Ergebnisses. So wird von einem Konzernumsatz von EUR 4,7 bis 5,2 Mrd. ausgegangen, wobei sich die Umsatzerlöse relativ gleich über das Jahr verteilen sollten. Bei der operativen Ergebnis-Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-Marge) strebt das Unternehmen eine Bandbreite von 4,0 bis 5,5 Prozent an, die sich im Laufe des Jahres schrittweise erhöhen sollte. Grund hierfür ist, dass margenschwache Projekte auslaufen und der Anteil an Projekten mit der profitableren Delta4000-Plattform sukzessive zunimmt. Außerdem erwartet die Nordex Group aus heutiger Sicht, dass sich die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das laufende Geschäft ab dem zweiten Quartal reduzieren. Dazu tragen auch die stabilisierte Lieferkette sowie bereits erprobte Konzepte, mit denen unter Pandemiebedingungen in allen Unternehmensbereichen effizient und effektiv gearbeitet werden kann, wesentlich bei.

Der Auftragseingang und das Aktivitätsniveau wirken sich auf die Höhe des Working Capitals aus. Zum Jahresende strebt die Nordex Group eine auf den Konzernumsatz bezogene Working-Capital-Quote von unter minus sechs Prozent an. Mit Blick auf den weiteren Ausbau der Lieferkette hat das Unternehmen rund EUR 180 Mio. für Investitionen eingeplant.

Die Nordex Group befindet sich daher auf gutem Weg und bestätigt hiermit ihre strategischen Ziele 2022 (Umsatz rund EUR 5 Mrd. und EBITDA-Marge 8 Prozent).

Nordex Group erfüllt Prognose 2020 Die Nordex Group hat heute ihren Jahresabschluss veröffentlicht und damit die am 5. März 2021 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse einschließlich Prognose bestätigt. Der Konzernumsatz stieg kräftig um 41,6 Prozent auf EUR 4.650,7 Mio. an (2019: EUR 3.284,6 Mio.). Die EBITDA-Marge des Unternehmens lag mit 2,0 Prozent auf dem erwarteten Niveau, jedoch deutlich unter dem Vorjahr (2019: 3,8 Prozent). Die auf den Konzernumsatz bezogene Working-Capital-Quote belief sich zum Jahresultimo auf minus 6,3 Prozent und lag damit klar unter dem prognostizierten Wert von kleiner minus 4 Prozent (2019: minus 9,1 Prozent). Die Investitionen verringerten sich auf EUR 162,9 Mio. gegenüber dem Vorjahr (2019: EUR 172,5 Mio.) und lagen knapp unter dem erwarteten Wert von EUR 170,0 Mio. Der Free Cashflow betrug EUR minus 120,4 Mio. (2019: EUR minus 126,0 Mio.).

Zum Bilanzstichtag belief sich die Eigenkapitalquote der Nordex Group auf 17,5 Prozent (31. Dezember 2019: 18,6 Prozent). Dabei ist diese Entwicklung im Wesentlichen auf die Kapitalerhöhung im Dezember 2020 und das negative Konzernergebnis zurückzuführen. Dies führte zwar zu einem Anstieg des Eigenkapitals, aber dadurch, dass die Bilanzsumme stärker anstieg, war die Quote rückläufig. Die Liquidität der Nordex Group lag zum Jahresende 2020 deutlich über der des Vorjahres und belief sich auf hohe EUR 778,4 Mio. (31. Dezember 2019: EUR 510,0 Mio.). Die Nettoverschuldung hingegen verringerte sich auf EUR 40,9 Mio. (31. Dezember 2019: EUR 84,0 Mio.).

Installationen und Service weiter angestiegen Im Jahr 2020 erhöhte die Nordex Group ihre Installationen deutlich, obwohl es infolge der Covid-19-Pandemie immer wieder zu Störungen in der Projektabwicklung kam. So installierte das Unternehmen 1.492 Windenergieanlagen in 23 Ländern (2019: 938 in 21 Ländern) mit einer Gesamtleistung von 5,5 GW (2019: 3,1 GW). Das Segment Service konnte seinen Umsatz um 8,5 Prozent auf EUR 437,6 Mio. steigern (2019: EUR 403,2 Mio.) und war so mit 9,4 Prozent am Gesamtumsatz beteiligt. Weltweit hatte die Nordex Group zum Ende des Berichtsjahrs 8.383 Windenergieanlagen mit einer Leistung von insgesamt 21,0 GW unter Service, meist im Rahmen langjähriger Serviceverträge. Der Auftragsbestand im Segment Service kletterte weiter um 11,1 Prozent auf EUR 2.819,3 Mio. (31. Dezember 2019: EUR 2.536,5 Mio.).

Erfolgreiche Finanzierungsmaßnahmen durchgeführt Im April 2020 hatte das Unternehmen seine Garantiekreditlinie in Höhe von EUR 1,24 Mrd. erfolgreich bis April 2023 verlängert und damit das operative Projektgeschäft mit Bankgarantien abgesichert. Darüber hinaus hat die Nordex Group eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von EUR 350 Mio. erhalten, die vom Bürgschaftsprogramm des Bundes und der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg abgesichert wurde. Parallel dazu hat die Nordex Group verbindliche Vereinbarungen zur Refinanzierung des Schuldscheindarlehens im April 2021 getroffen. Abschließend hat die Nordex Group im Dezember eine Kapitalerhöhung durchgeführt und 10,7 Mio. neue Aktien ausgegeben. Der Bruttoerlös von gut EUR 200 Mio. stärkt die Bilanz und unterstützt den Wachstumskurs.

Umfassendes Unternehmensprogramm gestartet 2020 hat die Nordex Group ein umfassendes Unternehmensprogramm zur Steigerung der Effizienz und Profitabilität gestartet, das sich aus mehreren Modulen und Schlüsselinitiativen zusammensetzt und ab 2021 beginnt, sein Potenzial zu entfalten. Zentral hierbei sind der Ausbau der Produktionskapazitäten in Indien auf 4 GW sowie die Weiterentwicklung der Lieferkette.

"Im Jahr 2020 haben wir rund 1.500 Anlagen mit einer Leistung von 5,5 GW errichtet, und dies trotz der durch die Pandemie erschwerten Bedingungen. Darüber hinaus waren wir mit unserer wettbewerbsfähigen Delta4000 Plattform global erfolgreich und konnten von der anhaltenden Dynamik im Windenergiemarkt profitieren. ", sagte José Luis Blanco, CEO der Nordex Group.

Nordex-Aktie zukünftig im MDAX gelistet Das im vergangenen Jahr gewachsene Kapitalmarktinteresse an der Nordex Group hat zu einer höheren Bewertung der Nordex-Aktie geführt, verbunden mit einem deutlich lebhafteren Handel, sodass die Deutsche Börse die Nordex-Aktie im März 2021 in den MDAX aufgenommen hat.

Nachhaltigkeitsbericht 2020 veröffentlicht Parallel mit dem Geschäftsbericht veröffentlicht die Nordex Group heute ihren fünften, erneut von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC geprüften Nachhaltigkeitsbericht. Dieser Bericht erläutert die aktuellen Entwicklungen, Aktivitäten und Kennzahlen im Bereich Nachhaltigkeit und enthält auch den nichtfinanziellen Konzernbericht. Darüber hinaus stellt die Nordex Group die im Berichtsjahr erreichten Fortschritte in der Nachhaltigkeitsstrategie 2019 bis 2021 vor.

Der Geschäftsbericht und der Nachhaltigkeitsbericht stehen ab sofort auf der Homepage des Unternehmens im Bereich Investor Relations unter "Publikationen" zum Download zur Verfügung (ir.nordex-online.com). Die Ergebnisse des ersten Quartals 2021 wird die Nordex Group am 11. Mai 2021 veröffentlichen.

Kennzahlen der Nordex Group

(Mio. EUR) 2020 2019 Veränd. (%) Umsatz 4.650,7 3.284,6 41,6 davon Segment Service 437,6 403,2 8,5 EBITDA 94,0 123,8 -24,1 EBITDA-Marge 2,0 % 3,8 % -1,8 PP EBIT-Marge (bereinigt um PPA) -0,8 % 0,1 % -0,9 PP Konzernergebnis -129,7 -72,6 - Investitionen 162,9 172,5 -5,6 Free Cashflow -120,4 -126,0 - Working-Capital-Quote (31.12.) -6,3 % -9,1 % 2,8 PP Liquidität (31.12.) 778,4 510,0 52,6 Nettoverschuldung (31.12.) 40,9 84,0 -51,3 Eigenkapitalquote (31.12.) 17,5 % 18,6 % -1,1 PP Auftragseingang (Projekte) 4.218,1 4.415,0 -4,5 Auftragseingang (Service) 607,6 695,4 -12,6 Auftragsbestand (Projekte) 5.298,4 5.533,9 -4,3 Auftragsbestand (Service) 2.819,3 2.536,5 11,1 Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Ansprechpartner für Presseanfragen: Nordex SE Felix Losada Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1141 flosada@nordex-online.com

Ansprechpartner für Investoren: Nordex SE Felix Zander Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1116 fzander@nordex-online.com

Nordex SE Tobias Vossberg Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 2502 tvossberg@nordex-online.com

Nordex SE Rolf Becker Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1892 rbecker@nordex-online.com

23.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Nordex SE Erich-Schlesinger-Straße 50 18059 Rostock Deutschland Telefon: +49 381 6663 3300 Fax: +49 381 6663 3339 E-Mail: info@nordex-online.com Internet: www.nordex-online.com

ISIN: DE000A0D6554

WKN: A0D655 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1177393

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1177393 23.03.2021

°