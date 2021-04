DGAP-News: Nordex SE: Nordex Group erhält 72-MW-Auftrag aus Deutschland (deutsch)

Nordex SE: Nordex Group erhält 72-MW-Auftrag aus Deutschland

- Dirkshof bestellt 20 Anlagen des Typs N117/3600

Hamburg 9. April 2021. Der Projektentwickler Dirkshof hat Ende März bei der Nordex Group zwanzig Anlagen des Typs N117/3600 für den Bürgerwindpark "Reußenköge" bestellt. Der Auftrag umfasst auch einen Premium-Service-Vertrag der Turbinen für eine Laufzeit von fünf Jahren mit einer dreimaligen Verlängerungsoption von je fünf weiteren Jahren.

Der Bürgerwindpark "Reußenköge" ist ein Repowering-Projekt in Nordfriesland, nahe an der Nordsee gelegen. Ersetzt werden Anlagen der 2-MW-Klasse. Der Start der Errichtung der zwanzig N117/3600-Anlagen mit 3,6 MW Kapazität und Nabenhöhen von 91 Metern Nabenhöhe ist noch 2021 vorgesehen. Die Inbetriebnahme der letzten Anlage ist in 2022 geplant.

Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group: "Wir freuen uns über den Auftrag von Dirkshof. Ein durchschnittlicher Windpark in Deutschland besteht aus zwei bis drei Anlagen. Gründe sind die Topographie, die dichte Besiedlung, die Schall- und Schattenwirkung. Windparks mit zwanzig Turbinen wie Reußenköge sind für deutsche Verhältnisse groß. Wie dieses Projekt zeigt, können beim Repowering durchaus größere Gruppen entstehen, da damit ein Bündel von Altanlagen durch wenige neue Turbinen ersetzt werden kann. Und im Projekt Reußenköge gab insbesondere der geringe Schalleistungspegel der N117/3600 den Ausschlag".

Im Zuge der Dezember-Ausschreibung 2020 für Windenergieanlagen an Land erhielt Dirkshof den Zuschlag für das 20-Turbinen-Projekt Reußenköge.

Im Jahr 2020 wurden in Deutschland Onshore-Windenergieanlagen mit einer Leistung von insgesamt 1.431 MW zugebaut. Im Vergleich zum Rekordtiefjahr 2019 steigerte sich der Zubau um ca. 46 Prozent. Die Nordex Group verzeichnete dabei im zurückliegenden Jahr im Vergleich zu 2019 mit 232 MW eine Steigerung des Zubaus von 114 Prozent.

Dirkshof im Profil Der Dirkshof aus dem Sönke-Nissen-Koog ist einer der norddeutschen Pioniere in der Windbranche, der seit 30 Jahren im Bereich Erneuerbare Energien erfolgreich tätig ist. Neben der Entwicklung von schlüsselfertigen Projekten sowie der kaufmännischen und technischen Betriebsführung ist das erklärte Ziel des Dirkshofs, die Veredelung der grünen Energie voranzubringen sowie die Wertschöpfung und die Arbeitsplatzsicherung vor Ort zu erhalten. Der Bürgerwindpark Reußenköge ist mit 85 Windenergieanlagen und derzeit 255MW der größte Bürgerwindpark in Europa.

Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

