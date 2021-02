NOUVEAU MONDE KÜNDIGT DIE EVALUIERUNG EINER ZUSÄTZLICHEN NOTIERUNG AN EINER BEDEUTENDEN BÖRSE DER USA UND EINE AO HAUPTVERSAMMLUNG AN

MONTREAL, KANADA, 17. Februar 2021 - Nouveau Monde Graphite Inc. ("Nouveau Monde" oder "das Unternehmen") (TSXV: NOU; OTCQX: NMGRF; Frankfurt: NM9) gibt bekannt, dass die Evercore Group LLC als Finanzberater des Unternehmens ausgewählt wurde, um bei der Evaluierung einer möglichen Notierung der Unternehmensaktien in den Vereinigten Staaten ("USA"), entweder am New York Stock Exchange ("NYSE") oder dem Nasdaq Stock Market ("Nasdaq") unterstützend tätig zu sein.

Arne H. Frandsen, Vorstandsvorsitzender von Nouveau Monde, erklärte: "Wir glauben, dass Nouveau Monde mit Sitz in "AAA"-bewerteten Kanada in einer guten Position ist, um zu dem führenden Anodenmaterialhersteller Nordamerikas zu werden. Unsere Strategie besteht darin, wichtige Batteriematerialen zu liefern, die für die Elektrofahrzeugrevolution benötigt werden. Da mehrere der weltweit führenden Autohersteller in den USA tätig sind, ist es nur logisch, dass Nouveau Monde sich bemüht, seine Investorenbasis mit der seiner anvisierten Kunden in Einklang zu bringen. Wenn eine Notierung erreicht wird, ist Nouveau Monde vermutlich eines der größten Unternehmen für Graphit in Batteriequalität, das in den USA notiert ist."

Eric Desaulniers, Präsident und CEO von Nouveau Monde, fügte hinzu: "Aufgrund der Tatsache, dass wichtige Genehmigungen der Regierung vorliegen, um unsere Produktionsstätten "von der Mine zum Markt" zu errichten, liegt der Fokus von Nouveau Monde auf der Entwicklung einer vollständig integrierten Quelle für umweltfreundliche Batterieanodenmaterialien in Nordamerika. Die Ergänzung um eine Notierung an NYSE oder Nasdaq verstärkt die Präsenz des Unternehmens in den USA noch mehr. Durch unsere strategische Nutzung der Hydroelektrizität und unsere Pläne, auf eine vollständige elektrische Flotte im Bergbaubetrieb umzustellen, befindet sich Nouveau Monde in einer einzigartigen Position, um eine nordamerikanische Quelle kohlenstoffneutraler graphitbasierter Materiallösungen für die wachsenden Lithium-Ionen- und Brennstoffzellenmärkte bereitzustellen, wobei die kommerzielle Produktion für 2023 vorgesehen ist. Das Hinzufügen einer Notierung an einer bedeutenden US-amerikanischen Börse sorgt für einen verbesserten Handelszugang zu in den USA ansässigen Investoren und verbessert außerdem die Sichtbarkeit von Nouveau Monde an der Börse. Eine mögliche zusätzliche Notierung in den USA ist ein selbstverständlicher Schritt im Rahmen des Wachstums und der Entwicklung des Unternehmens."

Das Unternehmen antizipiert, dass seine Stammaktien im zweiten Quartal dieses Jahres erstmals an der ausgewählten US-amerikanischen Börse gehandelt werden, vorbehaltlich der Zustimmung des Vorstands, die eventuelle Notierung voranzutreiben, der vorherrschenden Bedingungen am Markt und der Erfüllung aller zutreffenden Notierungs- und regulatorischer Richtlinien wie auch des Erhalts der Zulassung zur Notierung.

Außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre zwecks Erwägung einer Aktienzusammenlegung

In Zusammenhang mit der eventuellen Notierung wird das Unternehmen eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre ("die Sondersitzung") am Dienstag, 23. März 2021 abhalten. Das Unternehmen hat den Stichtag für die Sondersitzung auf Freitag, 19. Februar 2021 festgelegt. Der Zweck der Sondersitzung besteht in einem Gesuch um Genehmigung durch die Aktionäre des Unternehmens, um es dem Verwaltungsrat (der "Vorstand") zu ermöglichen, eine Konsolidierung der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens zu einem Satz zu erwägen, die in einem Post-Konsolidierungspreis münden, der die Notierungsanforderungen für die ausgewählte US-amerikanische Börse erfüllt.

Jede Befugnis des Vorstands zur Konsolidierung der Aktien ist abhängig von der vorherigen Zustimmung der Aktionäre des Unternehmens und der TSX Venture Exchange. Außerdem gibt es keine Zusicherung, dass der Vorstand mit einer Notierung an einer bedeutenden US-amerikanischen Börse fortfahren wird oder dass die Börse ein Kotierungsgesuch durch das Unternehmen genehmigen wird. Weiterführende Informationen, darunter auch Zeit und Hinweise für den virtuellen Zugang und die virtuelle Stimmabgabe im Rahmen der Sondersitzung erfolgen später. Außerdem wird ein Informationsschreiben des Managements für die bevorstehende Sondersitzung an die Aktionäre verschickt und durch das Unternehmen auf SEDAR hinterlegt werden.

Über Nouveau Monde

Nouveau Monde arbeitet daran, sich selbst als ein Schlüsselakteur der Energiewende zu posiitionieren. Das Unternehmen entwickelt eine voll integrierte Quelle für einen grünen Anodenwerkstoff für Batterien in Québec, Kanada. Laut Zeitplan soll der kommerzielle Betrieb mit voller Kapazität im Jahr 2023 beginnen und das Unternehmen entwickelt fortschrittliche kohlenstoffneutrale Lösungen für graphitbasierte Materialien für die schnell expandierenden Brennstoffzell- und Lithium-Ionenbatteriemärkte. Durch preisgünstige Geschäftstätigkeiten und hohe ESG-Standards strebt Nouveau Monde danach, zu einem strategischen Lieferanten der weltweit führenden Batterie- und Fahrzeughersteller zu werden und stellt hierfür robuste und zuverlässige hoch entwickelte Materialien zur Verfügung, garantiert aber gleichzeitig auch die Nachverfolgbarkeit der Lieferkette.

Medien Investoren Julie Paquet Christina Lalli Director, Communications Director, Investor Relations +1-450-757-8905 #140 +1-438-399-8665 [1]jpaquet@nouveaumonde.ca [1]clalli@nouveaumonde.ca

1. mailto:jpaquet@nouveaumonde.ca 1. mailto:clalli@nouveaumonde.ca Abonnieren Sie unseren Newsfeed: https://NouveauMonde.group/investors/#news

Hinweise zu den zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Zustimmung der Aktienkonsolidierung und der letztendlich ausgewählten Konsolidierungsrate, die Absicht und Fähigkeit des Unternehmens, an einer bedeutenden US-amerikanischen Börse notiert zu werden und die antizipierten Vorteile des Abschlusses einer Aktienkonsolidierung und Notierung an einer bedeutenden US-amerikanischen Börse und den Absatz "Über Nouveau Monde Graphite", der im Wesentlichen die Aussichten und Ziele des Unternehmens beschreibt, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne bestimmter Wertpapiergesetze dar und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die von dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Aussagen als vernünftig erachtet werden, die jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Diese Schätzungen und Annahmen können sich als falsch erweisen. Außerdem wurden diese zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund verschiedener zugrunde liegender Faktoren und Annahmen getroffen, inklusive der Geschäftsperspektiven und Gelegenheiten und sind kein Garant für die zukünftige Leistung.

Zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von denen, die in den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesagt oder vorgeschlagen werden, wesentlich abweichen. Risikofaktoren, die tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse verursachen können, die sich wesentlich von aktuellen Erwartungen unterscheiden können, beinhalten unter anderem, sind aber nicht auf diese beschränkt, Verzögerungen bei den geplanten Lieferzeiten, die Fähigkeit des Unternehmens, seine strategischen Initiativen zu implementieren und ob solche strategischen Initiativen die erwarteten Ergebnisse einbringen werden, die betriebliche Leistung der Vermögenswerte und Geschäftstätigkeiten des Unternehmens, Wettbewerbsfaktoren in der Bergbau- und Graphitproduktionsindustrie, Veränderungen an Gesetzen und Richtlinien, die sich auf die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens auswirken, technologische Entwicklungen, die Einflüsse der globalen COVID-19-Pandemie und die von den Regierungen implementierten Maßnahmen als Reaktion auf diese Pandemie und auch allgemeine wirtschaftliche Umstände. Andere unvorhersehbare oder unbekannte Faktoren, die nicht in diesem warnenden Hinweis besprochen werden, könnten ebenfalls eine wesentliche nachteilige Auswirkung auf die zukunftsgerichteten Aussagen haben.

Viele dieser Ungewissheiten und unvorhersehbaren Ereignisse können sich direkt oder indirekt auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken oder dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden zu dem Zweck gemacht, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements für die Zukunft zu geben. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und diesen zukunftsgerichteten Aussagen zu erklären.

Weder die TSX Venture Exchange noch der Regulierungsdienstleister (in der Definition der Grundsätze der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Bekanntmachung.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie in der SEDAR-Datenbank (www.sedar.com) und auf der Website des Unternehmens unter: www.NouveauMonde.group

