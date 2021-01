DGAP-News: Nova Mentis Life Science: Nova Mentis ernennt Dr. Julia V. Perederiy, PhD in den wissenschaftlichen Beirat (deutsch)

Nova Mentis Life Science: Nova Mentis ernennt Dr. Julia V. Perederiy, PhD in den wissenschaftlichen Beirat

Vancouver, British Columbia - 13. Januar 2021 - Nova Mentis Life Science Corp. (CSE: NOVA) (FSE: HN3Q) (OTCPK: LIBFF) ("NOVA" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Dr. Julia V. Perederiy, PhD, mit sofortiger Wirkung in den wissenschaftlichen Beirat des Unternehmens ernannt wurde.

Dr. Perederiy ist auf Technologien im Frühstadium sowie datengesteuerte Unternehmensstrategie spezialisiert und verfügt über wissenschaftliche und kommerzialisierende Expertise im Bereich biologischer Innovationen, von der Einzelzellanalyse bis hin zu Therapeutika auf Systemebene.

"Dr. Perederiy ist eine etablierte Neurowissenschaftlerin, deren Erfahrung sich in der bevorstehenden präklinischen Studie zur Behandlung der Autismus-Spektrum-Störung (ASD) mit Psilocybin als wertvoll erweisen wird ", erklärte Dr. Marvin S. Hausman, Chairman des wissenschaftlichen Beirats der NOVA. "Diese Studie ist konzipiert, therapeutische Psilocybin-Dosierungen zu etablieren, die in zukünftigen ASD-Studien am Menschen verwendet werden können."

Dr. Perederiy ist Autorin mehrerer von Experten begutachteter Veröffentlichungen, darunter Studien zur Plastizität des Gehirns bei Neurodegeneration und zur Neurogenetik von Autismus. Neben ihren akademischen Positionen ist Julia eine erfahrene Unternehmerin und Unternehmensberaterin, die Biotechnologieunternehmen bei der Geschäftsplanung, Marktforschung und beim Fundraising unterstützt.

"Ich bin stolz darauf, dem wissenschaftlichen Beirat von NOVA beizutreten und mein wissenschaftliches und strategisches Fachwissen zur Verfügung zu stellen, während wir weiterhin Licht auf Entheogene und ihr klinisches Potenzial zur Verbesserung komplexer Störungen des Sozialverhaltens wie Autismus und chronisch entzündlicher Erkrankungen außerhalb des Zentralnervensystems werfen."

Dr. Perederiy hat einen Bachelor-Abschluss in Neurobiologie und Psychologie von der University of California in Berkeley, einen Master-Abschluss in Technologie-Unternehmertum von der University of Portland und einen Doktortitel in Neurowissenschaften von der Oregon Health & Science University.

Über Nova Mentis Life Science Corp.

Nova Mentis Life Science Corp. ist ein in Kanada ansässiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf das aufstrebende Gebiet der psychedelischen Medizin konzentriert. Das Unternehmen zielt darauf, in diesem Bereich weltweit führend zu werden, indem es die modernsten medizinischen und wissenschaftlichen Technologien in sein Arzneimittelentwicklungsprogramm integriert. Zielsetzung ist, schwächende chronische Erkrankungen zu diagnostizieren und zu behandeln, die einen ungedeckten medizinischen Bedarf haben, wie z. B. Autismus-Spektrum-Störung (ASD).

Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie unter https://www.novamentis.ca oder per E-Mail info@novamentis.ca

Im Namen des Board of Directors

Will Rascan, President & CEO Nova Mentis Life Science Corp.

Tel.: 778-819-0244 Gebührenfrei: 1-833-542-5323

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

