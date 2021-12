DGAP-News: Nova Minerals Limited erhöht die geschätzte Goldressource auf dem Projekt Estelle um über 50% auf 9,6 Millionen Unzen (deutsch)

Nova Minerals Limited erhöht die geschätzte Goldressource auf dem Projekt Estelle um über 50% auf 9,6 Millionen Unzen

Nova Minerals Limited (ASX: NVA | OTC: NVAAF | FWB: QM3) hat auf seinem Vorzeigeprojekt Estelle die der gesamten geschätzten Goldressourcen um 54,9 % auf 9,6 Millionen Unzen (Mio. Unzen) erhöht. Das Projekt liegt in Alaskas produktiver Goldprovinz Tintina.

Die 9,6 Mio. Unzen umfassende Goldressource bei Estelle ist in den primären Lagerstätten Korbel und RPM des Unternehmens beherbergt. Dies sind zwei von 15 Hauptprospektionsgebieten auf einer 324 m2 großen Explorationskonzession. Die Ressource wurde gemäß dem JORC-Code (2012) geschätzt und wie folgt klassifiziert:

- Lagerstätte Korbel Main - angedeutet 286 Mio. Tonnen mit 0,3 g/t Au für 3,0 Mio. Unzen (Cut-off-Gehalt 0,15 Au g/t)

- Lagerstätte Korbel Main - vermutet 583 Mio. Tonnen mit 0,3 g/t Au für 5,1 Mio. Unzen (Cut-off-Gehalt 0,15 Au g/t)

- Lagerstätte RPM - vermutet 23 Mio. Tonnen mit 2,0 g/t Au für 1,5 Mio. Unzen (Cut-off-Gehalt 0,30 Au g/t)

Die erste angedeutete Ressource des Unternehmens von 3,0 Mio. Unzen bei Korbel Main ist das Ergebnis laufender Infill- und Erweiterungsbohrungen an diesem Standort, der sich im Norden der Konzession befindet. Die vermuteten Ressourcen bei Korbel stiegen von 4,7 Mio. auf 5,1 Mio. Unzen. Die Lagerstätte RPM im Süden der Konzession umfasst weiterhin eine vermutete Ressource von 1,5 Mio. Unzen, nachdem die Phase-1-Ressourcenbohrungen im Oktober durch Bonanza-Gehalte, einschließlich 132 m mit 10,1 g/t Au, hervorgehoben wurden1.

1Siehe ASX-Pressemitteilung vom 27. Oktober 2021 "Erste Goldressource von 1,5 Millionen Unzen bei RPM North"

Nova Minerals CEO, Christopher Gerteisen, sagte, dass die Hochstufung sein großes Vertrauen in das Projekt Estelle untermauert, das ähnliche geologische Merkmale aufweist wie andere große Goldminen in Alaska, darunter Victoria Golds Eagle Mine und die Goldmine Fort Knox der Kinross Gold Corporation.

"Korbel Main auf unserem Goldprojekt Estelle ist eine "unternehmensbildende" Lagerstätte mit hohen Gehalten, die weiterhin das enorme noch vorhandene Potenzial hervorheben", sagte Herr Gerteisen.

"Korbel Main verändert die Zukunft für Nova und unsere Aktionäre. Es stellt nur einen kleinen Bereich des lokalen umfangreichen mineralisierten Systems dar.

Das Management von Nova hat das Goldprojekt Estelle in kurzer Zeit und mit relativ begrenzten Mitteln von der Entdeckung zu einem Goldgebiet mit mehreren Lagerstätten geführt und das spannende daran ist, dass wir erst am Anfang stehen", sagte er.

Herr Gerteisen sagte, dass die Analyseergebnisse aus Bohrungen bei Korbel Main mit einer Gesamtlänge von mehr als 8.000 m noch ausstehen, während mehrere Kernbohrgeräte zur Lagerstätte RPM gebracht werden sollen, kurz vor der nächsten Mineralressourcenaktualisierung des Unternehmens, die für 2022 geplant ist.

"Bei Estelle haben wir derzeit fünf Bohrgeräte, die sich auf die Vergrößerung der Ressourcen in den Lagerstätten Korbel und RPM konzentrieren. Weitere Geräte werden folgen", sagte er.

"Bei Korbel zielen wir auf einen Intrusionskontakt.

Mit diesen und keinem Mangel an weiteren Zielen, einschließlich der kürzlich entdeckten Mineralisierung in unseren Prospektionsgebieten Train-Shoeshine und Stoney, besteht kein Zweifel daran, dass unser globaler Ressourcenbestand in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird, da wir das Potenzial von Estelle als Weltklasse-Trend weiter erschließen werden", sagte er.

Herr Gerteisen sagte, dass die Projektstudien auf dem Niveau der Vormachbarkeitsstudie, einschließlich Metallurgie, Geotechnik, Bergbau, Umwelt, Infrastruktur und Hydrogeologie, parallel zu den Ressourcenentwicklungsbohrungen fortgesetzt werden.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.

