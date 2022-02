DGAP-News: Novem Group S.A.: Q3 2021/22 Ergebnis zeigt Anzeichen einer Erholung gegenüber Vorquartal (deutsch)

Novem Group S.A.: Q3 2021/22 Ergebnis zeigt Anzeichen einer Erholung gegenüber Vorquartal

* YTD 2021/22 Umsatz in Höhe von EUR455,2 Millionen, +8,6% über YTD 2020/21

* Bereinigtes EBIT in Höhe von EUR58,6 Millionen, +13,0% über YTD 2020/21

* Angespannte Situation auf dem Beschaffungsmarkt belastet Ergebnis

* Markt weiterhin schwierig, auch wegen Verbreitung der Omikron-Variante

Luxemburg, 24. Februar 2022 - Novem Group S.A. hat heute ihre Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 publiziert. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021/22 konnte sich das Unternehmen erkennbar verbessern und unterstrich mit einer bereinigten EBIT-Marge von 12,9% seine stabile Entwicklung. Novem erwirtschaftete einen Umsatz in Höhe von EUR455,2 Millionen, was einem Anstieg von 8,6% oder EUR36,0 Millionen gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Es wird erwartet, dass der Markt aufgrund der Engpässe auf der Versorgungsseite auch in Zukunft schwierig bleibt.

Novem wächst weiterhin stärker als der Markt

Im dritten Quartal führten geringere Produktionsvolumina der OEMs zu einem Rückgang der Umsätze aus dem Seriengeschäft um -5,6% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Trotz dieser ungünstigen Bedingungen konnte Novem erneut die Marktentwicklung bei der Herstellung von Leichtfahrzeugen übertreffen, welche im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres um 12,5% zurückging. Umsätze aus der Vorserie (Tooling) trugen insgesamt EUR40,2 Millionen zum Gesamtergebnis bei und verzeichneten einen Anstieg von 12,2% (EUR35,8 Millionen im Vorjahr), bedingt durch mehrere erfolgreiche Projektabschlüsse im dritten Quartal 2021/22. Im bisherigen Jahresverlauf stieg der Umsatz der Serie um 8,2% auf EUR415,2 Millionen, nachdem das Vorjahr pandemiebedingt stark belastet war.

Das Umsatzwachstum in Europa (+9,4%) und Americas (+15,3%) wurde im Vergleich zum Vorjahr von der Erholung nach dem Covid-19 Ausbruch getragen. Da diese Aufholeffekte in Asien früher einsetzten, ging der Umsatz in dieser Region für den Berichtszeitraum um -10,6% zurück.

Im Zeitraum von April bis Dezember 2021 erzielte Novem ein bereinigtes EBIT in Höhe von EUR58,6 Millionen (VJ: EUR51,8 Millionen). Novem konnte somit die Adj. EBIT-Marge von 12,9% (VJ: 12,4%) auf dem Niveau des ersten Halbjahres 2021/22 halten. Die solide Entwicklung wurde durch die leichte Erholung der Marge im dritten Quartal 2021/22 unterstützt. Dennoch belasteten Ineffizienzen aus den schwankenden Kundenabrufen, höhere Materialpreise sowie Transportkosten das Ergebnis der ersten neun Monate.

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 lag das bereinigte EBIT bei EUR20,4 Millionen (VJ: 28,9 Millionen) und verzeichnete damit einen Rückgang von -29,3% gegenüber dem Vorjahresquartal aus den gleichen Gründen wie oben genannt.

Umlaufvermögen spiegelt nach wie vor Marktumfeld

Zum 31. Dezember 2021 lag das Umlaufvermögen um 20,4% oder EUR26,3 Millionen über dem Vorjahreswert und belief sich auf insgesamt EUR151,9 Millionen. Höheres Werkzeugvermögen (EUR-14,8 Millionen), höhere Vorräte (EUR-5,7 Millionen) sowie höhere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (EUR-2,1 Millionen) führten zu dieser Entwicklung. Dies konnte teilweise durch niedrigere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (EUR-4,6 Millionen) und Vertragsvermögenswerte (EUR+0,9 Millionen) ausgeglichen werden. Um auf die schwankenden Abrufzahlen der Kunden flexibel reagieren zu können, wurden in allen Regionen höhere Lagerbestände vorgehalten.

Übernahme des Faurecia-Geschäfts vorbereitet

Mit EUR4,5 Millionen verdoppelte sich der Investitionsaufwand in Q3 des Geschäftsjahres 2021/22 im Vergleich zum Vorjahresquartal, unter anderem bedingt durch das übernommene Faurecia-Geschäft (EUR0,6 Millionen). Im laufenden Geschäftsjahr rechnet Novem mit weiteren Investitionen im Kontext von Faurecia von rund EUR4,0 Millionen. Es wird erwartet, dass die Übernahme des Aluminiumgeschäfts ab der zweiten Jahreshälfte 2022 rund EUR18,0 Millionen zum Umsatz beitragen wird.

Erfolgreiches Projekt zum Ressourcenschutz

In Zusammenarbeit mit der örtlichen Forstwirtschaft initiierte Novem ein gemeinsames Aufforstungsprojekt und ermöglichte so die Pflanzung von rund 3.500 Bäumen in der Nähe des Hauptsitzes. Mit diesem Projekt wurde ein wichtiger erster Beitrag zum Klimaschutz geleistet, auf den in den kommenden Jahren weiter aufgebaut werden soll.

Die Zwischenmitteilung für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 ist in englischer Sprache auf der Investor Relations Webseite unter Berichte & Präsentationen verfügbar.

Über Novem Novem mit Hauptsitz in Deutschland ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm von 18 Automobilherstellern unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Italien, Tschechien, Slowenien, China, USA, Honduras und Mexiko kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt rund 5.700 Mitarbeiter an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2020/21 einen Umsatz von mehr als 600 Millionen Euro.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com.

Kontakt Investor Relations

Lena Reichenberger Mareike Völker Head of Investor Relations Investor Relations Expert Telefon: +49 9205 18 1446 Telefon: +49 9205 18 1399 E-Mail: [1]investor.relations@novem.com

1. mailto:investor.relations@novem.com Pressekontakt

Isabel Henninger Telefon: +49 69 506 037 583 E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Novem Group S.A. 19, rue Edmond Reuter L-5326 Contern Luxemburg

ISIN: LU2356314745

WKN: A3CSWZ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 1286103

