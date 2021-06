OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-AG: Außerordentliche Hauptversammlung der OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung; weiterer Meilenstein zur Sc

Außerordentliche Hauptversammlung der OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung; weiterer Meilenstein zur Schaffung einer nachhaltigen Kapitalstruktur erreicht; Neuausrichtung des Börsenmantels erfolgreich abgeschlossen

* Außerordentliche Hauptversammlung beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von bis zu EUR 1.723.011,00 und stimmt Schaffung von Genehmigtem Kapital zu

* Sämtliche Beschlussvorschläge mit großer Mehrheit angenommen

* Konzeptionelle Neuausrichtung des traditionsreichen, seit Jahren inaktiven Börsenmantels ist damit erfolgreich abgeschlossen

* Künftiges Geschäftsmodell ist die Beteiligung an innovativen Unternehmen des Mittelstands und renditestarken Immobilienprojekten im deutschsprachigen Raum

Hamburg, 15. Juni 2021. Auf der heute virtuell abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung der OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft ( ISIN: DE0006864101 , WKN: 686410, 'OAB AG", "das Unternehmen"), stimmten rund 97 Prozent des vertretenen Grundkapitals für die vorgeschlagene Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von bis zu EUR 1.723.011,00. Darüber hinaus hat die außerordentliche Hauptversammlung mit ebenfalls rund 96 Prozent des vertretenen Grundkapitals der Schaffung zweier neuer Genehmigter Kapitalien in Höhe von 50 Prozent des Grundkapitals nach durchgeführter Barkapitalerhöhung mit der Möglichkeit des Ausschlusses von Bezugsrechten insbesondere für Sachkapitalerhöhungen zugestimmt.

Das neue Grundkapital der Gesellschaft beträgt nach Vollzug der von den Aktionären auf der heutigen Hauptversammlung ebenfalls beschlossenen Kapitalherabsetzung im Verhältnis 4:3 EUR 3.015.270,00. Die Kapitalherabsetzung war nötig geworden, um den noch verbliebenen Verlustvortrag von TEUR 500 und seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres am 30.6.2020 entstandene Verluste im Zusammenhang mit der Reaktivierung der Gesellschaft auszugleichen.

'Ich freue mich, dass wir mit der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung die konzeptionelle Neuausrichtung, die auf der Hauptversammung am 16.9.2020 begann, nunmehr erfolgreich abschließen konnten", sagt Jana Retsch, Vorstand der OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft. 'Mit der Zustimmung der Aktionäre zur Kapitalerhöhung sowie zur Schaffung Genehmigten Kapitals haben wir einen weiteren Meilenstein erreicht, um eine solide Kapitalstruktur aufzubauen, die wir für die erfolgreiche Umsetzung unserer Investment-Strategie benötigen. Damit schaffen wir die Voraussetzungen, um langfristig ein Portfolio von Beteiligungen an innovativen Unternehmen des Mittelstands und renditestarken Immobilienprojekten zusammenzustellen."

Als Beteiligungsgesellschaft wird die OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft ihren Aktionären zukünftig Zugang zu einem breit gestreuten Portfolio mittelständischer Unternehmen sowie aussichtsreicher Immobilienprojekte im deutschsprachigen Raum eröffnen. Die OAB AG stellt dabei ihren Zielunternehmen nicht nur Kapital zur Verfügung, sondern wird ihren Beteiligungen durch ein breites Netzwerk ihrer Partner auch neue Marktzugänge eröffnen.

Die OAB AG plant, sich auf etablierte Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit guter Marktposition und weiteren Wachstumsambitionen zu fokussieren. Die Gesellschaft verfolgt dabei das Ziel, ihre Beteiligungen 'fit for the future" zu machen, sie auf eine höhere Energieeffizienz und Ressourcenschonung und so auf eine langfristige Nachhaltigkeit auszurichten.

Dabei wird die OAB AG ihre Beteiligungen durch Implementierung von 'pay-per-use" oder 'as a service"-Lösungen sowie von IoT-Technologien bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle unterstützen; Lösungen, die dabei helfen, den Ausstoß an Treibhausgasen zu reduzieren und natürliche Ressourcen zu schonen und dabei gleichzeitig zu signifikanten Effizienz- und Ertragssteigerungen führen.

Hinter der OAB AG steht ein Netzwerk von Unternehmern mit Zugang zu lukrativen Beteiligungen. Großaktionäre und private Investoren um den Aufsichtsratsvorsitzenden Roman Teufl, Gründer und ehemaliger Vorstand mehrerer Finanzunternehmen in Deutschland, haben gemeinsam mit den Altaktionären Kapital für zukünftiges Wachstum zur Verfügung gestellt. 'Um aussichtsreich investieren zu können, braucht es neben unternehmerischem Know-How und fundierter Marktexpertise auch gutes Timing und die Möglichkeit zu raschem Handeln", so Roman Teufl. 'Hierfür ist neben der beschlossenen Kapitalerhöhung mit dem neu geschaffenen Genehmigten Kapital bereits die finanzielle Grundlage dafür geschaffen worden."

Kontakt:

OAB AG

Hohe Bleichen 8

20354 Hamburg

Tel: +49 40 555536202

Fax: +49 40 55553625

E-Mail: info@oab-ag.de; www.oab-ag.de

Kontakt Presse und Investor Relations:

Pothorn & Partner Public Relations

Axel Pothorn

Dorotheenstr. 139

22299 Hamburg

Tel: +49 171 5329693

E-Mail: axel.pothorn@pothorn-pr.de

Über die OAB AG

Die OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft ist eine Beteiligungsgesellschaft, die ihr Eigenkapital in mittelständische Unternehmen und Immobilienprojekte im deutschsprachigen Raum investiert. Sie ist im Freiverkehr der Börsenplätze Hamburg und Berlin gelistet. Als Privatbrauerei unter dem Namen 'Osnabrücker Aktien-Bierbrauerei" im Jahr 1860 gegründet, ist die OAB AG mit seit 1870 ununterbrochen fortlaufenden Kursnotierungen eine der ältesten börsennotierten Aktiengesellschaften Deutschlands. Nach jahrelanger Inaktivität wurde sie mit dem Einstieg einer neuen Investorengruppe im September 2020 reaktiviert.

°