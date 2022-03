DGAP-News: OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-AG: Neubestellung des Vorstands (deutsch)

OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-AG: Neubestellung des Vorstands

Hamburg, 25. März 2022 - Der Aufsichtsrat der OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft ('OAB AG"; ISIN DE000A3E5D80 ) hat in seiner gestrigen Sitzung Herrn Axel Pothorn einstimmig zum Alleinvorstand der Gesellschaft bestellt. Die Bestellung erfolgt mit Wirkung zum 15. April 2022. Herr Pothorn folgt damit auf die bisherige Vorständin Frau Jana Retsch, die das Unternehmen mit Ablauf des 14. April 2022 verlässt.

Herr Pothorn ist seit 20 Jahren als PR- und Investor Relations-Berater in Hamburg tätig und hat bisher bereits die OAB AG bei ihrer Kapitalmarktkommunikation beraten. Der 58-jährige war zudem bereits mehrere Jahre lang Alleinvorstand einer börsennotierten Beteiligungsgesellschaft und hat langjährige Erfahrung in der Beratung und PR-Betreuung börsennotierter Unternehmen. 'Wir freuen uns, mit Herrn Pothorn einen mit den Angelegenheiten der OAB AG eng vertrauten und in der Vorstandsarbeit erfahrenen Nachfolger für Frau Retsch gefunden zu haben", so Prof. Dr. Axel Bader, Vorsitzender des Aufsichtsrates der OAB AG. 'Wir wünschen ihm gutes Gelingen und viel Erfolg in dieser für die Gesellschaft herausfordernden Situation."

Über die OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft:

Als Privatbrauerei unter dem Namen 'Osnabrücker Aktien-Bierbrauerei" im Jahr 1860 gegründet, ist die OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft mit seit 1870 ununterbrochen fortlaufenden Kursfeststellungen eine der ältesten börslich gehandelten Aktiengesellschaften Deutschlands. Nach jahrelanger Inaktivität wurde sie mit dem Einstieg einer neuen Investorengruppe im September 2020 reaktiviert. Die Gesellschaft ist mit Kursnotierungen im Freiverkehr der Börsen Hamburg und Berlin handelbar.

Kontakt: OAB AG Hohe Bleichen 8 20354 Hamburg Tel: +49 40 555536202 Fax: +49 40 55553625 E-Mail: info@oab-ag.de; www.oab-ag.de

