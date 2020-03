DGAP-News: OHB SE: Geschäftszahlen 2019: OHB SE im Plan - Kennzahlen übertreffen Vorjahreswerte (deutsch)

OHB SE: Geschäftszahlen 2019: OHB SE im Plan - Kennzahlen übertreffen Vorjahreswerte

- Gesamtleistung erreicht EUR 1,03 Mrd., Umsatz erstmals über EUR 1 Mrd.

- Ergebniskennzahlen EBITDA und EBIT erhöhen sich auf EUR 78,3 Mio., bzw. auf EUR 49,1 Mio., EBITDA-Marge steigt von 6,5 % auf 7,6%

- Positiver operativer Cashflow von EUR 23 Mio. erzielt

- Dividendenvorschlag von EUR 0,43 für das Geschäftsjahr 2019

Bremen, 18. März 2020. Der Vorstand der OHB SE ( ISIN: DE0005936124 , Prime Standard) präsentiert auf der heutigen Bilanzpressekonferenz den testierten Konzernjahresabschluss 2019.

Im Geschäftsjahr 2019 erreichte die Gesamtleistung im Konzern EUR 1.030 Mio. (Vorjahr: EUR 1.000 Mio.), der Umsatz stieg auf EUR 1.005 Mio. (Vorjahr: EUR 977 Mio.). Das EBITDA stieg auf EUR 78,3 Mio. (Vorjahr: EUR 65,0 Mio.), die EBITDA-Marge erreichte 7,6% nach 6,5% im Vorjahr. Das EBIT erhöhte sich auf EUR 49,1 Mio. (Vorjahr: EUR 47,8 Mio.). Die EBIT-Marge war mit 4,8% im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Der Konzernjahresüberschuss nach Fremdanteilen stieg auf EUR 25,5 Mio. (Vorjahr: EUR 25,0 Mio.), damit erhöhte sich das Ergebnis pro Aktie auf EUR 1,47 (verwässert und unverwässert) für das Geschäftsjahr 2019, nach EUR 1,44 im Vorjahr. Der operative Cashflow betrug zum Bilanzstichtag EUR 22,9 Mio. (Vorjahr: EUR 60,2 Mio.). Das Eigenkapital betrug zum Bilanzstichtag EUR 200,8 Mio. und war damit im Vergleich zum Vorjahr (EUR 200,0 Mio.) fast unverändert. Da sich die Bilanzsumme auf EUR 931,0 Mio. im Vergleich zum Vorjahresstichtag (EUR 753,6 Mio.) erhöhte, reduzierte sich die Eigenkapitalquote auf 21,6% (Vorjahr: 26,5%).

Das Segment "Space Systems" erzielte 2019 eine erhöhte Gesamtleistung von EUR 850,9 Mio. (Vorjahr: EUR 809,5 Mio.). Das EBIT erhöhte sich in diesem Segment sehr stark von EUR 32,6 Mio. im Vorjahr auf EUR 42,4 Mio. Die EBIT-Marge bezogen auf die unkonsolidierte Gesamtleistung beträgt damit 5,0% nach 4,0% im Vorjahr. Die erzielte unkonsolidierte Gesamtleistung des Segments "Aerospace + Industrial Products" reduzierte sich im Geschäftsjahr 2019 von EUR 197,6 Mio. auf EUR 185,9 Mio. Daraus resultierte ein reduziertes EBIT in Höhe von EUR 7,0 Mio. des Segments (Vorjahr: EUR 15,7 Mio.). Die EBIT-Marge reduzierte sich auf 3,8% (Vorjahr: 7,9%).

Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von EUR 0,43 pro Aktie (Vorjahr EUR 0,43) vorschlagen. Der Finanzmittelbestand des Konzerns betrug zum 31. Dezember 2019 EUR 85,1 Mio. (Vorjahr: EUR 48,3 Mio.).

Der Auftragsbestand befindet sich mit EUR 1.840 Mio. (Vorjahr: EUR 2.399 Mio.). weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Den Großteil des Auftragsbestands in Höhe von EUR 1.654 Mio., repräsentiert der Unternehmensbereich "Space Systems", der Auftragsbestand im Bereich "Aerospace + Industrial Products" beträgt EUR 187 Mio. Dies gewährleistet für die Zukunft eine gute Planungssicherheit.

Der Vorstand erwartet für das Gesamtjahr 2020 eine konsolidierte Gesamtleistung von EUR 1,1 Mrd. Die operativen Ergebnisgroßen EBITDA und EBIT sollen EUR 80 Mio., respektive EUR 44 Mio. erreichen.

Ergebniskennzahlen +/- im Überblick (TEUR) 2016 2017 2018 2019 2018/19 Umsatz 699.184 825.894 976.551 1.004.618 +3% Gesamtleistung 728.386 859.689 1.000.392 1.030.086 +3% EBITDA 55.081 58.809 65.013 78.331 +20% EBIT 42.700 44.223 47.751 49.109 +3% EBT 38.009 42.238 44.092 39.144 -11% Konzern-jahresüberschuss 25.575 27.724 28.393 25.629 -10% Jahresüberschuss 22.212 23.355 24.998 25.543 +2% nach Fremdanteilen Ergebnis pro Aktie 1,28 1,34 1,44 1,47 +2% in EUR Dividende pro Aktie *) 0,40 0,40 0,43 0,43* 0% in EUR Finanzmittelbestand 56.567 58.578 48.316 85.090 76% *) 2019: Vorschlag an die Hauptversammlung

