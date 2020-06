DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH: publity AG: Bekanntmachung gemäß § 14 Abs. 3 der Anleihebedingungen Wandelanleihe 2015/2020 (deutsch)

One Square Advisory Services GmbH: publity AG: Bekanntmachung gemäß § 14 Abs. 3 der Anleihebedingungen Wandelanleihe 2015/2020

26.06.2020 / 11:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 26. Juni 2020 - Die One Square Advisory Services GmbH hat in Ihrer Funktion als Gemeinsamer Vertreter der Wandelanleihe 2015/2020 der publity AG ( ISIN: DE000A169GM5 / WKN: A169GM) mit der DGAP-Veröffentlichung vom 12.06.2020 darauf hingewiesen, dass durch die aus der Emission der publity-Anleihe 2020/2025 resultierende Neuaufnahme von Finanzverbindlichkeiten ein in § 14 Abs. 3 der Bedingungen der Wandelanleihe 2015/2020 verankertes Kündigungsrecht vorrausichtlich ausgelöst wird. Das Kündigungsrecht ist laut Veröffentlichung der publity AG vom 22.06.2020 ausgelöst worden, da eine neue Finanzverbindlichkeit (im Sinne von § 13 Abs. 2 der Anleihebedingungen) in einem Betrag von mehr als EUR 5 Mio. eingegangen worden ist. Weitere Informationen sind auf der Webseite des Unternehmens verfügbar.

Kontakt One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München publity@onesquareadvisors.com www.onesquareadvisors.com

1079891 26.06.2020

