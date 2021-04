DGAP-News: One Square Advisory Services: Pressemitteilung zum Insolvenzverfahren der Joh. Friedrich Behrens AG (deutsch)

One Square Advisory Services: Pressemitteilung zum Insolvenzverfahren der Joh. Friedrich Behrens AG

One Square Advisory Services: Pressemitteilung zum Insolvenzverfahren der Joh. Friedrich Behrens AG Gläubigerausschuss stimmt Veräußerung des operativen Geschäfts der Joh. Friedrich Behrens AG zu:

* Endgültige Insolvenzquote noch nicht konkret berechenbar

* Erwartungen liegen bei 40-65 %

* Vorabausschüttung Ende 2021 geplant

Als Gemeinsamer Vertreter der beiden Anleihen 2015/2020 ( ISIN DE000A161Y52 ) sowie 2019/2024 ( ISIN DE000A2TSEB6 ) der Joh. Friedrich Behrens AG gibt die One Square Advisory Services bekannt, dass der Investorenprozess zur Veräußerung des operativen Geschäftsbetriebs erfolgreich abgeschlossen werden konnte und der Gläubigerausschuss den Verkauf am 06.04.2021 genehmigt hat.

Im Rahmen eines kompetitiven M&A-Prozesses setzte sich ein ausländischer Investor, eine Tochtergesellschaft der GreatStar Europe AG, Erlen (Schweiz) mit seinem Kaufpreisangebot gegen andere Bieter durch und erwirbt die Geschäftsaktivitäten der Joh. Friedrich Behrens AG im Wege eines Asset Deals. Die GreatStar Europe AG gehört zum Industriekonzern Great Star Industrial mit Sitz in Hangzhou, einem führenden chinesischen Hersteller von Werkzeugen und Gabelstaplern.

Der vorläufige Kaufpreis für den Asset Deal beträgt EUR 27,9 Mio.. Die genaue Höhe ist von der abschließenden Unternehmensbewertung nach vereinbarten Parametern zum Closing Stichtag abhängig. Der Vollzug des Vertrags und die Übernahme stehen noch unter verschiedenen Bedingungen, insbesondere der kartellrechtlichen und außenwirtschaftsrechtlichen Freigabe. Alle nötigen Freigaben vorausgesetzt, soll die Übertragung des Geschäftsbetriebs der Behrens AG an den Käufer und damit das Closing zum 01. Juni 2021 erfolgen.

Durch die Transaktion können alle 160 Arbeitsplätze am Hauptsitz in Ahrensburg erhalten und der Betrieb am Standort fortgeführt werden. Auch die weiteren rund 290 Arbeitsplätze bei den elf internationalen Tochtergesellschaften bleiben erhalten. Aufgrund des hohen Engagements der Mitarbeiter konnte der Geschäftsbetrieb durchgängig aufrechterhalten und die Verpflichtungen gegenüber den Kunden erfüllt werden.

Für die Gläubiger der Behrens AG wird mit der erfolgreichen Umsetzung des Verkaufs die Ausschüttung einer sogenannten Insolvenzquote möglich sein. Konkrete Angaben zur Quote können derzeit noch nicht gemacht werden, weil hierzu u.a. die Bestimmung der Passivseite noch aussteht, der finale Kaufpreis von der weiteren Geschäftsentwicklung der Behrens AG bis zum Closing abhängig ist und der Erfolg bei der Realisierung der Forderungen und Sonderaktiva abzuwarten bleibt. Aus jetziger Sicht gehen die Beteiligten jedoch von einer endgültigen Quote zwischen 40 und 65 % und einer ersten Vorabausschüttung an die Gläubiger Ende 2021 aus.

Über One Square: One Square ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft mit Sitz in München, Frankfurt, Düsseldorf, London und der Schweiz und gehört zu den führenden Adressen in Deutschland für Distressed M&A und Finanzrestrukturierungen. Alle Partner und Teammitglieder verfügen über jahrelange Transaktions- & Restrukturierungserfahrung. Sie waren in führenden Beratungsgesellschaften, Investmentbanken sowie in geschäftsführenden Positionen von Unternehmen in Sondersituationen tätig. One Square hat seit 2009 über 100 Transaktionen durchgeführt und gehört damit zu den führenden Beratungsunternehmen in Sondersituationen.

Kontakt: Ganimete Krasniqi One Square Advisory Services Tel.: 089 159898 24 Fax: 089 159898 22 E-Mail: ganimete.krasniqi@onesquareadvisors.com

