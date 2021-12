One Square Advisory Services S.á.r.l.: Wahl der One Square Advisory Services zum gemeinsamen Vertreter der Anleihe 2020/2025 der Eyemaxx Real Estate AG

München, 09. Dezember 2021

Wahl der One Square Advisory Services zum gemeinsamen Vertreter der Anleihe 2020/2025 der Eyemaxx Real Estate AG

In einer Abstimmung ohne Versammlung der Anleihe 2020/2025 der der Eyemaxx Real Estate AG im Zeitraum von 03. bis 07. Dezember 2021 haben die Anleihegläubiger die One Square Advisory Services S.à.r.l., Schweiz, zum gemeinsamen Vertreter gewählt. Die Mehrheit des teilnehmenden Anleihekapitals von EUR 14,424 Mio. bzw. 65,73% des ausstehenden Anleihevolumens der Anleihe 2020/2025 stimmte dem Beschlussvorschlag zur Wahl der One Square Advisory Services als gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger zu. Zu dem Beschlussvorschlag lag ein Gegenantrag vor, der jedoch keine Mehrheit erhielt.

In den Anleihen 2018/2023 sowie 2019/2024 wurde das notwendige Quorum von 50% nicht erreicht und somit keine Beschlussfähigkeit erzielt. An der Abstimmung ohne Versammlung in der Anleihe 2018/2023 nahmen EUR 22,488 Mio bzw. 40.89% der Schuldverschreibungen teil. In der Anleihe 2019/2024 stimmten Anleger im Volumen von EUR 20.712 Mio oder 41.42 % ab. Der gemeinsame Vertreter für diese beiden Anleihen wird nun in einer weiteren Gläubigerversammlung gewählt.

Das One Square Team wird in Kooperation mit Heuking Kühn Lüer Wojtek als gemeinsamer Vertreter die Rechte und Interessen der Anleihegläubiger aus der Anleihe 2020/2025 im österreichischem Hauptverfahren sowie im deutschen Sekundärverfahren wahrnehmen und als Ansprechpartner der Anleihegläubiger fungieren.

Wie bisher wird die One Square Advisory Services auch die Interessen der Anleihen 2018/2023 und 2019/2024 wahrnehmen. Anleihegläubiger beider Anleihen können sich weiterhin unter eyemaxx@onesquareadvisors.com an One Square wenden.

Kontakt One Square Advisors Theatinerstrasse 36 D-80333 München Fax: +49-89-15 98 98-22 E-Mail: eyemaxx@onesquareadvisors.com www.onesquareadvisors.com

Über One Square: One Square ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft mit Sitz in München, Frankfurt, Düsseldorf, London und der Schweiz und gehört zu den führenden Adressen in Deutschland für Distressed M&A und Finanzrestrukturierungen. Alle Partner und Teammitglieder verfügen über jahrelange Transaktions- & Restrukturierungserfahrung. Sie waren in führenden Beratungsgesellschaften, Investmentbanken sowie in geschäftsführenden Positionen von Unternehmen in Sondersituationen tätig. One Square hat seit 2009 über 100 Transaktionen durchgeführt und gehört damit zu den führenden Beratungsunternehmen in Sondersituationen.

Über Heuking Kühn Lüer Wojtek Mit über 400 Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren an acht Standorten in Deutschland und einem Büro in Zürich ist Heuking Kühn Lüer Wojtek eine der großen wirtschaftsberatenden deutschen Sozietäten. Vor 50 Jahren gegründet, gehört Heuking Kühn Lüer Wojtek laut Branchenverlag JUVE zu den TOP 10 der umsatzstärksten Kanzleien in Deutschland und wird dort u.a. für die Bereiche Anleihen, Restrukturierung, M&A und andere Bereiche als eine der führenden Kanzleien empfohlen. Die Bandbreite unserer juristischen Beratung reicht von mittelständischen Unternehmen mit Sitz im In- und Ausland bis hin zu internationalen (auch börsennotierten) Großunternehmen in allen wirtschaftsrechtlichen Belangen.

