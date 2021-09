Online-Plattform fashionette.com bringt ihr Lieferversprechen im September wieder erfolgreich auf den Stand vor der Logistikumstellung zurück

Online-Plattform fashionette.com bringt ihr Lieferversprechen im September wieder erfolgreich auf den Stand vor der Logistikumstellung zurück

* Bestätigtes Lieferversprechens von ca. 2 Werktagen für Bestellungen, die vor 16 Uhr aufgegeben werden, entsprechend der Customer Experience vor der Logistikumstellung

* Erwartetes Wachstum versendeter Bestellungen von ca. +20 % im September im Vergleich zum Vorjahr

* Erwartetes beschleunigtes Neukund*innenwachstum von ca. +25 % im September im Vergleich zum Vorjahr

Düsseldorf, 28. September 2021. Die fashionette AG ( ISIN DE000A2QEFA1 /WKN A2QEFA), ein führendes europäisches, datengesteuertes E-Commerce-Unternehmen für Premium- und Luxus-Modeaccessoires, bestätigt die Wiederherstellung der Customer Experience auf der Online-Plattform fashionette.com auf das Niveau vor der Logistikumstellung.

Nach der Verbesserung des Lieferversprechens von rund vier Werktagen auf ca. drei Werktage Anfang des Monats September ist fashionette.com nun wieder in der Lage, das Lieferversprechen auf das Niveau vor der Logistikumstellung von rund zwei Werktagen zu bringen. Die anfängliche Verbesserung des Lieferversprechens trägt im September maßgeblich zu einem erwarteten Wachstum der Bestellungen von Neukund*innen von ca. +25 % und einem erwarteten Anstieg des Bestellwerts von ca. +15 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei.

Durch kontinuierliche Verbesserungen der Kommissionierungs- und Abwicklungsprozesse im neuen Logistikstandort konnte eine erhöhte Anzahl versendeter Bestellungen von einer signifikant größeren Sortimentsauswahl abgewickelt werden, was die Skalierbarkeit des neuen Logistikstandorts demonstriert. Für September wird ein Anstieg der versendeten Bestellungen um ca. 20 % im Vergleich zum Vorjahr erwartet, während die Sortimentsauswahl um ca. +49 % im Vergleich zum Vorjahr gewachsen ist.

"Das Einkaufserlebnis unserer Kund*innen bei fashionette.com hat für uns oberste Priorität. Unsere Teams haben Tag und Nacht daran gearbeitet, unseren Logistikpartner mit all unseren Möglichkeiten zu unterstützen, um die Customer Experience wieder in Einklang mit dem Lieferversprechen zu bringen, für das fashionette.com steht", sagt Daniel Raab, CEO der fashionette AG, und weiter: "Wir treffen aktuell die letzten Vorbereitungen für das vierte Quartal 2021, unsere umsatzstärkste Periode des Jahres. Basierend auf einer überzeugenden Sortimentsauswahl, inklusive unseres anstehenden Beauty Launchs, haben wir eine Vielzahl von Aktivitäten für unsere Kund*innen geplant und freuen uns auf das Weihnachtsgeschäft."

Anmerkung:

Alle Zahlen betreffen nur fashionette. Die konsolidierten Q3 2021 Ergebnisse der fashionette AG, inklusive Brandfield, werden im November 2021 veröffentlicht.

Über fashionette AG:

Die fashionette AG ist ein führendes europäisches datengesteuertes E-Commerce Unternehmen für Premium- und Luxus-Modeaccessoires. Auf den Online-Plattformen fashionette und Brandfield bietet das Unternehmen nicht nur Inspiration, sondern auch ein ausgewähltes Sortiment an Premium- und Luxus-Modeaccessoires, wie Handtaschen, Schuhe, Kleinlederwaren, Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck von mehr als 190 Marken, einschließlich Eigenmarken. Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich Modeaccessoires hat die fashionette AG eine innovative proprietäre IT- und Datenplattform entwickelt, die mithilfe modernster Technologien und künstlicher Intelligenz Kund*innen in ganz Europa den personalisierten Online-Einkauf von Premium- und Luxus-Modeaccessoires ermöglicht. Weitere Informationen zur fashionette AG finden Sie unter corporate.fashionette.com oder auf den Online-Plattformen www.fashionette.com und www.brandfield.com.

fashionette AG

Investor Relations Irina Zhurba ir@fashionette.com Lierenfelder Straße 45 | 40231 Düsseldorf | Deutschland corporate.fashionette.com

fashionette Pressekontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister sh@crossalliance.de Tel.: +49 (0)211 17607828

