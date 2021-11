DGAP-News: Online-Plattform fashionette.com führt mit mehr als 100 Premium- und Luxusmarken neue Produktkategorie Beauty ein (deutsch)

Online-Plattform fashionette.com führt mit mehr als 100 Premium- und Luxusmarken neue Produktkategorie Beauty ein

Online-Plattform fashionette.com führt mit mehr als 100 Premium- und Luxusmarken neue Produktkategorie Beauty ein

* Beauty-Launch mit mehr als 100 Premium- und Luxusmarken

* Neues Beauty-Sortiment umfasst alle relevanten Beauty-Produktkategorien, darunter Körper-, Gesichts- und Haarpflege, Düfte, Make-up und Beauty-Accessoires

* Seit IPO im Oktober 2020 Sortimentserweiterung um 78 %, darunter mehr als 3.000 neue Beauty-Produkte aus dem Premium- und Luxussegment

Düsseldorf, 4. November 2021. fashionette AG ( ISIN DE000A2QEFA1 / WKN A2QEFA), eine führende europäische, datengesteuerte E-Commerce Gruppe für Premium- und Luxus-Modeaccessoires, hat das Sortiment auf ihrer Online-Plattform fashionette.com durch die Einführung einer wettbewerbsfähigen Auswahl an Beauty- und Pflegeprodukten in Deutschland und Österreich deutlich erweitert, um von Cross-Selling-Möglichkeiten zu profitieren, die Kauffrequenz zu erhöhen und das profitable Wachstum weiter voranzutreiben.

Seit dem 19. Oktober bietet die Online-Plattform fashionette.com zusätzlich zu den bestehenden Premium- und Luxus-Modeaccessoires Beauty- und Pflegeprodukte an, um das Outfit der Frau weiter zu vervollständigen. Die Sortimentserweiterung umfasst, getreu der Positionierung der fashionette-Gruppe, Beauty- und Pflegeprodukte des Premium- und Luxussegments von mehr als 100 etablierten und unabhängigen Beauty-Marken wie L:A BRUKET, THE ORGANIC PHARMACY, KORRES, BABOR, GROWN ALCHEMIST, RIVOLI und ERE PEREZ. Der Beauty-Launch umfasst alle Beauty-Produktkategorien, darunter Körper-, Gesichts- und Haarpflege sowie Düfte, Make-up und Beauty-Accessoires.

Seit Oktober 2020 hat die Online-Plattform ihre Auswahl an Marken um fast 70 % auf mehr als 300 Marken erweitert. Das gesamte Sortiment wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 78 %, darunter mehr als 3.000 neue Beauty-Produkte aus dem Premium- und Luxussegment. Mit dieser außerordentlichen Sortimentserweiterung verfolgt die fashionette AG ihre beim Börsengang vorgestellte Strategie, dynamisch und profitabel schneller als der Markt zu wachsen und Europas führende datengesteuerte E-Commerce Gruppe für Premium- und Luxus-Modeaccessoires zu werden. Erste Beauty-Bestelldaten bestätigen, dass sich die Cross-Selling-Strategie der Gruppe bewährt: Seit dem Launch besteht eine Beauty-Bestellung im Durchschnitt aus zwei Beauty-Produkten. Zudem kaufte fast jede zweite Beauty-Kund*in Beauty-Produkte zusätzlich zu anderen Premium- und Luxus-Modeaccessoires.

"Wir entwickeln unser kuratiertes Sortiment an Premium- und Luxus-Modeaccessoires kontinuierlich weiter, um unsere Kund*innen dabei zu unterstützen, ihr Outfit zu vervollständigen, zu akzentuieren und zu individualisieren. Dazu gehört für uns nicht nur die richtige Handtasche, sondern auch der passende Lippenstift oder Duft. Durch die Erweiterung unseres Sortiments um Beauty-Produkte werden wir von Cross-Selling-Synergien profitieren, die Bestellungen pro Kund*in erhöhen und darüber hinaus unser Neukund*innenwachstum weiter vorantreiben", sagt Daniel Raab, CEO der fashionette AG, und fährt fort: "Wir freuen uns sehr, die neue Beauty-Kategorie noch vor dem Weihnachtsgeschäft lanciert zu haben, und so unseren Kund*innen ein noch besseres und breiteres Sortiment anzubieten. Für uns ist es zudem eine Chance, unser Leistungsversprechen weiter zu stärken und das Einkaufserlebnis unserer Kund*innen zukünftig weiter zu verbessern."

Über fashionette:

Die fashionette AG ist eine führende europäische, datengesteuerte E-Commerce Gruppe für Premium- und Luxus-Modeaccessoires. Auf den Online-Plattformen fashionette.com und brandfield.com bietet die fashionette-Gruppe nicht nur Inspiration, sondern auch ein ausgewähltes Sortiment an Premium- und Luxus-Modeaccessoires, wie Handtaschen, Schuhe, Kleinlederwaren, Sonnenbrillen, Uhren, Schmuck und Beauty-Produkte von mehr als 300 Marken, einschließlich Eigenmarken. Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich Modeaccessoires hat die fashionette AG eine innovative proprietäre IT- und Datenplattform entwickelt, die mithilfe modernster Technologien und künstlicher Intelligenz Kund*innen in ganz Europa den personalisierten Online-Einkauf von Premium- und Luxus-Modeaccessoires ermöglicht. Weitere Informationen zur fashionette AG finden Sie unter corporate.fashionette.com oder auf den Online-Plattformen www.fashionette.com und www.brandfield.com.

