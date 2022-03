DGAP-News: Orascom Development Holding AG eröffnet erstes global tätiges Vertriebsbüro in Dubai (deutsch)

Orascom Development Holding AG eröffnet erstes global tätiges Vertriebsbüro in Dubai

31.03.2022 / 19:00

Medienmitteilung

Orascom Development eröffnet erstes global tätiges Vertriebsbüro in Dubai

- Orascom Development erzielte 2021 mit CHF 632.5 Millionen den höchsten jemals registrierten Wert an Immobilienverkäufen - ein Anstieg um 50.1% im Vergleich zu 2020

- Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Umsatz von CHF 538.5 Millionen erzielt, entsprechend einem Anstieg von 39.6% gegenüber dem Vorjahr

- Seit mehr als 33 Jahren umfangreiche Erfahrung im Bau integrierter Städte auf drei Kontinenten

31. März 2022 - Orascom Development Holding (ODH), der führende Entwickler voll integrierter Städte, gab heute die Eröffnung seines ersten internationalen Vertriebsbüros in Dubai bekannt, um die Kunden in der Region und auf der ganzen Welt zu bedienen.

Das neue Büro von Orascom Development mit Sitz im Stadtteil Business Bay wird den Vertrieb der Immobilienprojekte in Ägypten, Oman, Marokko, der Schweiz, Montenegro und Grossbritannien übernehmen. Der Schritt ist Ausdruck der starken geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Dubai, einschliesslich der idealen strategischen geographischen Lage, die einen nahtlosen Zugang zu regionalen und globalen Märkten und einen soliden regulatorischen Rahmen für Investitionen bietet.

Während einer Pressekonferenz zur Büroeröffnung sagte Omar El-Hamamsy, Group CEO der Orascom Development Holding: «Wir freuen uns, unser erstes internationales Verkaufsbüro in Dubai zu eröffnen, um den Verkauf in unseren integrierten Städten und Reisezielen in sechs Ländern zu managen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um näher bei unseren Kunden zu sein. Wir bieten den GCC-Ländern und der ganzen Welt Dienstleistungen mit internationalen Standards an. Dank der reichen kulturellen Vielfalt und des Erfolgs der Vereinigten Arabischen Emirate, die im Jahr 2022 den neu eingeführten Best Investment Migration Real Estate Index anführen, haben wir uns entschieden, unser erstes Büro dieser Art in Dubai zu eröffnen. Zudem schätzen wir die Weltoffenheit Dubais - einer Stadt, in der mehr als 200 Nationalitäten leben.»

Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Orascom Development Holding mit CHF 632.5 Millionen die höchsten Immobilienverkäufe seiner Geschichte, entsprechend einem Anstieg von 50.1% gegenüber den im Vorjahr erreichten CHF 421.3 Millionen.

Umfassende Erfahrung El-Hamamsy fügte hinzu: «Orascom Development hat umfassende Erfahrung im Bau integrierter Städte, und dies seit mehr als 33 Jahren und in sieben Ländern.»

«Unsere Strategie besteht darin, das Potenzial ungenutzter Regionen und Grundstücke zu nutzen und sie in lebendige Städte zu verwandeln. Dabei stützen wir uns auf drei wichtige Grundlagen: Erstens entwerfen und bauen wir resiliente Infrastrukturen und Einrichtungen, die den Bedürfnissen der Bewohner unserer Städte entsprechen - darunter Schulen, Krankenhäuser, Einkaufszentren oder Sportclubs. Zweitens wenden wir internationale Best Practices an, wenn es um Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards geht. Gleichzeitig achten wir auf die Ausgewogenheit zwischen der natürlichen Landschaft und der Architektur, um eine harmonische Verschmelzung mit der Umgebung zu gewährleisten. Drittens setzen wir auf die Organisation von Veranstaltungen in den Bereichen Kultur, Kunst, Sport und Unternehmertum, um die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte einer Stadt zu fördern.»

Ein internationales Portfolio ODH besitzt ein internationales Portfolio von Projekten, darunter das Cove Rotana in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das sich über eine Fläche von 300.000 Quadratmetern erstreckt.

In Ägypten umfasst das Portfolio von ODH eine Fläche von 50.25 Millionen Quadratmetern. Zu den wichtigsten Projekten gehören:

El Gouna: El Gouna, die bekannteste Destination von ODH und zentrales Reiseziel am Roten Meer, ist auf einer Fläche von 36.92 Millionen Quadratmetern erbaut und von Naturlandschaften umgeben. Viele regionale Sport- und Kulturveranstaltungen finden hier statt. El Gouna trägt seit 2014 den Titel der ersten nachhaltigen Stadt des Nahen Ostens. Die Hotels der Stadt setzen verschiedene wichtige Massnahmen zur Sicherstellung der ökologischen Nachhaltigkeit um, darunter die Bewässerung von mehr als 75% der Grünflächen mit recyceltem Wasser. Die Stadt verfügt über 18 Entsalzungsanlagen und setzt auf vielen ihrer Baustellen umweltfreundliche Technologien ein, was zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen sowie des Kraftstoff- und Wasserverbrauchs führt. El Gouna bietet 18 Hotels, zwei Yachthäfen, zwei Golfplätze, mehrere Schulen und einen Sportclub.

O West: Das westlich von Kairo gelegene Projekt O West ist die jüngste Ergänzung des ODH-Portfolios und markierte den Einstieg in den Erstwohnungsmarkt. O West erstreckt sich über eine Fläche von 4.23 Millionen Quadratmetern und wurde von HOK entworfen, einem der grössten und renommiertesten Architekturbüros der Welt. Die Wohneinheiten befinden sich auf einer Fläche von 3.7 Millionen Quadratmetern. Ein Bildungssektor mit fünf grossen internationalen Schulen, die britische, amerikanische und deutsche Bildungssysteme unterstützen und sich über 91.311 Quadratmeter erstrecken, wurde bereits 2022 eröffnet, während etwa 10.000 Quadratmeter Fläche für medizinische Aktivitäten vorgesehen sind.

Makadi Heights: Gelegen in Makadi Bay am Roten Meer, 15 Minuten vom internationalen Flughafen Hurghada entfernt. Auf einer Fläche von 3.75 Millionen Quadratmetern stellt das Design von Makadi Heights eine Harmonie zwischen der Lage der Stadt im Herzen von Makadi Bay und den verfügbaren Flächen her.

Hawana Salalah, eine Muriya-Destination, befindet sich in der tropischen Stadt Salalah im Gouvernorat Dhofar im Südosten Omans. Es erstreckt sich über eine Fläche von 13.6 Millionen Quadratmetern und umfasst drei Hotels mit mehr als 1.110 Zimmern, den ersten Wasserpark in Oman, einen Jachthafen mit 170 Liegeplätzen, Eigentumswohnungen sowie Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants und Cafés.

Jebel Sifah, die zweite Muriya-Destination im Oman, befindet sich 40 Minuten von der Hauptstadt Muscat entfernt im Sultanat Oman. Jebel Sifah erstreckt sich über 6.2 Millionen Quadratmeter und beherbergt das Sifawy Boutique Hotel, Eigentumswohnungen, die zum Kauf oder zur Miete angeboten werden, und einen Yachthafen mit 84 Liegeplätzen.

Chbika Resort, Marokko: Chbika ist ein Ort von bislang ungenutzter Schönheit, dessen einzigartige Landschaft den Ozean, die Berge und den Sand vereint. Gut gelegen, etwa 400 km südlich von Agadir, direkt vor der Kanareninsel Fuerteventura am Atlantik, weist Chbika eine Gesamtfläche von 15.0 Millionen Quadratmetern auf.

Andermatt, Schweiz: Auf einer Fläche von 1.57 Millionen Quadratmetern und in Höhenlage von 1444 Metern über dem Meeresspiegel liegt Andermatt im Herzen der Schweiz, strategisch günstig im Zentrum der Alpen, nur 90 Minuten von Zürich und zwei Stunden von Mailand entfernt. Andermatt Swiss Alps hat sich einer nachhaltigen Zukunft verschrieben. Die Destination umfasst mehr als 500 Wohneinheiten sowie einen Golfplatz und mit 180 km Skipisten ist Andermatt auch für Wintersportler bestens geeignet. In Andermatt betreibt die Gruppe zwei Hotels, das Chedi Andermatt und das Radisson Blu Hotel Reussen. The Chedi Andermatt ist eines der besten Luxushotels in Europa, das bereits mehrfach ausgezeichnet wurde.

Lustica Bay Resort, Montenegro: Das Lustica Bay Resort erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 6.9 Millionen Quadratmetern und bietet eine Vielzahl von Wohneinheiten, von Apartments mit Blick auf das Meer über charmante Häuser auf den Hügeln bis hin zu exklusiven Villen. Daneben bietet das Hotel The Chedi 111 Zimmer.

West Carclaze Garden: In Partnerschaft mit Eco-Bos, Grossbritannien, entwickelt Orascom Development das West Carclaze Garden (WCGV) Resort an. Die Anlage mit einer Fläche von 6.54 Millionen Quadratmetern entstand im Rahmen des Wettbewerbs 'Eco-Cities' der britischen Regierung zur Förderung des Wachstums nachhaltiger Gemeinden. Sie besteht aus 1.500 Häusern, die von grossen Grünflächen und Seen zur Erholung umgeben sind, einer Grundschule, einem Verwaltungsgebäude und einem Einkaufszentrum sowie einem 7.5-Megawatt-Solarkraftwerk. Das Projekt wurde als umweltfreundliche Stadt eingestuft und von der britischen Regierung als "Garden Village" unterstützt. Ausserdem wurde es von der britischen Regierung als "Eco-Town" ausgezeichnet und wird derzeit vom National Health Service (NHS) als "Health Town" geprüft.

Über Orascom Development Holding (ODH):

Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development umfasst Destinationen in sieben Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan neun Destinationen: Vier in Ägypten; (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, und Byoum), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman, Lustica Bay in Montenegro sowie Andermatt in der Schweiz. Die Aktien von Orascom Development Holding (ODH) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. ODH hat kürzlich O West lanciert, die neueste Erweiterung ihres Portfolios und ihr erstes Projekt in Kairo, Ägypten, in der Stadt des 6. Oktober.

Kontakt für Investoren: Sara El Gawahergy Head of Investor Relations & Strategic Projects Management Tel: +202 246 18961 Tel: +41 418 74 17 11 Mob: +41 79 156 78 49 Email: ir@orascomdh.com

Kontakt für Medien: Philippe Blangey Partner Dynamics Group AG Tel: +41 432 68 32 35 Email: prb@dynamicsgroup.ch

