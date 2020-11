DGAP-News: OSRAM Licht AG: Osram bewältigt Corona-Jahr 2020 gut (deutsch)

OSRAM Licht AG: Osram bewältigt Corona-Jahr 2020 gut

München, 06. November 2020

Osram bewältigt Corona-Jahr 2020 gut

- Osram Vorstand hält im Geschäftsjahr 2019/ 2020 operative Marge stabil

- Vergleichbarer Umsatz um 13,8 Prozent gesunken

- Free Cashflow positiv bei zwölf Millionen Euro

- Management bestätigt Ausblick für 2021

Osram hat das Corona-Jahr dank effizientem Management gut bewältigt. "Wir haben früh und konsequent gehandelt. Wir haben sowohl unsere Mitarbeiter als auch unsere Wertschöpfung geschützt. Das hat sich ausgezahlt: Unser Free Cashflow war im letzten Geschäftsjahr mit zwölf Millionen Euro positiv. Darauf sind wir besonders stolz", sagte Olaf Berlien, Vorstandsvorsitzender der OSRAM Licht AG. Trotz eines vergleichbaren Umsatzrückgangs von knapp 14 Prozent blieb die bereinigte EBITDA-Marge mit über acht Prozent stabil auf Vorjahresniveau. Die eingeleiteten Maßnahmen lagen alle im Plan. Das Nettoergebnis ist vom krisenbedingten Umsatzrückgang, den geplanten Kosten für die Transformation und Abschreibungen auf das Joint Venture Osram Continental geprägt. Der Vorstand bestätigt die Ende September ausgegebene Prognose für das neue Geschäftsjahr. Der aktuelle Trend im Auftragseingang des Halbleitergeschäfts ist positiv.

Zu der Entwicklung hat insbesondere das Halbleitergeschäft der Einheit Opto Semiconductors (OS) beigetragen. Die Bereinigung des Produktportfolios macht sich hier positiv bemerkbar. Der Umsatz ging Corona-bedingt um rund neun Prozent auf 1,34 Milliarden Euro zurück. Die bereinigte EBITDA-Marge kletterte indes auf über 20 Prozent.

Das Automobilgeschäft (AM) wurde stärker von den konjunkturellen Folgen der Pandemie erfasst. Der Umsatz ging um 14 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro zurück. Das bereinigte EBITDA erreichte etwa 76 Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge für das Automotive-Segment insgesamt lag bei rund fünf Prozent. Darin spiegeln sich Verwässerungseffekte aus Osram Continental, dessen Geschäft in die Mutterkonzerne zurückgeführt und positiv entwickelt werden soll. Damit wird sich auch die Profitabilität des Automotive-Segments erheblich verbessern. Noch stärker war der Bereich Digital (DI) betroffen, dessen Umsatz um ein Fünftel auf 742 Millionen Euro zurückging. Entsprechend negativ fiel das bereinigte EBITDA mit einem Minus von 28 Millionen Euro aus.

Ermutigende Entwicklungen im vierten Quartal

In den beiden großen Geschäftsfeldern Opto Semiconductors und Automotive deutet sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres eine Besserung an. Die Profitabilität legte in beiden Segmenten entsprechend zu. Der Geschäftsbereich Opto Semiconductors erreichte sogar eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 22 Prozent.

Auf dem für Osram wichtigen Automobilmarkt zeichnet sich eine spürbare Belebung ab. Insgesamt verbesserte sich die Lage zuletzt in den wesentlichen Kernmärkten klar.

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet Osram ein vergleichbares Umsatzwachstum zwischen sechs und zehn Prozent, eine bereinigte EBITDA-Marge von neun bis elf Prozent sowie einen Free Cashflow im ausgeglichenen bis niedrig zweistellig positiven Millionen-Euro-Bereich. Diese Prognose basiert auf der Annahme, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im Laufe des Geschäftsjahres 2021 überwunden werden. Etwaige wirtschaftliche Folgen einer erneut verschärften Pandemielage sind in den prognostizierten Werten dementsprechend nicht berücksichtigt.

Ausgewählte Kennzahlen des OSRAM Licht-Konzerns (fortg. Geschäft) im vierten Quartal

4. Quartal 4. Quartal Veränderung 2020 2019 nominal Umsatz 739 924 (20,1%) Vglb. Umsatzwachstum1 (17,7%) EBITDA bereinigt2 71 86 (17,4%) .Marge 9,6% 9,3% 30bps Ergebnis nach Steuern (89) (213) n.a. Free Cashflow (52) 103 n.a. Mitarbeiter in Tsd. 21 23 (8,8%) (Vorläufige, ungeprüfte Zahlen. Angaben in Millionen Euro, Margen in Prozent, Mitarbeiter per 30. September. Negative Werte in Klammern.) (1bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte) (2Bereinigt um Sonderthemen, inkl. z.B. Transformationskosten, wesentliche rechtliche und regulatorische Themen sowie M&A bezogene Kosten.)

Entwicklung der Berichtssegmente im vierten Quartal

4. Quartal 4.Quartal Veränderung 2020 2019 nominal Opto Semiconductors ...Gesamtumsatz 320 385 (16,9%) ...vglb. Umsatzwachstum1 (14,3%) ...EBITDA bereinigt2 68 73 (6,1%) ...Free Cashflow 70 116 (40,0%) Automotive ...Gesamtumsatz 395 457 (13,6%) .vglb. Umsatzwachstum1 (12,0%) .EBITDA bereinigt2 22 27 (17,7%) .Free Cashflow (37) 37 n.a. Digital ...Gesamtumsatz 165 268 (38,3%) ...vglb. Umsatzwachstum1 (35,0%) ...EBITDA bereinigt2 (7) 11 n.a. ... Free Cashflow (30) 18 n.a. (Vorläufige, ungeprüfte Zahlen in Millionen Euro. Negative Werte in Klammern.) (1bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte) (2Bereinigt um Sonderthemen, inkl. z.B. Transformationskosten, wesentliche rechtliche und regulatorische Themen sowie M&A bezogene Kosten.)

Ausgewählte Kennzahlen des OSRAM Licht-Konzerns (fortg. Geschäft) im Geschäftsjahr

Geschäftsjahr Geschäftsjahr Veränderung 2020 2019 nominal Umsatz 3.039 3.464 (12,3%) Vglb. (13,8%) Umsatzwachstum EBITDA bereinigt 253 307 (17,5%) .Marge bereinigt 8,3% 8,9% (50bps) Ergebnis nach (267) (343) n.a. Steuern Free Cashflow 12 17 (27,0%) Mitarbeiter in Tsd 21 23 (8,8%) (Vorläufige, ungeprüfte Zahlen. Angaben in Millionen Euro, Margen in Prozent, Mitarbeiter per 30 September. Negative Werte in Klammern.)

Entwicklung der Berichtssegmente im Geschäftsjahr

Geschäftsjahr Geschäftsjahr Veränderung nominal 2020 2019 Opto Semiconductors Gesamtumsatz 1.338 1.464 (8,6%) ...vglb. Umsatzwachstum (9,1%) ...EBITDA bereinigt 269 254 5,9% ...Free Cashflow 190 160 18,8% Automotive Gesamtumsatz 1.588 1.781 (10,9%) ...vglb. Umsatzwachstum (13,7%) ...EBITDA bereinigt 76 140 (45,6%) ...Free Cashflow (36) 127 n.a. Digital Gesamtumsatz 742 934 (20,6%) ...vglb. Umsatzwachstum (20,3%) ...EBITDA bereinigt (28) (8) n.a. ...Free Cashflow (39) (73) n.a. (Vorläufige, ungeprüfte Zahlen. Angaben in Millionen Euro, Margen in Prozent, Mitarbeiter per 30 September. Negative Werte in Klammern.)

ÜBER OSRAM OSRAM, mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM werden wir künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, uns fortbewegen, arbeiten und leben. OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2020 (per 30. September) weltweit rund 21.000 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von rund drei Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert unter der WKN: LED 400 (Börsenkürzel: OSR). Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de.

