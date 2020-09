DGAP-News: OTI Greentech AG: Erfolgreiche virtuelle Hauptversammlung der OTI Greentech AG (deutsch)

OTI Greentech AG: Erfolgreiche virtuelle Hauptversammlung der OTI Greentech AG

Erfolgreiche virtuelle Hauptversammlung der OTI Greentech AG

Berlin, 14. September 2020 - Die OTI Greentech AG ( WKN A2TSL2 ), ein and der Börse Düsseldorf im Freiverkehr notierter, internationaler Anbieter von innovativen und nachhaltigen chemischen Produkten und Dienstleistungen für die Industire, hat am vergangenen Freitag, den 11. September 2020, ihre ordentliche virtuelle Hauptversammlung 2020 erfolgreich abgehalten.

In der Hauptversammlung waren 46,82 Prozent des Grundkapitals vertreten. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit jeweils großer Mehrheit verabschiedet. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind auf der Internetseite der OTI Greentech AG im Investor Relations-Bereich unter http://www.oti.ag abrufbar.

Über OTI Greentech AG

OTI Greentechs patentierte, tensidbasierte Technologie ermöglicht innovative, nachhaltige und kosteneffiziente Lösungen für die verschiedensten Herausforderungen im Bereich Industriereinigung, mit potenziellen Anwendungsmöglichkeiten bei der Altlastensanierung. Durch ihre Tochtergesellschaften OTI Greentech Innovative Solutions und Uniservice Unisafe verfügt OTI Greentech über 30 Jahre Erfahrung. OTI Greentech Innovative Solutions bietet innovative nachhaltige Produkte und Lösungen für die Reinigung und Dekontaminierung von Öl-basierenden Verunreinigungen an und ist Inhaber der patentierten ECOSOLUT- Produktlinie. Über Uniservice Unisafe bietet OTI Greentech der globalen Schifffahrtsindustrie eine vollständige Palette von Produkten und Dienstleistungen in allen wichtigen Häfen weltweit an. Durch ein Joint Venture in den USA bietet der Konzern innovative, nachhaltige und maßgeschneiderte Lösungen für Kunden in der landbasierten industriellen Reinigung an. Der OTI GreentechKonzern hat aktuell über 20 Mitarbeiter in Europa und den USA. Die Aktien der OTI Greentech AG sind an der Düsseldorfer Börse notiert (WKN A2TSL2). Der Geschäftssitz ist in Berlin, Deutschland.

Kontakt:

OTI Greentech AG Dr. John C. Kisalus, CEO info@oti.ag Tel. +49 30 887 865 62 Friedrichstrae 79 10117 Berlin

edicto GmbH Axel Mühlhaus, Dr. Sönke Knop sknop@edicto.de Tel. +49 69 905505-52 Eschersheimer Landstraße 42-44 60322 Frankfurt

Sprache: Deutsch Unternehmen: OTI Greentech AG Friedrichstraße 79 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 887 865 62 Fax: +49 30 690 884 88 E-Mail: info@oti.ag Internet: www.oti.ag

ISIN: DE000A2TSL22

WKN: A2TSL2 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 1131117

