DGAP-News: OTI Greentech AG informiert über vorläufige Zahlen 2020 (deutsch)

OTI Greentech AG informiert über vorläufige Zahlen 2020

^ DGAP-News: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis OTI Greentech AG informiert über vorläufige Zahlen 2020

28.04.2021 / 16:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

OTI Greentech AG informiert über vorläufige Zahlen 2020

Berlin, 28. April 2021 - Die OTI Greentech AG ( ISIN DE000A2TSL22 ), ein an der Börse Düsseldorf notierter, international tätiger Anbieter von innovativen und nachhaltigen Chemikalien und Dienstleistungen für die Industrie, hat nach vorläufigen, unbestätigten Zahlen im Geschäftsjahr 2020 wie prognostiziert ein positives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, erzielt. Verbesserte operative Ergebnisse im maritimen Geschäft (UNIservice) und die weiterhin strikte Kostenkontrolle haben maßgeblich dafür gesorgt, dass OTI konzernweit das prognostizierte Ertragsziel erreicht hat. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine weitere Ergebnisverbesserung von rund EUR 0,2 Mio.

Der Konzernumsatz 2020 liegt mit rund EUR 5,0 Mio. um ca. 6,3 % über dem Vorjahr (2019: EUR 4,7 Mio). OTI hat damit trotz der COVID-Pandemie den Umsatz im Geschäftsjahr ausweiten können. Das prognostizierte Umsatzziel von EUR 5,5 Mio wurde allerdings nicht ganz erreicht. Im zweiten Halbjahr 2020 waren insbesondere in den USA die Umsätze des Joint Ventures geringer als erwartet, da sich die Erholung der relevanten US-Industriesektoren aus der COVID-Pandemie langsamer als prognostiziert vollzogen hat.

John C. Kisalus, Vorstandsvorsitzender der OTI Greentech AG, erläutert: "2020 lag unser Fokus auf der Wiederherstellung der operativen Profitabilität. Dieses Ziel haben wir - trotz der Pandemie - erreicht. Zusammen mit der Umsetzung der bilanziellen Restrukturierung haben wir 2020 das Fundament für eine profitable Zukunft gelegt. Die aktuelle Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme der KMI Cleaning Solutions, Inc. wird hier fördernd wirken und 2021 zu einem herausragenden Jahr für die Gesellschaft, ihre Mitarbeiter und ihre Aktionäre machen. Davon sind wir überzeugt."

Der Geschäftsbericht der OTI Greentech AG wird voraussichtlich am 30. Juni 2021 veröffentlicht und steht dann unter www.oti.ag im Investor Relations-Bereich zur Verfügung.

Über OTI Greentech AG

OTI Greentechs patentierte, tensidbasierte Technologie ermöglicht innovative, nachhaltige und kosteneffiziente Lösungen für die verschiedensten Herausforderungen im Bereich Industriereinigung, mit potenziellen Anwendungsmöglichkeiten bei der Altlastensanierung. Durch ihre Tochtergesellschaften OTI Greentech Innovative Solutions und Uniservice Unisafe verfügt OTI Greentech über 30 Jahre Erfahrung. OTI Greentech Innovative Solutions bietet innovative nachhaltige Produkte und Lösungen für die Reinigung und Dekontaminierung von Öl-basierenden Verunreinigungen an und ist Inhaber der patentierten ECOSOLUT Produktlinie. Über Uniservice Unisafe bietet OTI Greentech der globalen Schifffahrtsindustrie eine vollständige Palette von Produkten und Dienstleistungen in allen wichtigen Häfen weltweit an. Durch ein Joint Venture in den USA bietet der Konzern innovative, nachhaltige und maßgeschneiderte Lösungen für Kunden in der landbasierten industriellen Reinigung an. Der OTI Greentech Konzern hat aktuell über 20 Mitarbeiter in Europa und den USA. Die Aktien der OTI Greentech AG notieren im Freiverkehr der Düsseldorfer Börse (WKN A2TSL2). Der Geschäftssitz ist in Berlin, Deutschland.

Kontakt: OTI Greentech AG Dr. John C. Kisalus, CEO info@oti.ag Tel. +49 30 887 865 62 Friedrichstraße 79 10117 Berlin

edicto GmbH Dr. Sönke Knop sknop@edicto.de Tel. +49 69 905505-51 Eschersheimer Landstr. 42-44 60322 Frankfurt

28.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: OTI Greentech AG Friedrichstraße 79 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 887 865 62 Fax: +49 30 690 884 88 E-Mail: info@oti.ag Internet: www.oti.ag

ISIN: DE000A2TSL22

WKN: A2TSL2 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 1190088

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1190088 28.04.2021

°