DGAP-News: OTI Greentech AG informiert zur aktuellen Entwicklung (deutsch)

OTI Greentech AG informiert zur aktuellen Entwicklung

25.03.2020

- Ausreichende Lagerbestände, um die Aufträge abzuwickeln

- In Asien bereits wieder anziehende Auftragszahlen

- Ecosolut Aufträge liegen aktuell über Vorjahr

- Laufende Analyse der Entwicklung, um kurzfristig reagieren zu können

- Ausstehende Darlehen fast vollständig gewandelt

Berlin, 25. März 2020 - Die OTI Greentech AG ( ISIN DE000A2TSL22 ) gibt einen Überblick zur aktuellen Geschäftsentwicklung. Die globale COVID-19 Pandemie hat regional unterschiedliche Auswirkungen: in Asien sind bereits wieder steigende Auftragszahlen zu sehen. Ebenso sind nennenswerte Aufträge - besonders für die margenstarken EcoSolut Produkte - aus den USA zu verzeichnen. Aktuell liegen die Aufträge in diesem sehr wichtigen Produkt für OTI über den Vorjahreszahlen. Uniservice Unisafe ist aktuell von den Betriebsschließungen in Italien ausgenommen: sowohl der Chemiebereich (ATECO Code: 20.59) als auch der Sicherheitsbereich (ATECO Code: 46.69) unter denen USUS registriet ist, werden von der italienischen Regierung als ,essentielle Geschäftsbereiche' eingestuft, die weiter produzieren dürfen. Die Sicherheit der Mitarbeiter hat dabei für OTI oberste Priorität: Sowohl bei USUS als auch bei unseren anderen Gesellschaften arbeitet deshalb inzwischen die überwiegende Zahl der Mitarbeiter im Home-Office. Die operativen Einheiten verfügen aktuell über ausreichende Lagerbestände, um die Aufträge abzuarbeiten. Um auf Veränderungen kurzfristig reagieren zu können, analysiert OTI die Situation laufend.

Inzwischen konnte OTI die ausstehenden Darlehen fast vollständig wandeln. Das Grundkapital der AG beträgt nunmehr EUR 7.257.458,00. Der Wandlungspreis betrug EUR 1,00, damit wurden EUR 1,00 Fremdkapital in 1 Aktie gewandelt. Der Wandlungspreis liegt damit über dem aktuellen Börsenkurs der OTI Greentech Aktie von EUR 0,41 (Schlusskurs 22.03.2020). Aktuell wird die technische Umsetzung eingeleitet, wonach die zusätzlichen Aktien handelbar werden. Die Gesellschaft ist nun bis auf einige für Kreditlinien bei Uniservice Unisafe und kleinerer Darlehen in den anderen Gesellschafften schuldenfrei.

Vorläufige Zahlen für das Jahr 2019 werden in den nächsten Wochen veröffentlicht. Der Geschäftsbericht folgt am 15. Juni 2020.

Dr. John C. Kisalus, CEO der OTI Greentech AG, erläutert: "2019 war ein Jahr der Reorganisation, das wir erfolgreich abschließen konnten. 2020 bringt mit COVID-19 Herausforderungen mit sich, für die es so keine Vergleiche gibt, aber wir haben das Jahr gut begonnen und hoffen, diese positive Entwicklung fortsetzen zu können."

