DGAP-News: OTRS AG: Initiale Researchstudie der Montega AG mit Kaufempfehlung und Kursziel von EUR 24,00 veröffentlicht (deutsch)

OTRS AG: Initiale Researchstudie der Montega AG mit Kaufempfehlung und Kursziel von EUR 24,00 veröffentlicht

Oberursel, 4. März 2022: Die OTRS AG ( ISIN: DE000A0S9R37 ) erhält eine Analystenstimme. Das Researchhaus Montega AG hat seine initiale Studie mit einem Kursziel von EUR 24,00 veröffentlicht sowie eine Kaufempfehlung für die Aktie ausgesprochen. Fortan begleitet der Montega-Analyst Sebastian Weidhüner mit kontinuierlichen Einschätzungen die weitere Unternehmensentwicklung der OTRS AG (OTRS).

In seiner ersten Studie über die OTRS AG hebt der Analyst vor allem das starke Wachstumspotenzial des Unternehmens hervor. "Die erfolgte Transformation zum Lösungsanbieter mit wiederkehrenden Erlösen von > 90 % ist u. E. nur unzureichend im Aktienkurs reflektiert. OTRS verfugt historisch bedingt uber eine breite, noch nicht monetarisierte Nutzerbasis." Weiter heißt es in der Studie: "Die noch weitestgehend unbekannte Equity Story von OTRS bietet u. E. vor allem angesichts eines in 2020 vollzogenen Strategiewechsels eine attraktive Kaufgelegenheit der Aktie."

OTRS hatte die professionelle Unterstutzung der Open-Source-Variante der Service Management-Suite, die häufig von Support-Mitarbeitern und Call-Center-Agenten genutzt wird, eingestellt. Seither liegt der strategische Fokus auf der im Rahmen von Einjahresverträgen erwerbbaren Business-Suite. In 2020 betrug der Anteil der wiederkehrenden Umsätze bereits 91,2%.

Die aktuelle Bewertung reflektiere nach Meinung von Sebastian Weidhüner die Aussichten von OTRS nicht ausreichend, weshalb er die Aktie mit einem Kursziel von 24,00 Euro und dem Rating "Kaufen" in die Coverage aufnimmt.

Durch das umfassende Research erhöht sich die Transparenz hinsichtlich des Geschäftsmodells der OTRS AG sowie die Attraktivität der Aktie.

Die Analystenstudie ist verfügbar unter: corporate.otrs.com

Über die OTRS AG Die OTRS AG ist der Hersteller und weltweit größte Dienstleister für die Enterprise Service Management Suite OTRS, ausgezeichnet mit dem Gütesiegel SERVIEW CERTIFIED TOOL. Sie bietet Unternehmen ein branchenunabhängiges Solution Management für die strukturierte Kommunikation in Customer Service, IT Service Management und Security Management. Neben dem Kernprodukt OTRS sorgen die Sicherheitslösungen STORM und CONTROL für ein effizientes Incident Management und eine transparente Dokumentation gemäß Standards wie ISO 27001. Zu den Kunden der OTRS AG zählen unter anderem Lufthansa, Airbus, Porsche, BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik), Max-Planck-Institut, Toyota und TUI Cruises. Das Unternehmen besteht aus der OTRS AG und ihren fünf Töchtern OTRS Inc. (USA), OTRS S.A. de C.V. (Mexiko), OTRS ASIA Pte. Ltd. (Singapur), OTRS Do Brasil Soluções Ltda. (Brasilien) und OTRS Magyarország Kft. (Ungarn). Die OTRS AG ist im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen unter: www.otrs.com

Kontakt:

OTRS AG Zimmersmühlenweg 11 D-61440 Oberursel Tel: +49 (0)6172 681988-0 Fax: +49 (0)9421 56818 18 E-Mail: ir@otrs.com Internet: www.corporate.otrs.com

Investor Relations CROSSALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Bahnhofstr. 98 D-82166 Gräfelfing/München Tel: +49 (0) 89 125 09 03-30 E-Mail: sh@crossalliance.de Internet: www.crossalliance.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: OTRS AG Zimmersmühlenweg 11 61440 Oberursel Deutschland Telefon: 06172 - 681 988 0 Fax: 09421 - 5681818 E-Mail: enjoy@otrs.com Internet: www.otrs.com

ISIN: DE000A0S9R37

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart

