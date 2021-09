DGAP-News: OTRS AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2021: Zweistellige Zuwachsraten bei Umsatz und Ergebnis (deutsch)

OTRS AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2021: Zweistellige Zuwachsraten bei Umsatz und Ergebnis

OTRS AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2021: Zweistellige Zuwachsraten bei Umsatz und Ergebnis

- EBITDA steigt um 38 % auf TEUR 1.451 (Vorjahreshalbjahr: TEUR 1.053)

- Klare Ausrichtung auf nachhaltige Digitalisierungstrends sichert den Erfolg

Oberursel, 30. September 2021: Die OTRS AG ( ISIN: DE000A0S9R37 ) hat heute ihren Halbjahresbericht 2021 veröffentlicht.

Die OTRS AG, der Hersteller und weltweit größte Dienstleister für die Service Management Suite OTRS beschreitet weiterhin kraftvoll den Wachstumspfad und verstetigt die dynamische Entwicklung des Vorjahres. Nach wie vor hatte die Corona-Pandemie Einfluss auf die Geschäftsentwicklung im Berichtszeitraum. Dennoch ist es gelungen, umsatz- und ergebnisseitig zweistellige Zuwachsraten zu erzielen.

Die konsequente Ausrichtung der Unternehmens- und Produktstrategie auf nachhaltige Trends der Digitalisierung wie Personalisierung und Cloud Computing zeigen deutlich Wirkung. Mit OTRS 8 und STORM powered by OTRS bedient die OTRS AG eine kontinuierlich steigende Nachfrage nach innovativen Software- und Security-Lösungen.

Die Umsatzerlöse stiegen folglich im ersten Halbjahr 2021 um 10,2 % auf TEUR 5.247 nach TEUR 4.762 im Vorjahreshalbjahr. Mit einem Anteil von insgesamt 88,5 % am Gesamtumsatz bewegen sich die wiederkehrenden Umsatzerlöse weiterhin auf einem hohen Niveau. In der Vorjahresperiode lagen sie bei 90,9 %. Der geringfügige Rückgang resultiert aus einer überproportionalen Steigerung der übrigen Erlöse von TEUR 424 im ersten Halbjahr 2020 auf TEUR 594 im Berichtszeitraum.

Die eingeschlagene Strategie, verstärkt auf wiederkehrende Erlösquellen zu setzen, erweist sich nach wie vor als richtig und zukunftsweisend. Einerseits erreicht die OTRS AG auf diese Weise eine höhere Planungssicherheit, andererseits lässt sich das Geschäft besser skalieren.

Beim operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verzeichnete die OTRS AG mit einem Anstieg um 37,8 % von TEUR 1.053 im Vorjahreshalbjahr auf TEUR 1.451 im Berichtshalbjahr ebenfalls eine zweistellige Wachstumsrate. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich im ersten Halbjahr 2021 ebenso signifikant auf TEUR 1.108 nach TEUR 802 in der Vorjahresperiode. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit hat sich zum 30. Juni 2021 auf TEUR 1.145 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt (30. Juni 2020: TEUR 517).

"Wir haben es geschafft, uns schnell an die neuen durch Corona entstandenen Arbeitsbedingungen anzupassen. Außerdem haben wir uns klar auf Managed OTRS fokussiert, was sich bewährt hat. Wir setzen auf klare Wachstumstrends und bieten unseren Kunden mit unseren Produkten OTRS 8 und STORM powered by OTRS deutliche Mehrwerte. So haben wir eine gute Ausgangslage geschaffen, um die sich uns bietenden Marktchancen zu erschließen und sind zuversichtlich, unsere Ziele auf Gesamtjahressicht zu erreichen", sagt André Mindermann, Vorstandsvorsitzender der OTRS AG.

Ausblick 2021 bestätigt

Für das Geschäftsjahr 2021 sollen die Umsatzerlöse trotz anhaltender Corona-Pandemie gesteigert werden. Dabei geht das Management von einem Umsatzwachstum von 10 % aus. Die prognostizierten Gesamtumsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2021 werden voraussichtlich annähernd EUR 11 Mio. betragen. Damit folgt die OTRS AG erneut dem Trend eines kontinuierlichen Wachstums.

Detaillierte Angaben sind dem Halbjahresbericht auf der Unternehmenswebsite unter https://corporate.otrs.com im Bereich Investor Relations zu entnehmen.

Über die OTRS AG

Die OTRS AG ist der Hersteller und weltweit größte Dienstleister für die Service Management Suite OTRS, ausgezeichnet mit dem Gütesiegel SERVIEW CERTIFIED TOOL.

Sie bietet Unternehmen ein branchenunabhängiges Solution Management für die strukturierte Kommunikation in Customer Service, IT Service Management und Security Management. Neben dem Kernprodukt OTRS sorgen die Sicherheitslösungen STORM und CONTROL für ein effizientes Incident Management und eine transparente Dokumentation gemäß Standards wie ISO 27001.

Zu den Kunden der OTRS AG zählen unter anderem Lufthansa, Airbus, IBM, Porsche, BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik), Max-Planck-Institut, Toyota und TUI Cruises. Das Unternehmen besteht aus der OTRS AG und ihren sechs Töchtern OTRS Inc. (USA), OTRS S.A. de C.V. (Mexiko), OTRS ASIA Pte. Ltd. (Singapur), OTRS Asia Ltd. (Hongkong), OTRS Do Brasil Soluções Ltda. (Brasilien) und OTRS Magyarország Kft. (Ungarn). Die OTRS AG ist im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen unter: www.otrs.com

Kontakt:

OTRS AG Zimmersmühlenweg 11 D-61440 Oberursel Tel: +49 (0)6172 681988-0 Fax: +49 (0)9421 56818 18 E-Mail: ir@otrs.com Internet: www.corporate.otrs.com

Investor Relations CROSSALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Bahnhofstr. 8 D-82166 Gräfelfing/München Tel: +49 (0) 89 125 09 03-30 E-Mail: sh@crossalliance.de Internet: www.crossalliance.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: OTRS AG Zimmersmühlenweg 11 61440 Oberursel Deutschland Telefon: 06172 - 681 988 0 Fax: 09421 - 5681818 E-Mail: enjoy@otrs.com Internet: www.otrs.com

ISIN: DE000A0S9R37

WKN: A0S9R3 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 1235977

