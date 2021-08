DGAP-News: Pacifico Renewables Yield AG: Hauptversammlung 2021 schafft Grundlage für flexible Wachstumsfinanzierung (deutsch)

Pacifico Renewables Yield AG: Hauptversammlung 2021 schafft Grundlage für flexible Wachstumsfinanzierung

Pacifico Renewables Yield AG: Hauptversammlung 2021 schafft Grundlage für flexible Wachstumsfinanzierung

* Aktionäre sprechen Vorstand und Aufsichtsrat ihr Vertrauen aus

* Neues genehmigtes Kapital und weitere Möglichkeiten der Kapitalaufnahme erlauben flexible Wachstumsfinanzierung

* Erweiterung des Unternehmensgegenstandes stellt Weichen für Akquisition von Batteriespeicheranlagen

Grünwald, 20. August 2021 - Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN271) (die "Gesellschaft"), ein unabhängiger Produzent von Strom aus erneuerbaren Quellen, hat gestern ihre ordentliche Hauptversammlung für das Jahr 2021 abgehalten.

Die Hauptversammlung hat beschlossen, das bestehende genehmigte Kapital 2019 aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital 2021 zu schaffen, welches den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 18. August 2026 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.654.883,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.654.883 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.

Die Hauptversammlung hat daneben der Schaffung eines neuen bedingten Kapitals zugestimmt, das für die Zukunft unter anderem die Aufnahme von Wandelanleihen erlaubt. Des Weiteren hat die Hauptversammlung insbesondere die üblichen Entlastungsbeschlüsse für Vorstand und Aufsichtsrat gefasst und einer Änderung des Unternehmensgegenstands zugestimmt, die es der Gesellschaft zukünftig erlaubt, in (Batterie)-Speicheranlagen zu investieren.

Martin Siddiqui, Co-CEO: "Wir bedanken uns für das Vertrauen, das uns die Aktionäre gestern entgegengebracht haben. Die Zustimmung der Hauptversammlung zur Schaffung des neuen genehmigten Kapitals und zu weiteren Möglichkeiten der Kapitalaufnahme erlaubt es uns, auch in Zukunft flexibel und situationsbezogen auf Finanzierungserfordernisse und kurzfristige Angebote, insbesondere im Zusammenhang mit dem weiteren Portfolioausbau, reagieren zu können. Zudem können wir dadurch die Mittelverwendung und die Mittelaufnahme zeitlich eng miteinander verknüpfen. Die Möglichkeit, in Zukunft Wandelanleihen zu begeben, gibt uns zudem ein weiteres Instrument der Wachstumsfinanzierung an die Hand.

Die gesamte Hauptversammlung wurde live im Internet übertragen. Aktionäre konnten über das Internet Fragen einreichen, die alle in der Versammlung beantwortet wurden. Insgesamt waren die Stimmen von 2.520.374 Aktien vertreten. Das entspricht 74,5 % des stimmberechtigten Grundkapitals."

Christoph Strasser, Co-CEO: "Die Ergebnisse der Hauptversammlung stellen wichtige Weichen für die Zukunft, insbesondere für unsere Partnerschaft mit Boom Power. Neben dem erweiterten Finanzierungsspielraum erlaubt uns die Erweiterung des Unternehmensgegenstands unserer Satzung zukünftig die Akquisition von Batteriespeicheranlagen aus unserer Pipeline. Dies bietet uns die Möglichkeit in den vielversprechenden Batteriespeichermarkt zu investieren und unser Portfolio weiter zu diversifizieren."

Über die Pacifico Renewables Yield AG

Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Freiverkehr der Düsseldorfer Börse und deren Qualitätssegment mit zusätzlichen Anforderungen (Primärmarkt) ( ISIN: DE000A2YN371 ) notierter unabhängiger Energieerzeuger mit dem Ziel, ein kontinuierlich wachsendes Portfolio aus Anlagen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa verteilte operative Solar- und Windparks bietet die Gesellschaft ein klares und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Pacifico Renewables Yield AG enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Pacifico Renewables Yield AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

