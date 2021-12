DGAP-News: Pacifico Renewables Yield AG schließt fünfte Akquisition im Jahr 2021 ab und erweitert Portfolio seit Jahresbeginn um fast 100 MW (deutsch)

Pacifico Renewables Yield AG schließt fünfte Akquisition im Jahr 2021 ab und erweitert Portfolio seit Jahresbeginn um fast 100 MW

* Erwerb eines niederländischen Portfolios bestehend aus sechs Solarparks abgeschlossen

* Portfoliowachstum von fast 100 MW seit Jahresbeginn erreicht

Grünwald, 14. Dezember 2021 - Die Pacifico Renewables Yield AG ( ISIN: DE000A2YN371 ) (die "Gesellschaft"), ein unabhängiger Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien, hat gestern den Kauf eines Portfolios von sechs Freiflächen- und Aufdach-Solarparks in den Niederlanden mit einer erwarteten installierten Gesamtleistung von ungefähr 10 MW abgeschlossen. Alle Anlagen profitieren von einem staatlichen Fördermechanismus mit einer leistungsgewichteten Restlaufzeit von ungefähr 14 Jahren. Mit dieser Akquisition baut die Gesellschaft ihre Substanz aus stabilen und vorhersehbaren Cashflows in Märkten, in denen erneuerbare Energien etabliert sind, weiter aus.

Zwei Akquisitionen in Deutschland und einer Akquisition in Polen folgend, hat die Gesellschaft mit diesem Abschluss ihre zweite Akquisition in den Niederlanden im Jahr 2021 abgeschlossen. Sobald die in diesem Jahr erworbenen Onshore-Wind- und -Solarparks vollständig in Betrieb sind, werden sie zusammen eine installierte Gesamtleistung von ungefähr 99 MW erreichen.

Christoph Strasser, Co-CEO: "Im Jahr 2021 haben wir unsere Fähigkeit unter Beweis gestellt, in drei verschiedenen Ländern und zwei Technologien attraktive Wachstumsmöglichkeiten zu identifizieren und umzusetzen."

Über die Pacifico Renewables Yield AG

Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Freiverkehr der Düsseldorfer Börse und deren Qualitätssegment mit zusätzlichen Anforderungen (Primärmarkt) (ISIN: DE000A2YN371) notierter unabhängiger Stromerzeuger mit dem Ziel, ein kontinuierlich wachsendes Portfolio aus Anlagen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa verteilte operative Solar- und Windparks bietet die Gesellschaft ein klares und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.

Rechtlicher Hinweis

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Pacifico Renewables Yield AG enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Pacifico Renewables Yield AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Die Pacifico Renewables Yield AG wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und die Gesellschaft übernimmt hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

