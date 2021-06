DGAP-News: Pacifico Renewables Yield AG veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht (deutsch)

Pacifico Renewables Yield AG veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht

Pacifico Renewables Yield AG veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht

- Berichterstattung gemäß Standards der Global Reporting Initiative

- Definition der Nachhaltigkeitsstrategie mit konkreten Themen, Initiativen und Zielen

Grünwald, 29. Juni 2021 - Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN271) (die "Gruppe", "Pacifico Renewables"), ein unabhängiger Produzent von Strom aus erneuerbaren Quellen, hat heute seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht (der "Bericht") veröffentlicht. Der Bericht beschreibt den Prozess zur Einbindung von Stakeholdern zur Identifizierung wesentlicher Nachhaltigkeitsthemen, die Unternehmenswerte, das Engagement zur Förderung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und den Beitrag zur Erfüllung der Ziele des Pariser Klimaabkommens. Zudem gibt der Bericht einen Überblick über die Unternehmensführung von Pacifico Renewables und stellt die Nachhaltigkeitsstrategie vor, welche sich aus dem Nachhaltigkeitsrahmenwerk der Gruppe ableitet. Das Rahmenwerk befasst sich mit drei wesentlichen Säulen: der nachhaltigen und effizienten Gewinnung von erneuerbaren Energien, der Förderung von Talenten, Gemeinschaften und Digitalisierung sowie der ein verantwortungsvolle Plattform für erneuerbare Energien zu sein. Jede dieser Säulen umfasst relevante Nachhaltigkeitsthemen und entsprechende Ziele, Leistungsmaßstäbe und Initiativen sowie deren Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung.

Christoph Strasser, Co-CEO: "Wir freuen uns, unseren Stakeholdern Einblicke in unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten zu geben und unsere Nachhaltigkeitsstrategie vorzustellen. Darüber hinaus haben wir uns explizite Ziele gesetzt, an denen wir unseren Fortschritt messen werden und über die wir künftig jährlich berichten wollen."

Mit dem vorliegenden Bericht hat Pacifico Renewables sein erklärtes Ziel erreicht, für das Geschäftsjahr 2020 einen Nachhaltigkeitsbericht auf Basis der Global Reporting Initiative Standards ("GRI") [1], einem der weltweit anerkanntesten und umfassendsten Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, zu veröffentlichen.

Martin Siddiqui, Co-CEO: "Wir wollen unseren Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft stetig erweitern, nicht nur, indem wir wie im vergangenen Jahr 82 GWh "grünen" Strom produzieren, sondern auch, indem wir als verantwortungsvoller Teil der Gesellschaft agieren. Als ehemaliger Leistungssportler bin ich besonders stolz darauf, dass wir in Kooperation mit der Stiftung Deutsche Sporthilfe die Initiative "Sprungbrett Zukunft" unterstützen. Damit bieten wir jungen Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern die Möglichkeit, während Kurzzeitpraktika mit flexiblen Arbeitszeiten berufliche Erfahrungen zu sammeln und gleichzeitig anspruchsvollen Trainingsplänen zu folgen."

Über die Pacifico Renewables Yield AG

Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Freiverkehr der Düsseldorfer Börse und deren Qualitätssegment mit zusätzlichen Anforderungen (Primärmarkt) ( ISIN: DE000A2YN371 ) notierter unabhängiger Energieerzeuger mit dem Ziel, ein kontinuierlich wachsendes Portfolio aus Anlagen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa verteilte operative Solar- und Windparks bietet die Gruppe ein klares und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Pacifico Renewables Yield AG enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Pacifico Renewables Yield AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Pacifico Renewables Yield AG Bavariafilmplatz 7, Gebäude 49 82031 Grünwald Deutschland E-Mail: ir@pacifico-renewables.com Internet: www.pacifico-renewables.com

ISIN: DE000A2YN371

WKN: A2YN37 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 1212940

