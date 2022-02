DGAP-News: PALFINGER AG Ergebnis 2021: All Time High in Umsatz, Ergebnis und Dividende zum 90jährigen Firmenjubiläum (deutsch)

PALFINGER AG Ergebnis 2021: All Time High in Umsatz, Ergebnis und Dividende zum 90jährigen Firmenjubiläum

PALFINGER AG Ergebnis 2021: All Time High in Umsatz, Ergebnis und Dividende zum 90jährigen Firmenjubiläum

- Konzernumsatz 2021 bei EUR 1,84 Mrd, ein Plus von +20,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

- EBIT bei EUR 155,0 Mio, Dividendenvorschlag von EUR 0,77 je Aktie

- Angepeilter Jahresumsatz 2022: EUR 2,0 Mrd

Bergheim, 23. Februar 2022

Der Aufsichtsrat der PALFINGER AG hat heute den Jahresabschluss 2021 festgestellt und gemeinsam mit dem Vorstand beschlossen, der Hauptversammlung am 24. März 2022 eine Dividende in Höhe von EUR 0,77 je Aktie vorzuschlagen. Die hybride Pressekonferenz und Bilanzpräsentation findet morgen, Donnerstag, 24. Februar 2022, um 10:00 in Wien statt. In der vorliegenden Pressemitteilung werden die wesentlichsten Entwicklungen und Ergebnisse in Kürze präsentiert:

Die PALFINGER AG blickt als globaler Marktführer auf ein herausragendes Geschäftsjahr 2021 zurück. Dank der weltweit starken Nachfrage erzielte der Konzern auch einen Höchstwert bei den Auftragseingängen und beim Auftragsstand. PALFINGER verzeichnete 2021 ein All Time High in Umsatz und Ergebnis. Dies ist das Resultat signifikanter Zuwächse und Effizienzsteigerung in nahezu allen Regionen und Produktlinien.

Herausragende Umsatz- und Ertragsentwicklung Der Konzernumsatz der PALFINGER AG betrug im Geschäftsjahr 2021 EUR 1.841,5 Mio. nach EUR 1.533,9 Mio. in der Vorjahresperiode (2019: EUR 1.753,8 Mio.). Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich von EUR 100,3 Mio. 2020 auf EUR 155,0 Mio. (2019: EUR 149,0 Mio.). Die EBIT-Marge stieg von 6,5 Prozent 2020 auf 8,4 Prozent im Jahr 2021 (2019: 8,5 Prozent). Das Konzernergebnis für 2021 erhöhte sich im Jahresvergleich um 73,9 Prozent auf EUR 86,6 Mio. (2019: EUR 80,0 Mio.).

Ausblick 2022: 2,0 Milliarden Umsatz angestrebt

Für das aktuelle Geschäftsjahr peilt PALFINGER einen Umsatz von EUR 2,0 Mrd. an. Mittelfristig setzt sich der Konzern bis 2024 das Ziel, einen Umsatz von EUR 2,3 Mrd. aus organischem Wachstum, eine EBIT-Marge von 10 Prozent und einen ROCE von 12 Prozent zu erreichen. 2030 soll die Umsatzmarke von EUR 3,0 Mrd. erzielt werden.

Hier finden Sie die Online-Version des Geschäftsberichts 2021 der PALFINGER

AG: https://www.palfinger.ag/de/investoren/publikationen/finanz-publikationen

Hier finden Sie das begleitende Magazin des Geschäftsberichts 2021 der PALFINGER AG: https://www.palfinger.ag/de/investoren/publikationen/finanz-publikationen

+++

ÜBER DIE PALFINGER AG Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 11.700 Mitarbeitern, 34 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.

Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2021 einen Rekordumsatz von EUR 1,84 Mrd. 2022 feiert PALFINGER unter dem Motto "Celebrating the future since 1932" sein 90jähriges Jubiläum.

Rückfragehinweis: Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG T +43 662 2281-81100 | h.roither@palfinger.com

Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter "News" auf der Internetseite www.palfinger.ag, www.palfinger.com zur Verfügung.

