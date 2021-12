DGAP-News: PANDION AG erwartet erneut Rekordergebnis (deutsch)

PANDION AG erwartet erneut Rekordergebnis

^ DGAP-News: PANDION AG / Schlagwort(e): Prognose/Jahresergebnis PANDION AG erwartet erneut Rekordergebnis

15.12.2021 / 09:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PANDION AG erwartet erneut Rekordergebnis

* Geschäftsmodell der PANDION AG zeigt sich weiterhin krisenfest

* Prognostiziertes Konzernergebnis für 2021 liegt bei über 160 Mio. Euro

* Rekordergebnis aus 2020 wird damit um über 100 Mio. Euro übertroffen und liegt weit über den Erwartungen

Köln, 15. Dezember 2021 - Das inhabergeführte Unternehmen PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5), ein führender Projektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, steuert dem Jahresende mit einem Rekordergebnis entgegen. Nach eigenen Hochrechnungen liegt das prognostizierte Konzernergebnis für 2021 mit mehr als 160 Mio. Euro weit über dem Rekordergebnis von 2020, welches um über 100 Mio. Euro übertroffen wird. Auch beim Verkaufsvolumen verbucht PANDION neue Bestwerte: Allein im Bereich Wohnen wird ein Verkaufsvolumen von über 300 Mio. Euro erwartet und somit gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert. Durch das sehr gute Konzernergebnis wird das Unternehmen eine Eigenkapitalquote von voraussichtlich über 25 Prozent zum 31.12.2021 erreichen.

"Wir freuen uns sehr über dieses erneut herausragend gute Ergebnis. Die positiven Zahlen sind der Beweis, dass PANDION weiterhin äußerst krisenfest ist. Durch unsere breit gefächerte Projektpipeline und die Diversifizierung nach Standorten und Produktarten ist die Profitabilität unseres Unternehmens auch in den kommenden Jahren gesichert. Unsere Planzahlen für die Jahre 2022 und 2023 gestalten sich vor diesem Hintergrund ebenfalls sehr positiv", so Reinhold Knodel, Vorstand und Inhaber der PANDION AG.

Das Ergebnis wird im Gewerbebereich getragen von dem Verkauf der Büroprojekte PANDION OFFICEHOME Werksviertel I in München und PANDION OFFICEHOME Francis in Düsseldorf. Weitere Ergebnisbeiträge liefern die Gewerbeprojekte PANDION OFFICEHOME The Shelf und PANDION OFFICEHOME The Grid aus Berlin. Als Wohnbauprojekte wirken sich auf das Jahresergebnis insbesondere die Projekte PANDION 4Living und PANDION Midtown aus Berlin sowie das Bonner Projekt PANDION Ville aus. Weitere positive Beiträge liefert das Projekt PANDION Doxx aus Mainz.

Über die PANDION AG Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Seit 2014 baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, Mainz, München, Berlin und Stuttgart. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit 4.500 hochwertige Wohnungen und 13 Gewerbeobjekte mit einem Verkaufsvolumen von insgesamt 5 Milliarden Euro, davon 3 Milliarden Euro im Bereich Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt über 200 Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.

Ansprechpartner

PANDION AG Rahel Camps, Unternehmenskommunikation Im Mediapark 8, 50670 Köln +49 (0) 221 71600-219 E-Mail: camps@pandion.de Homepage: www.pandion.de

Investor Relations IR.on AG Fabian Kirchmann, Frederic Hilke Tel. +49 (0) 221-9140-970 E-Mail: ir@pandion.de Homepage. www.ir-on.com

15.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1258119 15.12.2021

°