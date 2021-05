DGAP-News: PANDION AG erzielt Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2020 (deutsch)

PANDION AG erzielt Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2020

PANDION AG erzielt Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2020

* Operatives Ergebnis (EBITDA) in 2020 mit 93 Mio. Euro ca. 7 Mio. Euro über der Hochrechnung

* Im laufenden Jahr Verkaufsumsatzmarke von 100 Mio. Euro im Bereich Wohnen erstmalig in der Unternehmensgeschichte bereits im April überschritten

* Sehr gute Zukunftsaussichten dank diversifizierter Projektpipeline von über 5 Mrd. Euro

Köln, 25. Mai 2021 - Das inhabergeführte Unternehmen PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5), ein führender Immobilienprojektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, wächst verlässlich und profitabel. Erstmalig in der fast 20-jährigen Unternehmensgeschichte überschreitet der Projektentwickler in seinem Kernsegment Wohnen die Verkaufsumsatzmarke von 100 Mio. Euro bereits im April, was die starke Nachfrage nach Wohnraum in Deutschland unterstreicht. Das Unternehmen blickt zudem auf ein Rekordjahr zurück: Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 93 Mio. Euro erzielt und damit den Vorjahreswert mehr als verdoppelt (2019: 44,9 Mio. Euro). Das Konzernergebnis lag mit ca. 42,1 Mio. Euro rund 24 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis. Durch Gewinnthesaurierung konnte das Eigenkapital von 105 Mio. EUR auf 147 Mio. EUR gesteigert werden.

PANDION Vorstand Reinhold Knodel: "Die Ergebnisse des vergangenen Jahres, mit welchen wir unsere Prognose sogar noch übertreffen konnten, stimmen uns sehr positiv für die Zukunft. Sie sind das Resultat unserer langjährigen Strategie, Wohn- und Gewerbeentwicklungen in deutschen A-Städten an sehr guten Standorten zu realisieren. Zugleich sind sie Ausdruck einer außerordentlichen Leistung des gesamten PANDION-Teams. Wir haben im laufenden Jahr unsere Projektpipeline qualitativ weiter verstärkt und das Volumen auf über 5 Mrd. Euro ausgebaut. Damit haben wir die Weichen für eine nachhaltig positive Geschäftsentwicklung in den nächsten Jahren gestellt."

Das positive Ergebnis im Jahr 2020 wird im Gewerbebereich getragen von dem Verkauf der Berliner Büroprojekte PANDION The Shelf und PANDION The Grid. Der Fokus der Projektentwicklungen der PANDION-Gruppe liegt jedoch, bezogen auf die Gesamtinvestitionskosten, mit zwei Dritteln weiterhin auf dem Wohnungssegment. Als Wohnbauprojekte wirken sich auf das positive Jahresergebnis insbesondere die Projekte PANDION 4Living in Berlin und PANDION Penta in München mit einem Ergebnisbeitrag von jeweils über 10 Mio. Euro aus. Weitere Ergebnisbeiträge liefern die Projekte PANDION Ville in Bonn, PANDON Francis in Düsseldorf und Pandion DOXX in Mainz.

Die für 2021 geplanten Verkaufsumsätze im Bereich Wohnen liegen mit 294 Mio. Euro deutlich über den Verkaufsumsätzen von 216 Mio. EUR aus dem Jahr 2020. Vor dem Hintergrund der seit Jahresbeginn starken Verkaufszahlen liegt das Unternehmen hier zurzeit über Plan.

Die Projektpipeline der PANDION-Gruppe beinhaltet aktuell 27 Wohn- und 11 Gewerbeprojekte und ist mit ihrer Verteilung auf die Standorte Köln, Düsseldorf, Bonn, Stuttgart, Berlin und München und die Segmente Wohnen und Gewerbe sowohl regional als auch von der Nutzungsart sehr gut diversifiziert. Sie umfasst ca. 4.600 Wohnungen sowie rund 200.000 Quadratmeter Büromietfläche.

Der Geschäftsbericht 2020 der Pandion AG wird im Juni 2021 auf der Webseite unter pandion.de/ag/anleihe veröffentlicht.

PANDION AG Petra Höfels Unternehmenskommunikation Im Mediapark 8, 50670 Köln Tel. +49 (0) 221/71600-221 E-Mail: hoefels@pandion.de Homepage: www.pandion.de

Über die PANDION AG Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, Mainz, München, Berlin und Stuttgart. Seit 2014 baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit 4.600 hochwertige Wohnungen und elf größere Gewerbeobjekte mit einem Verkaufsvolumen von insgesamt 5 Milliarden Euro, davon 3 Milliarden Euro im Bereich Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt über 200 Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.

