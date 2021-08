DGAP-News: PANDION AG: PANDION FRANCIS in Düsseldorf an Real I.S. verkauft (deutsch)

PANDION AG: PANDION FRANCIS in Düsseldorf an Real I.S. verkauft

^ DGAP-News: PANDION AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf PANDION AG: PANDION FRANCIS in Düsseldorf an Real I.S. verkauft

13.08.2021 / 14:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PANDION FRANCIS in Düsseldorf an Real I.S. verkauft

* 14-geschossiges Bürohochhaus in Düsseldorfer Top-Lage verkauft

* Gesamtmietfläche von 5.400 Quadratmetern

Köln, 13. August 2021 - Das inhabergeführte Unternehmen PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5), ein führender Immobilienprojektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, hat das Bürogebäude PANDION FRANCIS in der Düsseldorfer Innenstadt an Real I.S. verkauft. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Das 50 Meter hohe und kürzlich fertiggestellte Bürogebäude befindet sich in Top-Lage in der Immermannstraße 20 mitten in der Düsseldorfer Innenstadt. Die über 5.400 Quadratmeter Fläche des 14-geschossigen Gebäudes verteilen sich auf rund 5.100 Quadratmeter Büroflächen und rund 300 Quadratmeter Gastronomieflächen. Zusätzlich stehen den Mietern 58 Tiefgaragen-Stellplätze zur Verfügung. Das renommierte Architekturbüro Römer Kögeler und Partner Architekten aus Köln hat den Neubau entworfen.

"Düsseldorf gilt als Businessstandort mit sehr guter Infrastruktur und bietet einem breiten Spektrum von Unternehmen beste Bedingungen. Das PANDION FRANCIS fügt sich hier nahtlos ein", so Klaus Küppers, PANDION-Niederlassungsleiter in Köln. "Der Verkauf markiert einen weiteren Erfolg für unsere Gewerbeprojektentwicklungen in Nordrhein-Westfalen."

"Das moderne Bürogebäude mit flexiblen Räumlichkeiten befindet sich in exzellenter Lage in der Düsseldorfer Innenstadt und ergänzt unser bisheriges Portfolio optimal", sagt Axel Schulz, Global Head of Investment bei der Real I.S. AG. Die Real I.S. AG hat das PANDION FRANCIS für den an institutionelle Investoren gerichteten offenen Spezial-AIF "BGV VIII" erworben.

Die Vermietungsquote liegt bei über 50 Prozent. Zu den bisherigen Mietern des Objekts zählen u.a. die Personal- und Organisationsberatung Kienbaum Consultants International, das Kosmetikunternehmen La Prairie sowie verschiedene Anwaltskanzleien. Die gastronomischen Flächen im Erdgeschoss sind an die beiden Restaurants "Beets & Roots" sowie "eatDOORI" vermietet. PANDION selbst ist bereits im Frühjahr 2021 in das 13. Geschoss des PANDION Francis eingezogen und hat dort einen Showroom eröffnet.

Das Objekt wurde im Wege einer Off-Market Transaktion vermarktet. Anteon war für PANDION vermittelnd und beratend tätig.

Über die PANDION AG Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, Mainz, München, Berlin und Stuttgart. Seit 2014 baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit 4.700 hochwertige Wohnungen und elf größere Gewerbeobjekte mit einem Verkaufsvolumen von insgesamt 5 Milliarden Euro, davon 3 Milliarden Euro im Bereich Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt über 200 Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.

Über die Real I.S. Gruppe Die Real I.S. Gruppe ist seit 30 Jahren der auf Immobilieninvestments spezialisierte Fondsdienstleister der BayernLB. Das Verbundunternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe zählt zu den führenden Asset-Managern am deutschen Markt. Neben alternativen Investmentfonds (Spezial-AIF und geschlossene Publikums-AIF) und einem offenen Immobilien-Publikumsfonds umfasst das Produkt- und Dienstleistungsangebot individuelle Fondslösungen, Club-Deals und Joint Ventures. Das Unternehmen hat über 11 Milliarden Euro Assets under Management. Die Real I.S. Gruppe verfügt über zwei lizenzierte Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs) nach KAGB und Tochtergesellschaften bzw. Niederlassungen in Frankreich, Luxemburg, Spanien, den Niederlanden und Australien. Weitere Informationen unter www.realisag.de

Ansprechpartner:

PANDION AG Rahel Camps, Unternehmenskommunikation Im Mediapark 8, 50670 Köln +49 (0) 221 71600-219 E-Mail: camps@pandion.de Homepage: www.pandion.de

Investor Relations IR.on AG Fabian Kirchmann, Frederic Hilke Tel. +49 (0) 221-9140-970 ir@pandion.de

13.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1226446 13.08.2021

°