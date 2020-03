DGAP-News: PANTAFLIX AG: PANTALEON Films-Produktion RESISTANCE feiert Premiere in den USA - deutscher Kinostart am 12. November 2020 (deutsch)

PANTAFLIX AG: PANTALEON Films-Produktion RESISTANCE feiert Premiere in den USA - deutscher Kinostart am 12. November 2020

^ DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Produkteinführung PANTAFLIX AG: PANTALEON Films-Produktion RESISTANCE feiert Premiere in den USA - deutscher Kinostart am 12. November 2020

09.03.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PANTAFLIX AG: PANTALEON Films-Produktion RESISTANCE feiert Premiere in den USA - deutscher Kinostart am 12. November 2020

München, 09. März 2020. PANTALEON Films, 100-prozentige Filmproduktions-Tochter der PANTAFLIX AG ( WKN: A12UPJ , ISIN: DE000A12UPJ7), feiert US-Premiere ihrer internationalen Produktion RESISTANCE. Am 15. März 2020 bekommen Fachpublikum und Fans den Film im Rahmen des Cinequest Filmfestivals (Kalifornien, USA) in Anwesenheit von Regisseur Jonathan Jakubowicz zu sehen. RESISTANCE läuft außerdem auf verschiedenen Festivals in den USA, darunter u. a.:

- das Boulder Filmfestival,

- das Omaha Filmfestival,

- das Charleston Filmfestival,

- das Film Class Screening in New York

- sowie das Miami Gems Filmfestival.

Der US-Kinostart im Verleih von IFC Films ist für den 27. März 2020 terminiert. In Deutschland bringt Warner Bros. Pictures Germany "RESISTANCE - Widerstand" am 12. November 2020 in die Kinos. Einen ersten Eindruck können sich Cineasten bereits durch den US-Trailer, den PANTALEON Films Anfang Februar vorgestellt hat, verschaffen.

Wahre Begebenheiten inspirierten die berührende Geschichte des Films. Der Einfluss von Marcel Marceau (Jesse Eisenberg) als Entertainer - vom Moonwalk bis zu Bip dem Clown - ist legendär. Aber als französischer Widerstandskämpfer im Untergrund ist die unerzählte Geschichte seiner Jugend ebenso außergewöhnlich.

Im besetzten Frankreich lebten Marcel und seine Familie in Angst vor dem Nazi-Kommandanten Klaus Barbie (Matthias Schweighöfer), der auf einer persönlichen Mission unterwegs war, um den aufstrebenden Widerstand zu vernichten. Mit dem nahenden Krieg legte Marcel seine Träume vom Rampenlicht für ein Leben im Schatten zur Seite. Mit seinem Talent zur Fälschung und seinem außergewöhnlichen Sinn für Humor spielte Marcel eine wichtige Rolle in vielen gefährlichen Situationen, bei denen er Kinder über die Alpen in die Schweiz in Sicherheit brachte. Vom Bruder, an dessen Seite er kämpfte, bis hin zu den Kindern, die er rettete, berührten Marcels Geist und seine Entschlossenheit das Leben Tausender Menschen. In weiteren Rollen sind Ed Harris, Clémence Poésy, Édgar Ramírez, Félix Moati, Bella Ramsey, Karl Markovics und Alicia von Rittberg vertreten.

"Wir sind sehr stolz auf RESISTANCE und freuen uns sehr auf die internationale Auswertung des Films, die wir nun mit einer Vielzahl an tollen Festivals beginnen wollen", sagt der Geschäftsführer der PANTALEON Films und Produzent Dan Maag.

RESISTANCE wird von der PANTALEON Films GmbH in Zusammenarbeit mit Epicentral Studios, Rocket Science, Vertical Media, Neptune Features, Riverstone, Ingenious Media und Bliss Media produziert. Resistance Film US fungiert als Koproduzent. Als Teil des Sonderprogramms Internationale Koproduktionen wurde RESISTANCE vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF) mit Fördermitteln in Höhe von zwei Mio. Euro unterstützt.

Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Brand-Integration-Einheit March & Friends sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer über alle relevanten Zugangswege.

Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com.

Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 1250903-30 E-Mail: sh@crossalliance.de Website: www.crossalliance.de

09.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: PANTAFLIX AG Holzstraße 30 80469 München Deutschland Telefon: +49 89 2323 85 50 Fax: +49 89 2323 85 519 E-Mail: ir@pantaflix.com; i.burkhardt@pantaflix.com Internet: www.pantaflixgroup.com

ISIN: DE000A12UPJ7

WKN: A12UPJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange; BX EQS News ID: 991515

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

991515 09.03.2020

°