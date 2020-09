PANTAFLIX Studios produziert 1. Staffel von DAS INTERNAT für Streamingdienst Joyn - Innovatives Format mit Social-Media-Stars startet am 15.10.2020

München, 03. September 2020. Die PANTAFLIX AG ( WKN: A12UPJ , ISIN: DE000A12UPJ7) lässt die Herzen junger Serien-Fans wieder höher schlagen. Für den Streaming-Dienst Joyn produziert PANTAFLIX Studios die Serie DAS INTERNAT.

Die Serie wurde gemeinsam mit Ideengeber Sebastian Lang von all about artists aus Stuttgart entwickelt, der auch für die Besetzung des Casts verantwortlich zeichnet. Mit dabei die A-List der deutschen Social-Media-Stars. Mit einer Gesamtreichweite von knapp acht Millionen Followern auf Instagram und mehr als 16 Millionen auf TikTok sind die wohl derzeit angesagtesten Social-Media-Stars in den Haupt- und Nebenrollen zu sehen.

Nathan Goldblat, NikaSofie, Mario Novembre, dessen neue Single "10 vor 10" auch der Titelsong der Serie ist, sowie Payton.R, Lisa Küppers, Luana Knöll, Chany Dakota, Leon Pelz und Marvin Holm sind Teil des Hauptcasts der neuen Joyn Serie. Zudem wird TV-Moderatorin Sonya Kraus den Schülern des Internats als strenge Direktorin einheizen. Auch die Nebenrollen sind prominent und reichweitenstark besetzt. Hier sind LeooBalys, Lukas White, Keanu Rapp, "Herr Anwalt" und der YouTuber HeyMoritz mit am Start.

Kurzinhalt: Mit den besten Freunden zusammenwohnen, lernen und auch noch die Freizeit verbringen. Hört sich super an? Ist es auch! Zumindest bis Asbest in den Schlafsälen des Internats gleich zu Beginn des neuen Schuljahres für ordentlich Wirbel sorgt. Nun müssen Zimmer doppelt und teilweise sogar gemischt belegt werden. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, soll dieses Jahr aufgrund der Renovierungskosten nun auch das Sommerfest ausfallen. Doch das lassen sich die Schüler*innen des Elite-Internats nicht so einfach gefallen!

Joyn zeigt ab dem 15. Oktober kostenlos jede Woche zwei neue Folgen der von PANTAFLIX Studios produzierten zwölfteiligen Serie.

"Wir sind sehr froh mit der ersten Staffel von DAS INTERNAT einen Grundstein für weitere PANTAFLIX Studios Produktionen gelegt zu haben und fiebern dem Start auf Joyn im Oktober sehr entgegen. Unser strategischer Ansatz bei PANTAFLIX Studios ist ganzheitlich und umfasst nicht nur die Produktion von hochwertigen Contents, sondern wir denken die Disziplinen Marketing, PR, Social Media, sowie potenzielle Marken- und Reichweitenpartnerschaften von Beginn an mit und können damit schlüsselfertige Lösungen anbieten. Ein riesiger Dank geht an das gesamte Team vor und hinter der Kamera, das trotz der erschwerten Corona-Bedingungen mit viel Leidenschaft, Energie und Freude eine wirklich sensationelle Serie abgeliefert hat", sagt Manuel Uhlitzsch, Geschäftsführer PANTAFLIX Studios.

Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Produktionseinheit PANTAFLIX Studios sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer über alle relevanten Zugangswege.

Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten.

