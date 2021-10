PANTAFLIX Technologies zeigt LEBERHAKEN auf PANTAFLIX und positioniert sich weiter als Technologiepartner für Filmemacher und Content-Vertreiber

München, 08. Oktober 2021. PANTAFLIX Technologies, eine Tochtergesellschaft der PANTAFLIX AG ( WKN: A12UPJ , ISIN: DE000A12UPJ7), positioniert sich weiter als wichtiger Technologiepartner für die Film- und Entertainment-Branche. Im Zuge sich weiter verkürzender Kino-Auswertungsfenster schafft PANTAFLIX Technologies mit seiner Streaming-Plattform PANTAFLIX weitere Distributionskanäle für Filmemacher*innen sowie neue Möglichkeiten für den Eigenvertrieb.

Mit dem Oldenburg Filmfestival-Opener LEBERHAKEN unterstützt PANTAFLIX einen starken Independent-Film, der unmittelbar nach seinem Kinostart digital verfügbar sein wird. Der Film von Produzent, Regisseur und Drehbuchautor Torsten Rüther und seiner Produktionsgesellschaft Hello Moment Productions stieß bereits im Vorfeld seiner Premiere auf ein begeistertes Medien-Feedback.

Die außergewöhnliche Entstehungsgeschichte des Films, 110 Minuten Spielfilm gedreht in nur 3 Nächten mit 2 mobilen Kameras, ermöglicht Zuschauer*innen einen selten so unmittelbar erlebten intensiven Zugang zum Seelenleben der beiden Charaktere.

Hardy Krüger Jr. (Hardy Daniel Krüger) - in diesem Film eine völlig neue Facette seiner Schauspielkunst zeigend - und Luise Großmann waren für ihre großartigen Performances in LEBERHAKEN überdies in Oldenburg beim Internationalen Filmfestival für den Seymour Cassel Award nominiert.

LEBERHAKEN wird seine exklusive digitale Premiere am 8. Oktober auf der PANTAFLIX Plattform feiern und sein Publikum zusätzlich mit der eigenen Selbstvermarktungstechnologie erweitern. Mit dem PANTAFLIX Embed Player wird Hello Moment Productions den Film zeitgleich dem Publikum verschiedener Affiliate- und Marketingpartner zugänglich machen.

Synopsis: Steph (Luise Großmann) sucht eines Nachts den Boxkeller von Rick (Hardy (Daniel) Krüger Jr.) in Berlin-Wedding auf. Entschlossen, ihr Talent zu beweisen, giert sie nach der Anerkennung des einst vielversprechenden Box-Talents. Eine Verletzung setzte den großen Karriere-Träumen von Rick allerdings ein jähes Ende. Nun lebt er den geplatzten Traum als desillusionierter Box-Coach weiter. Als Steph ihn mit ihrer ungefilterten Energie konfrontiert, flackert die alte Leidenschaft für eine Nacht wieder auf. Eine Nacht, in der sich zwei Menschen begegnen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Gemeinsam trainieren, reden, kämpfen, weinen, hadern und lachen sie. Dabei gerät Steph an ihre Grenzen und Rick über seine hinaus.

"LEBERHAKEN ist ein großartiges Beispiel dafür, wie unsere Eigen-Vertriebstechnologie aufstrebende und etablierte Filmemacher*innen in die Lage versetzen kann, ihre Filme im digitalen Zeitalter auf clevere Weise aktiv zu bewerben und zu vertreiben. Gemeinsam mit Torsten Rüther haben wir Kreativität und Technologie gebündelt, um das volle Potenzial eines neuen Independent-Films freizusetzen. Wir sind froh und stolz, Filmemacher*innen mit unseren digitalen Lösungen unterstützen zu können", sagt Rainer Knebel, Geschäftsführer der PANTAFLIX Technologies.

"Ich freue mich sehr, dass wir LEBERHAKEN nach dem großen Erfolg als Eröffnungsfilm beim Oldenburg Filmfestival nun so schnell gemeinsam mit PANTAFLIX zum Publikum bringen dürfen. Man hat uns als Filmemacher*innen bei PANTAFLIX nicht nur menschlich über alle Maßen wertgeschätzt, sondern dem Film auch eine zukunftsweisende Plattform über mehrere Kanäle inklusive unserem eigenen geschaffen. Ich bin sehr gespannt, was wir in Zukunft mit PANTAFLIX für tolle Geschichten erzählen werden", sagt Torsten Rüther, Produzent, Regisseur und Drehbuchautor von LEBERHAKEN sowie Gründer der Hello Moment Productions GmbH.

Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie derer Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Produktionseinheit PANTAFLIX Studios sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch der Entertainment-as-a-Service-Provider PANTAFLIX Technologies Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer*innen über alle relevanten Zugangswege.

Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com, www.pantaflix.com und www.pantaflixtechnologies.com.

