DGAP-News: Partners Group erhält insgesamt 8.5 Mrd. USD für drittes direktes Infrastrukturprogramm (deutsch)

Partners Group erhält insgesamt 8.5 Mrd. USD für drittes direktes Infrastrukturprogramm

14.02.2022 / 18:00

Baar-Zug, Schweiz; 14. Februar 2022

* Das Programm folgt der transformativen Anlagestrategie von Partners Group mit Schwerpunkt auf Plattformerweiterungsstrategien

* Das Programm investiert in Infrastrukturprojekte der nächsten Generation in strategischen Themenbereichen, die mit den Giga-Themen Digitalisierung & Automatisierung, New Living sowie Dekarbonisierung & Nachhaltigkeit in Verbindung stehen

* Das Programm erhielt breite Unterstützung aufgrund des starken Erfolgsausweises[1] des Vorgängerfonds, einer Reihe erfolgreicher Realisierungen und einer robusten institutionellen Nachfrage nach nachhaltigen Renditeprofilen

Partners Group, ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen, hat für sein drittes direktes Infrastrukturprogramm insgesamt 8.5 Mrd. USD von seinen Kunden erhalten. Das Programm basiert auf dem dritten direkten Infrastrukturfonds der Partners Group[2], der neue Kapitalzusagen in Höhe von 6.4 Mrd. USD erhielt. Zusätzlich wurden Zusagen in Höhe von 2.1 Mrd. USD von anderen Privatmarkt-Programmen und massgeschneiderten Kundenlösungen getätigt, die parallel mit dem Programm investieren werden.

Juri Jenkner, Partner, Head Private Infrastructure, sagt: 'Wir sind dankbar für das anhaltende Vertrauen, das unsere Kunden in unsere transformative Anlagestrategie gesetzt haben. Wir glauben, dass wir mit unserem thematischen Investitionsansatz und unseren Möglichkeiten zur Plattformerweiterung einzigartig positioniert sind, um für unseren Kunden ein Portfolio von Infrastrukturprojekten der nächsten Generation aufzubauen.'

Der Abschluss des Fundraisings folgt einer intensiven Phase der Investitionstätigkeit für Partners Group. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 5.4 Mrd. USD in Infrastrukturanlagen und -unternehmen investiert, die Partners Groups thematischen Anlagephilosophie widerspiegeln. Dazu gehören: EOLO, Italiens führender Anbieter von drahtlosem Festnetz-Breitbandzugang; GREN, eine der größten Fernwärmeplattformen in den baltischen Staaten; Unity Digital, eine drahtlose Telekommunikationsinfrastrukturplattform in den Philippinen; Dimension Renewable Energy, eine dezentrale Energieplattform mit Schwerpunkt auf Gemeinschaftssolaranlagen und Batteriespeichern in den USA; Resilient, eine dezentrale Wasserinfrastrukturplattform in den USA und Kanada; und North Star, ein europäischer Betreiber von Spezialschiffen für die Wartung von Offshore-Windkraftanlagen.

Der Rest des Programms wird im Auftrag von Investoren weltweit investieren und seinen Schwerpunkt auf Infrastruktur in strategischen Themenbereichen setzen, die mit den übergeordneten Giga-Themen Digitalisierung & Automatisierung, New Living und Dekarbonisierung & Nachhaltigkeit in Verbindung stehen. Dabei verfolgt Partners Group eine Plattformerweiterungsstrategie, die auf Unternehmen oder Anlagen in Infrastruktur-Teilsektoren abzielt, welche aufgrund transformativer Trends ein überdurchschnittliches Wachstum aufweisen. Ein Teil des Programms ist in die Infrastruktur der nächsten Generation investiert, die zu einer verbesserten Nachhaltigkeit beiträgt und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstützt. Daher gehören saubere Energie, Wasseraufbereitung und -wiederverwendung sowie mit erneuerbarer Energie betriebene Rechenzentren zu den thematischen Schwerpunktbereichen von Partners Group. Nach der Investition arbeitet das ESG- & Nachhaltigkeitsteam Hand in Hand mit den Investmentteams, um ESG-fokussierte Wertschöpfungsinitiativen für jedes Investitionsprojekt zu entwickeln.

Esther Peiner, Managing Director, Private Infrastructure Europe, kommentiert: 'Wir streben danach, nachhaltige Renditen für unsere Investoren zu erwirtschaften und gleichzeitig einen positiven Effekt für unsere weiteren Stakeholder zu erzielen. Unser Ansatz besteht aus themenorientierten Investitionen in Kombination mit praktischen, plattformbasierten Wertschöpfungsstrategien. Sie zielen darauf ab, die Infrastruktur der nächsten Generation zu entwickeln und Renditen zu erzielen, die vor wirtschaftlicher Instabilität geschützt sind. Angesichts der durch die Pandemie verursachten Unsicherheit und der immer noch bestehenden Inflationssorgen ist dieser Ansatz relevanter als je zuvor.'

Die Investoren des dritten direkten Infrastrukturprogramms von Partners Group sind sowohl neue als auch bestehende Kunden, darunter öffentliche und betriebliche Pensionskassen, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften, Stiftungsfonds und Stiftungen. Etwa ein Drittel der Kapitalzusagen kam von ausserhalb des europäischen Heimatmarktes von Partners Group und widerspiegelt die wachsende Nachfrage von Investoren auf global diversifizierte und thematisch fokussierte Infrastrukturportfolios. Die Gründer, Partner und anderen Mitarbeiter von Partners Group haben ebenfalls in bedeutendem Masse in das Programm investiert.

Vittorio Lacagnina, Managing Director, Client Solutions, schliesst ab: 'Der erfolgreiche Abschluss des Fundraisings spiegelt die solide Performance unserer transformativen Anlagestrategie und Belastbarkeit des Portfolios wider, die wir angesichts einer langwierigen Pandemie und der steigenden Inflation unter Beweis gestellt haben. Das Programm profitiert von einem beträchtlichen Seed-Portfolio, welches durch eine starke Investitionsaktivität gekennzeichnet ist und dadurch die J-Kurve potenziell abschwächt. Das Programm wurde in einem Marktumfeld lanciert, in der die Beschleunigung von Verhaltens- und Strukturänderungen überzeugende Opportunitäten für institutionelle Anleger schafft.'

Das bisherige Flaggschiff von Partners Group, der direkte Infrastrukturfonds, weist derzeit eine Netto-IRR von 15.5% und einen Netto-TVPI von 1.51x auf[3].

[1]Quelle Preqin, Stand: 30. Juni 2021

[2]Das dritte direkte Infrastrukturprogramm von Partners Group ist geschlossen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Renditen

[3]Der Fonds wurde 2018 geschlossen; Performance per 30. September 2021. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über künftige Ergebnisse aus. Es kann nicht zugesichert werden, dass in der Zukunft ähnliche Ergebnisse erzielt werden. Die Werte dienen nur der Veranschaulichung

Über Partners Group Partners Group ist ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen. Seit 1996 investierte das Unternehmen im Auftrag seiner Kundschaft weltweit über 170 Mrd. USD in Private Equity, Private Real Estate, Private Debt und Private Infrastructure. Partners Group ist ein engagierter, verantwortungsbewusster Investor, der sich zum Ziel gesetzt hat, durch die aktive Eigentümerschaft und Entwicklung wachsender Unternehmen, attraktiver Immobilien und wesentlicher Infrastrukturanlagen eine breite Wirkung auf seine Anspruchsgruppen zu erzielen. Mit einem verwalteten Vermögen von über 127 Mrd. USD zum 31. Dezember 2021 bedient Partners Group eine breite Palette von institutionellen Anlegern, Staatsfonds, Family Offices und Privatpersonen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1'500 Mitarbeitende in 20 Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat seine regionalen Hauptsitze in Baar-Zug, Schweiz; Denver, USA; und Singapur. Partners Group ist seit 2006 an der SIX Swiss Exchange notiert (Symbol: PGHN). Weitere Informationen finden Sie auf www.partnersgroup.com - oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.

Shareholder Relations Kontakt Philip Sauer Tel.: +41 41 784 66 60 E-Mail: philip.sauer@partnersgroup.com

Media Relations Kontakt Jenny Blinch Tel.: +44 207 5752571 E-Mail: jenny.blinch@partnersgroup.com

