DGAP-News: PATRIZIA AG: PATRIZIA mit solidem Ergebnis für 1. Halbjahr 2021 - Prognose bestätigt (deutsch)

PATRIZIA AG: PATRIZIA mit solidem Ergebnis für 1. Halbjahr 2021 - Prognose bestätigt

PATRIZIA mit solidem Ergebnis für 1. Halbjahr 2021 - Prognose bestätigt

* Operatives Ergebnis von 57,4 Mio. Euro in H1 2021

* PATRIZIA auf Kurs, die Prognose von 100,0 - 145,0 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2021 zu erreichen

* Wachstum der Assets under Management führt zu Anstieg der Verwaltungsgebühren zum Vorjahr um 8,2% auf 104,0 Mio. Euro

* Transaktionsvolumen ("signed") erhöht sich um 30,0% auf 2,1 Mrd. Euro

* Eingeworbenes Eigenkapital für internationale Investments in Real Assets steigt um 20,6% auf 0,8 Mrd. Euro

Augsburg, 04. August 2021. PATRIZIA, ein führender Partner für weltweite Investments in Real Assets, ist nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2021 auf Kurs, die Jahresprognose zu erreichen.

Das operative Ergebnis von PATRIZIA basiert im Wesentlichen auf dem anhaltenden Wachstum der Verwaltungsgebühren, die im Jahresvergleich um 8,2% auf 104,0 Mio. Euro gestiegen sind. Die Transaktionsgebühren beliefen sich auf 21,1 Mio. Euro, was einem Wachstum von 3,9% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die leistungsabhängigen Gebühren, die im 1. Halbjahr 2021 43,4 Mio. Euro betrugen, lagen 20,5% unter dem starken Vorjahreszeitraum. Nimmt man alle drei Ertragspositionen zusammen, so lagen die Gebühreneinnahmen insgesamt mit 168,5 Mio. Euro nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (minus 1,4% im Jahresvergleich), wobei sich die Qualität der Erträge weiter verbesserte.

Das operative Ergebnis von 57,4 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2021 steht 74,1 Mio. Euro in 1. Halbjahr 2020 gegenüber. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ist vor allem auf zeitliche Verschiebungen bei der Realisierung von leistungsabhängigen Gebühren und Netto-Erträgen aus Verkäufen des Eigenbestands und aus Co-Investments zwischen H1 und H2 des Vergleichszeitraums zurückzuführen. PATRIZIA erwartet eine verstärkte Geschäftstätigkeit im 2. Halbjahr 2021 mit weiteren Gebühreneinnahmen, insbesondere bei Transaktions- und leistungsabhängigen Gebühren. Die Prognosespannen für das operative Ergebnis 2021 und alle weiteren KPIs werden bestätigt.

Im 1. Halbjahr 2021 unterzeichnete PATRIZIA für ihre weltweiten Kunden Transaktionen im Wert von 2,1 Mrd. Euro ("signed"), was einem Anstieg von 30,0% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht. Gleichzeitig wurden 0,8 Mrd. Euro Eigenkapital für Investments in europäische und globale Real Asset Strategien eingeworben. Die Assets under Management (AUM) stiegen von 47,0 Mrd. Euro zum Jahresende 2020 auf 48,2 Mrd. Euro zum 30. Juni 2021.

Karim Bohn, CFO der PATRIZIA AG: "Die Ergebnisse des 1. Halbjahres 2021 belegen die Stabilität und das anhaltende Wachstum von PATRIZIA. Besonders erfreulich ist der solide Anstieg bei den AUM und den Verwaltungsgebühren, aber auch die noch stärkere Wachstumsdynamik bei den unterzeichneten Transaktionen und dem eingeworbenen Eigenkapital. Dies bestätigt die erwartete Beschleunigung der Geschäftsaktivität für den Rest des Jahres."

Thomas Wels, Co-CEO der PATRIZIA AG: "Wir werden unsere Investmentaktivitäten und unser Produktangebot für unsere weltweiten Kunden weiter ausbauen - dazu gehört auch die kontinuierliche Prüfung von M&A-Optionen. PATRIZIA ist als eine der führenden unabhängigen Real Asset Management Plattformen bestens positioniert, um vom strukturellen Wachstum der Branche zu profitieren. Unsere vor kurzem veröffentlichte strategische Rekrutierung in Japan und die kommunizierten AUM-Ziele für den japanischen Markt sind die natürlichen nächsten Schritte nach der starken Erfolgsbilanz, die PATRIZIA in den letzten Jahren bei der Betreuung asiatischer Investoren aufgebaut hat."

PATRIZIA: A leading partner for global real assets Als global agierendes Unternehmen bietet PATRIZIA seit 37 Jahren Investments in Immobilien und Infrastruktur für institutionelle, semi-professionelle und private Anleger an. PATRIZIA hat derzeit mehr als 48 Mrd. Euro Assets under Management und ist mit über 800 Mitarbeitern weltweit an 24 Standorten vertreten. Das Unternehmen engagiert sich zudem über die PATRIZIA Foundation, die in den letzten 21 Jahren weltweit über 230.000 bedürftigen Kindern Zugang zu Bildung und damit die Chance auf ein besseres Leben ermöglicht hat. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag

Weitere Unterlagen inklusive Halbjahresfinanzbericht, Ergebnispräsentation und CFO Video zu H1 2021 sind unter folgender Adresse verfügbar: https://www.patrizia.ag/de/aktionaere/neueste-veroeffentlichungen/

Kontakt:

Martin Praum Head of Investor Relations Telefon: +49 (0) 69 643505-1114 investor.relations@patrizia.ag

Sprache: Deutsch Unternehmen: PATRIZIA AG Fuggerstraße 26 86150 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 - 509 10-000 Fax: +49 (0)821 - 509 10-999 E-Mail: investor.relations@patrizia.ag Internet: www.patrizia.ag

ISIN: DE000PAT1AG3

WKN: PAT1AG Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1224137

