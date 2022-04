DGAP-News: PATRIZIA AG: PATRIZIA Nachhaltigkeitsbericht 2021 veröffentlicht: 'Building Communities & Sustainable Futures' (deutsch)

PATRIZIA AG: PATRIZIA Nachhaltigkeitsbericht 2021 veröffentlicht: 'Building Communities & Sustainable Futures'

PATRIZIA Nachhaltigkeitsbericht 2021 veröffentlicht: "Building Communities & Sustainable Futures"

- Langfristige Nachhaltigkeitsziele der PATRIZIA veröffentlicht, ergänzt durch mittelfristige und jährliche Ziele

- Erste Veröffentlichung eines CO2-Fußabdrucks für die Aktivitäten des Unternehmens und das Kundenportfolio

Augsburg, 7. April 2022. PATRIZIA AG, ein führender Partner für globale Real Assets, hat den Nachhaltigkeitsbericht 2021 veröffentlicht, der einen umfassenden Überblick über die Auswirkungen des Unternehmens auf Umwelt und Gesellschaft gibt.

"Bei PATRIZIA definieren wir Wert als viel mehr als nur finanzielle Erfolge. Wir sehen und messen Wert als den, den wir für die Umwelt und die Gesellschaft erbringen, abgesehen von finanziellen Gewinnen", sagte Aaron Scott, Head of Strategic Planning & Sustainability bei PATRIZIA. "Wir bemühen uns um einen verantwortungsvollen Umgang mit den Real Assets, in die wir investieren und die wir verwalten. Nur wenn wir die Gebäude und die Infrastruktur in unseren Portfolios genau überwachen und kontinuierlich verbessern, können wir nachhaltige Vorteile für die Wirtschaft, die Umwelt und die Gesellschaft erzielen."

Der Nachhaltigkeitsbericht stellt die ESG-Strategie detailliert dar, ergänzt durch Zielvorgaben, Zielpfade und ermutigende Fallbeispiele aus dem Unternehmen, die Fortschritte aufzeigen. PATRIZIA stellt ihre vier langfristigen Nachhaltigkeitsziele vor, die wie folgt lauten:

1. Bis 2025 ein führender nachhaltiger Investor im Bereich Real Assets werden, mit einem konstanten UN PRI 5-Sterne-Rating und einem Großteil des Real Asset Portfolios nach dem Create Better-Programm zertifiziert

2. Der attraktivste Arbeitgeber in der Real Asset Industrie sein

3. Ein führender globaler Impact Investor im Real Asset Sektor sein, der bis 2035 mit einem bedeutenden Teil der AUM in Impact Investments investiert ist

4. Erreichen des Net Zero Carbon Status im gesamten Unternehmen und Real Asset Portfolio bis 2040 oder früher, mit dem klaren Ziel, dies so schnell umzusetzen, wie es die externen und die Anforderungen unserer Stakeholder erlauben

Um diese Ziele zu erreichen, überprüft und aktualisiert PATRIZIA regelmäßig die internen Governance-Richtlinien und stellt somit sicher, dass sie stets die aktuellen ESG-Kriterien enthalten, welche für die Beurteilung der Geschäftstätigkeit und der Fonds relevant sind.

Dieses Engagement umfasst die Entwicklung von Leistungsindikatoren zur Quantifizierung der Nachhaltigkeitsleistung und zur Anpassung der Berichterstattung an international anerkannte Standards, nämlich UN PRI, GRESB und INREV. Die Strategie von PATRIZIA wird von Grundsätzen untermauert, die PATRIZIA auf den UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) in Anlehnung an den UN Global Compact aufbaut.

Der PATRIZIA Nachhaltigkeitsbericht 2021 ist online unter diesem Link verfügbar: https://www.patrizia.ag/de/unsere-verantwortung/nachhaltigkeit/report

PATRIZIA: Ein führender Partner für globale Real Assets Die weltweit tätige PATRIZIA bietet seit 38 Jahren Investments in Immobilien und Infrastruktur für institutionelle, semi-professionelle und private Anleger an. PATRIZIA agiert weltweit und hat derzeit mehr als 50 Mrd. Euro Assets under Management. Sie ist mit über 900 Mitarbeitern an 26 Standorten vertreten. Seit 1984 investiert PATRIZIA mit dem Ziel, einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und engagiert sich seit ihrer Gründung zudem über die PATRIZIA Foundation, die in den letzten 22 Jahren weltweit rund 250.000 bedürftigen Kindern Zugang zu Bildung und damit die Chance auf ein besseres Leben ermöglicht hat. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag

