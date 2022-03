PATRIZIA AG: Veränderung im Vorstand der PATRIZIA AG: Christoph Glaser wird neuer CFO - Karim Bohn scheidet nach sechs Jahren im Amt freundschaftlich aus

Augsburg, 31. März 2022. Im Vorstand der PATRIZIA AG kommt es zu einer Veränderung. Christoph Glaser (51) ist mit Wirkung zum 1. April 2022 in den Vorstand des Unternehmens berufen worden und wird dort die Funktionen des Chief Financial Officers (CFO) übernehmen. Außerdem wird Christoph Glaser auch die Verantwortung für die Bereiche Risk Management, Investor Relations und Procurement & Services übernehmen. Christoph Glaser war bisher Chief Financial Officer bei der Home Credit Group, das weltweite Verbraucherkreditunternehmen der PPF Group, mit Geschäftsaktivitäten in neun Märkten in Europa und Asien. Zuvor hatte Glaser bei General Electric mehrere CFO und andere führende Managementfunktionen inne.

Christoph Glaser folgt mit Übernahme seiner neuen Aufgaben Karim Bohn nach. Bohn hatte die Funktion Ende 2015 übernommen und hat den Aufsichtsrat des Unternehmens darüber informiert, dass er nach sechs Jahren in dieser Funktion eine andere Aufgabe außerhalb des Unternehmens übernehmen möchte. Der Aufsichtsrat hat diese Entscheidung mit Bedauern und Respekt zur Kenntnis genommen. Karim Bohn wird dem Unternehmen und seinem Nachfolger weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Uwe H. Reuter, Vorsitzender des Aufsichtsrates, sagte: "Wir freuen uns, mit Christoph Glaser eine in seinem Bereich anerkannte Persönlichkeit gewonnen zu haben. Insbesondere im Zuge der Umwandlung in die Rechtsform der SE und in den Folgejahren wird es sehr auf die Funktion des CFO ankommen. Christoph Glaser verfügt über alle Voraussetzungen, um diesen Weg erfolgreich zu gestalten." Reuter erklärte weiter: "Zugleich ist es mir auch ein persönliches Bedürfnis, Karim Bohn - auch im Namen des Aufsichtsrates - meinen Dank zu sagen. Er hat in den zurückliegenden sechs Jahren eine ausgezeichnete Arbeit geleistet, auf die sein Nachfolger aufbauen kann. Wir respektieren und bedauern seine Entscheidung, eine andere Aufgabe außerhalb der PATRIZIA zu übernehmen und freuen uns, dass er uns noch einige Monate begleiten und freundschaftlich verbunden bleiben wird."

Über Christoph Glaser Christoph Glaser (51) ist eine erfahrene Führungskraft im Finanz- und Vertriebsbereich sowohl im Finanzdienstleistungs- als auch im Infrastrukturbereich. Er hat in den letzten 25 Jahren für börsennotierte und private Unternehmen in Europa, Asien und Nordamerika gearbeitet und dabei erfolgreich kleine, mittlere und große Organisationen geführt. Zuletzt war Christoph Glaser fünf Jahre lang CFO der Home Credit Goup, dem weltweiten Verbraucherkreditgeschäft der PPF Group, das in neun etablierten und aufstrebenden Märkten in Europa und Asien tätig ist. Davor war er zwei Jahrzehnte lang bei General Electric in verschiedenen Führungsfunktionen tätig. Von 2015 bis 2017 war er CFO des globalen, auf langfristige Projekte ausgerichteten Geschäftsbereichs Wasserkraft und erneuerbare Dampfkraft von GE. Von 2012 bis 2015 leitete er als CFO von GE Europe die globalen Wachstums- und Geschäftsoptimierungsaktivitäten von GE mit einem starken Fokus auf die Entwicklung von Windkraftenergie. Von 2004 bis 2012 arbeitete Christoph Glaser zunächst als CFO und später als Chief Sales Officer für das Bankgeschäft von GE Capital in der Tschechischen und Slowakischen Republik, nachdem er eine fünfjährige Tätigkeit im Konzernrevisionsstab von GE und das europäische Managemententwicklungsprogramm erfolgreich abgeschlossen hatte. Christoph Glaser hat einen MA in Wirtschaftswissenschaften und einen MA in Chinastudien. Zu seinen persönlichen Interessen gehören die Außen- und Verteidigungspolitik, der Outdoor-Sport und die Fliegerei. Er ist gebürtiger Dresdner, verheiratet und hat drei Kinder.

PATRIZIA: Ein führender Partner für globale Real Assets PATRIZIA bietet seit 38 Jahren Investments in Immobilien und Infrastruktur für institutionelle, semi-professionelle und private Anleger an. PATRIZIA agiert weltweit und hat derzeit mehr als 50 Mrd. Euro Assets under Management. Sie ist mit über 900 Mitarbeitern an 26 Standorten vertreten. Seit 1984 investiert PATRIZIA mit dem Ziel, einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und engagiert sich seit ihrer Gründung zudem über die PATRIZIA Foundation, die in den letzten 22 Jahren weltweit rund 250.000 bedürftigen Kindern Zugang zu Bildung und damit die Chance auf ein besseres Leben ermöglicht hat. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag

Martin Praum Senior Managing Director | Investor Relations Head of Investor Relations & Group Reporting Tel: +49 821 50910-600 investor.relations@patrizia.ag

