paycentive AG: Im Sommer 2020 kommt die neue Einkaufs-Vorteilswelt für Kundinnen und Kunden: Sparkasse Altötting-Mühldorf startet Cashback-Programm mit paycentive

^ DGAP-News: paycentive AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Expansion paycentive AG: Im Sommer 2020 kommt die neue Einkaufs-Vorteilswelt für Kundinnen und Kunden: Sparkasse Altötting-Mühldorf startet Cashback-Programm mit paycentive

10.03.2020 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Augsburg, 10. März 2020. Sie haben bei der Sparkasse Altötting-Mühldorf ein privates Girokonto? Dann können Sie ab Juli 2020 beim Karteneinsatz Geld sparen: Ab diesem Zeitpunkt geht die neue Vorteilswelt an den Start, die die Sparkasse mit dem Augsburger Fintech-Unternehmen paycentive aufgesetzt hat. Bei jedem Einkauf mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) in den teilnehmenden Geschäften, Gaststätten und Freizeiteinrichtungen erhalten die Kundinnen und Kunden anstatt Punkte bares Geld (Cashback). Einmal im Monat erfolgt als Treuebonus eine Gutschrift auf das Konto. Beim paycentive-Programm brauchen die Kundinnen und Kunden sich nicht registrieren, keine Daten preisgeben und auch keine zusätzlichen Plastik- oder Sammelkarten mitnehmen: Die Bezahlkarte, die bereits im Geldbeutel ist, wird einfach zum Cahsback-Sammeln eingesetzt.

Markus Putz, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Altötting-Mühldorf: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Vorteilswelt unseren knapp 80.000 Kundinnen und Kunden einen attraktiven Zusatznutzen bieten. Gleichzeitig stärken wir den regionalen Mittelstand - eines unserer zentralen Anliegen." Ziel für den Start im Juli 2020 sind etwa 60 regionale Partner. Man rechnet mit einer schnell steigenden Zahl an Geschäften. Die Restaurants, Imbisse, Händler, Sport- und Erlebniseinrichtungen können mit der paycentive-Lösung attraktive Zielgruppen erreichen. Ohne viel Aufwand und ohne separate Infrastruktur werden Kundenbindung sowie Kundenaktivität erhöht und es lassen sich Zusatzerträge erzielen.

Die neue Vorteilswelt der Sparkasse Altötting-Mühldorf ist eingebettet in ein mittlerweile 40 deutsche Sparkassen und fast 5.000 Partner umfassendes Netzwerk. So können die Kundinnen und Kunden auch im Einzugsgebiet der anderen teilnehmenden Sparkassen beim Einkaufen Cashback sammeln. Zum Beispiel im Berchtesgadener Land, der Region Erding - Dorfen oder in München.

Über die paycentive AG paycentive betreibt eine Plattform, durch die Bank- oder Kreditkarten gleichzeitig auch als Bonuskarte genutzt werden können: payment + incentive = paycentive. Schon knapp 5.000 regionale Händler, Dienstleister und Gastronomen sowie zahlreiche Outlets bekannter Filialisten nutzen paycentive und erhalten damit eine professionelle Loyalty-Lösung, wie sie bisher nur großen Einzelhandelsketten vorbehalten war. Konsumenten erhalten bei den teilnehmenden Handelspartnern bei Kartenzahlung Boni automatisch gutgeschrieben und brauchen nicht mehr zahlreiche Kunden- oder Stempelkarten mit sich zu führen. Durch Kooperationen mit aktuell 40 Sparkassen ist die paycentive Bonusfunktion für deren mehr als fünf Mio. Kunden automatisch freigeschaltet. Die teilnehmenden Sparkassen werten ihre Konten und Karten dadurch entscheidend auf. paycentive hat Standorte in Augsburg und Paderborn und beschäftigt aktuell ca. 35 Mitarbeiter.

Pressekontakt: Presse & Public Relations paycentive AG Franz-Kobinger-Straße 7a 86157 Augsburg Mail: presse@paycentive.de www.paycentive.de/presse

10.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

977663 10.03.2020

°