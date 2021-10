DGAP-News: Pentracor GmbH mit gutem dritten Quartal 2021 und Umsatz von 0,32 Mio. Euro - Pandemie beeinflusst weiter die Entwicklung (deutsch)

Pentracor GmbH mit gutem dritten Quartal 2021 und Umsatz von 0,32 Mio. Euro - Pandemie beeinflusst weiter die Entwicklung

^ DGAP-News: Pentracor GmbH / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Pentracor GmbH mit gutem dritten Quartal 2021 und Umsatz von 0,32 Mio. Euro - Pandemie beeinflusst weiter die Entwicklung

27.10.2021 / 16:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pentracor GmbH mit gutem dritten Quartal 2021 und Umsatz von 0,32 Mio. Euro - Pandemie beeinflusst weiter die Entwicklung

Hennigsdorf, 27.10.2021 - Mit 0,32 Mio. Euro erzielte das brandenburgische Medizintechnikunternehmen Pentracor (Wandelanleihe ISIN: DE000A289XB9 , WKN: A289XB) im dritten Quartal 2021 eine neue Bestmarke beim Umsatz in seiner noch jungen Geschichte. Der Halbjahresumsatz lag wie erwartet bei 0,57 Mio. Euro. In den ersten neun Monaten 2021 verzeichnete die Pentracor GmbH mit rund 0,89 Mio. Euro deutlich höhere Umsatzerlöse als im Gesamtjahr 2020 (0,35 Mio. Euro).

Covid-19 bremst und treibt die Entwicklung Wichtiger Einflussfaktor auf die Geschäftsentwicklung von Pentracor bleibt weiter die Corona-Pandemie. Der Zugang zu neuen Kunden ist unverändert nur eingeschränkt möglich. Gleichzeitig steigt in bestimmten Kliniken der Behandlungsdruck. Neue Therapieoptionen für Covid-19 sind dringend gesucht. Diese Nachfrage führt zu einer steigenden Zahl von Verkäufen des CRP-Adsorbers von Pentracor in diesen Kliniken. Zum Halten und weiteren Ausbau dieses Absatzpotenzials ist die wissenschaftlich fundierte Sicherheit des Wertes der selektiven CRP-Apherese zur Behandlung von COVID-19-Patienten notwendig. Dazu hat das Medizintechnikunternehmen ein entsprechendes Hypothesen generierendes, klinisches Register (DRKS) aufgelegt. Es dient auch als Instrument zur Qualitätssicherung des CRP-Adsorbers und seines Therapieerfolgs nach dem Inverkehrbringen in den Markt. Die Geschäftsführung von Pentracor rechnet künftig mit weiter deutlich zunehmendem Wachstum.

Außendienst und Produktionskapazitäten weiter ausgebaut Trotz eines durch die Pandemie bedingten, schwachen Arbeitsmarktes ist es im Berichtszeitraum gelungen, die klinische Anwendungsberatung und -begleitung signifikant zu verstärken. Geschultes Personal von Pentracor unterstützt mittlerweile verstärkt Kunden mit knappen Ressourcen in der Pflege. Mit dem Ausbau des Außendienstes hat das Unternehmen auch Abläufe und Produktionskapazitäten angepasst. Im dritten Quartal hat Pentracor mit dem Bau eines weiteren Reinraums begonnen. Dieser neue Raum wird es künftig erlauben, die Gehäuseproduktion von der Adsorberbefüllung zu trennen. Mit einem dann nahezu verdoppelten Produktionsausstoß ist Pentracor für die wachsende Nachfrage gut gerüstet.

Über die Pentracor GmbH Die Pentracor GmbH, Medizintechnikunternehmen in Brandenburg, entwickelt, erforscht wie produziert und vermarktet mit PentraSorb(R) CRP den einzigen selektiv wirksamen Adsorber zur Entfernung eines entzündungsfördernden Eiweißkörpers aus dem Blutplasma. Immunadsorption bei Inflammation wird damit zur wirksamen Therapie überschießender Entzündungsreaktionen in den verschiedensten Krankheitsbildern. Mit einem erwarteten Potential von mehr als 200 Millionen Euro allein zur Behandlung von akuten Herzinfarkten gehört die selektive CRP-Apherese zu den vielversprechendsten Innovationen in der Medizintechnik.

Unternehmenskontakt Pentracor GmbH CEO Ahmed Sheriff +49 3302 20 94 49-0 sheriff@pentracor.de www.pentracor.de

Finanz- und Wirtschaftspresse IR.on AG T +49 221 9140 970 pentracor@ir-on.com

27.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Pentracor GmbH Neuendorfstraße 23 b/d 16761 Hennigsdorf Deutschland Telefon: (03302) 20 94 49 - 0 E-Mail: info@pentracor.de Internet: www.pentracor.de

ISIN: DE000A289XB9

WKN: A289XB Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München EQS News ID: 1244053

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1244053 27.10.2021

°