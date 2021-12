DGAP-News: PERFORMANCE ONE AG startet mit couch:now die europaweit erste KI-gestützte Plattform für psychologische Online-Selbsthilfe (deutsch)

PERFORMANCE ONE AG startet mit couch:now die europaweit erste KI-gestützte Plattform für psychologische Online-Selbsthilfe

^ DGAP-News: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Markteinführung PERFORMANCE ONE AG startet mit couch:now die europaweit erste KI-gestützte Plattform für psychologische Online-Selbsthilfe

09.12.2021 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PERFORMANCE ONE AG startet mit couch:now die europaweit erste KI-gestützte Plattform für psychologische Online-Selbsthilfe

- Fokus zunächst auf Hilfe bei Paar-, Ehe- und Beziehungsproblemen; weitere Programme sollen sukzessive folgen

- Einstieg in den wachsenden E-Health-Markt über Venture-Studio-Strategie

- Einbindung zahlreicher namhafter Experten und Professoren

Mannheim, 9. Dezember 2021 - Die PERFORMANCE ONE AG, ein dynamisch wachsender Digital Solution Provider, hat mit couch:now die europaweit erste KI-gestützte Online-Plattform für psychologische Selbsthilfe gestartet. Der Eintritt in den stark wachsenden E-Health-Markt wurde mittels einer Venture-Studio-Strategie für neue digitale Lösungen in starken Wachstumsmärkten erfolgreich realisiert. Gemeinsam mit dem Multipreneur Andreas Leonhard und Dr. Stefan Junker, promovierter Diplom-Psychologe und psychologischer Psychotherapeut, Fachbuch-Autor sowie Lehrgangsleiter am HSI Heidelberg, wurde in der eigens dafür gegründeten E-Health Evolutions GmbH eine psychologische Online-Plattform für Mental Support on Demand entwickelt. Der inhaltliche Fokus liegt zunächst auf dem Themenfeld "Paar-, Ehe- und Beziehungsprobleme". Mehr als ein Dutzend ausgewählter, hoch angesehener Professoren und Experten stellen ihr Know-how online zur Verfügung.

Denis Lademann, Vorstand der PERFORMANCE ONE AG: "Mit couch:now als Online-Angebot für Hilfe zur Selbsthilfe bei Beziehungsproblemen stoßen wir in ein Vakuum mit hoher Nachfrage. Wer hier Experten-Hilfe sucht, ist mit meist sehr langen Wartezeiten bei Psychologen und Therapeuten konfrontiert. Und die Analyse von Google-Suchen zu diesem Thema zeigt, wie gewaltig die Zahl der Menschen sein dürfte, die hier Hilfe suchen und benötigen. Zusätzliche Wachstumsperspektiven ergeben sich für uns daraus, dass wir uns schrittweise weitere Themengebiete erschließen werden."

Insgesamt werden dem E-Health-Markt starke Zukunftsperspektiven mit einem erwarteten Wachstum von 99 % von 2021 bis 2026 zugeschrieben. Für Europa werden sogar eine noch etwas stärkere Wachstumsdynamik und ein Marktvolumen von 8,2 Mrd. US-Dollar prognostiziert. [1] Zu den zahlreichen Wachstumstrends in diesem spannenden Markt zählt die erwartet hohe Nachfrage nach psychologischen Selbsthilfe-Angeboten. Ein massiver Engpass heute und morgen bei Psychologen und Psychotherapeuten, der zu langen Wartezeiten für Hilfe-Suchende führt, wird digitalen Lösungen einen deutlichen Schub verschaffen. Zusätzlich werden die Digitalisierung und Nachfrage durch die Folgen und Auswirkungen der COVID-19-Pandemie weiter forciert.

Tobias Reinhardt, Vorstand der PERFORMANCE ONE AG: "Nicht zuletzt dank unserer Co-Founder Andreas Leonhard und Dr. Stefan Junker konnten wir extrem gute Startvoraussetzungen für couch:now schaffen. Andreas Leonhard hat bereits mehrfach bewiesen, dass er Start-ups wie zum Beispiel Meisterklasse und die Social Media Akademie zum Erfolg führen kann. Dr. Stefan Junker hat uns die Türen zu den höchstangesehenen Experten und Professoren geöffnet. In diesem Zusammenspiel ist mit couch:now ein Angebot entstanden, das es so in Deutschland und Europa wohl kein zweites Mal gibt und das hoffentlich vielen Menschen beim Lösen ihrer Krisen und Probleme helfen kann."

Andreas Leonhard: "Dank der extrem tiefen Daten- und KI-Kompetenz von PERFORMANCE ONE konnten wir mit couch:now ein umfassendes Online-Selbsthilfe-Angebot gestalten. Aus der Beratungskompetenz und dem Know-how der besten Experten entstanden über 70 Video-Episoden, die ganz individuell entsprechend der spezifischen Situation und Entwicklung der Hilfe-Suchenden zusammengestellt werden."

couch:now bietet unbegrenzten Zugang zu allen Inhalten zum Thema "Hilfe bei Paar-, Ehe- und Beziehungsproblemen" für einen einmaligen Betrag von aktuell 189 Euro. Hier stehen derzeit über 70 Video-Episoden von 14 Experten und damit ca. 18 Stunden Content zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an Menschen, die sich mit schwierigen Lebensherausforderungen und psychischen Belastungen konfrontiert sehen und unmittelbar nach Unterstützung suchen: jetzt sofort, spontan und ohne Wartezeit. Ebenso im Fokus stehen Menschen, denen es im persönlichen Umfeld an geeigneten Ansprechpartnern mangelt, die für einen Beratungs- oder Therapieplatz mit langen Wartezeiten rechnen müssen, die sich mit sensiblen Themen bei gleichzeitig hohem Bedürfnis nach Anonymität befassen wollen oder die nach Orientierung im weiten Feld der Angebote suchen und einen Online-Einblick in die Sprechzimmer renommierter Therapeut:innen erhalten möchten. Interessante Eindrücke bietet couch:now auch Personen, die ein generelles Grundinteresse an psychologischen Themen haben und nach Möglichkeiten suchen, sich in diesen Themen stetig persönlich weiterzuentwickeln.

[1] https://www.marketdataforecast.com/market-reports/e-Health-market

Über PERFORMANCE ONE

PERFORMANCE ONE begleitet führende Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft. Das umfangreiche Portfolio an digitalen Services und Produkten reicht von entscheidungsunterstützenden Smart Data Analysen und effizientem Performance Marketing, über die Schaffung von emotionalen Markenerlebnissen, bis hin zum Aufbau einer zukunftsfähigen IT-Infrastruktur und eigener KI-basierter Geschäftsmodelle. In der Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH wird die KI-gestützte psychologische Online-Plattform couch:now, die sich in der Early-Access-Phase befindet, realisiert.

Presse-Kontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

frank.ostermair@better-orange.de

linh.chung@better-orange.de

09.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: PERFORMANCE ONE AG S6, 35 68161 Mannheim Deutschland Telefon: 0621/58679490 E-Mail: kontakt@performance.one Internet: www.performance.one

ISIN: DE000A12UMB1

WKN: A12UMB Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale) EQS News ID: 1255623

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1255623 09.12.2021

°