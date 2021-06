DGAP-News: Perpetua beteiligt sich mehrheitlich an Nothelle, einer Gruppe von Customer Contact Centern (deutsch)

Perpetua beteiligt sich mehrheitlich an Nothelle, einer Gruppe von Customer Contact Centern

^ DGAP-News: Perpetua Holding GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Expansion Perpetua beteiligt sich mehrheitlich an Nothelle, einer Gruppe von Customer Contact Centern

08.06.2021 / 18:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Perpetua Holding freut sich bekannt zu geben, dass sie die Mehrheit der Anteile an der Nothelle Gruppe ("Nothelle") von deren Gründerfamilie erworben hat. Nothelle ist eine Unternehmensgruppe von Customer Contact Centern und bietet seinen Kunden Dienstleistungen in den Bereichen technischer Endkunden-Support und Durchführung von Sales-Kampagnen an. Nothelle ist bevorzugter Partner sowohl für international tätige Blue-Chip-Kunden als auch für mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Gegründet durch Helmut Nothelle im Jahr 1997, hat sich das Unternehmen seit Beginn an als dynamischer und flexibler Anbieter positioniert. Kunden schätzen insbesondere die exzellente Servicequalität, die Agilität und die hohe Innovationskraft. Nothelle bietet ein vielfältiges Portfolio an Services an, unter anderem technischen First- und Second-Level Support für Endkunden, Durchführung von Kundenakquisition und Kundenrückgewinnung sowie Fernwartung. Hierbei überzeugt Nothelle vor allem mit der Fähigkeit, komplexe und technisch anspruchsvolle sprach- und chatbasierte Services anzubieten.

Das stark wachsende Unternehmen plant für das Jahr 2021 mit einem Umsatz von deutlich über 20 Millionen Euro. Nothelle hat seinen Hauptsitz in Duisburg mit einer weiteren Niederlassung in Mönchengladbach und beschäftigt derzeit rund 600 Mitarbeiter. Perpetua hat die Mehrheit der Anteile von Maurice Nothelle, dem Sohn von Helmut Nothelle, erworben. Dieser übernahm das Unternehmen und die Rolle des CEO von seinem Vater im Jahre 2000. Maurice Nothelle verbleibt weiterhin in der Rolle als wichtiger Gesellschafter und CEO.

Die Perpetua Holding wird Maurice Nothelle und das weitere Management zukünftig dabei unterstützen, das organische Wachstum des Unternehmens weiter zu beschleunigen, das angebotene Serviceportfolio auszubauen und in anorganische Wachstumsmöglichkeiten zu investieren. Über finanzielle Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Maurice Nothelle, Gesellschafter und CEO von Nothelle, sagte: "Ich war auf der Suche nach dem besten Partner, um das Unternehmen gemeinsam erfolgreich in die Zukunft zu führen. Während des Transaktionsprozesses wurde mir klar, dass das Perpetua Team genau zu uns passt, um die Nothelle Gruppe strategisch weiterzuentwickeln. Wie in den vergangenen 20 Jahren bleibt es weiterhin unser Ziel, der beste Partner und Dienstleister für unsere Kunden zu sein und mit diesen weiter stark zu wachsen."

Dr. Gerrit Karalus, Geschäftsführer der Perpetua Holding, fügte hinzu: "Die Nothelle Customer Contact Center sind eine ideale Erweiterung unseres Portfolios. Dieses stark wachsende Serviceunternehmen mit seinem Gründer Maurice Nothelle weiter auszubauen, ist für uns als Langzeitinvestor die Idealkonstellation. Wir glauben fest daran, dass Unternehmen von professionellen und zuverlässigen Gesellschaftern mit einer langfristigen Perspektive enorm profitieren. Wachstumsstrategien lassen sich nur so erfolgreich und nachhaltig umsetzen - und nicht mit einem engen Drei- bis Fünf-Jahreshorizont."

Perpetua als langfristiger Partner für den Mittelstand

Die Perpetua Holding investiert langfristig in etablierte mittelständische Unternehmen in Europa. Die von Berlin aus agierende Unternehmensholding investiert das Kapital internationaler Investoren, die selbst einen unternehmerischen Hintergrund mitbringen. Bis zu 100 Millionen Euro stehen jährlich für Investitionen in ein wachsendes Unternehmensportfolio zur Verfügung. Wir stellen professionelles Gesellschafterhandeln und zu jeder Situation passende Finanzierungsstrukturen sicher, um Unternehmen die Umsetzung ihrer Erfolgsstrategien zu ermöglichen.

Ansprechpartner: Dr. Gerrit Karalus, Geschäftsführer

Perpetua Holding GmbH Clausewitzstr. 7 10629 Berlin E-Mail: info@perpetua-holding.com Telefon: +49 (30) 629 382 590 www.perpetua-holding.com

08.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1205738 08.06.2021

°