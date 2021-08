Pfeiffer Vacuum Technology AG: Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2021: Pfeiffer Vacuum auf dem Weg zu einem neuen Rekordumsatz und verbesserten Margen im Geschäftsjahr 2021

PRESSEMELDUNG

Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2021: Pfeiffer Vacuum auf dem Weg zu einem neuen Rekordumsatz und verbesserten Margen im Geschäftsjahr 2021

Erstes Halbjahr 2021:

- Umsatz mit 391,2 Mio. Euro um 29,6 % höher als im Vorjahr

- Betriebsergebnis (EBIT) von 48,1 Mio. Euro und EBIT-Marge von 12,3 %

- Auftragseingang mit 451,6 Mio. Euro 42,6 % über dem Vorjahr

Aßlar, 3. August 2021. Die Pfeiffer Vacuum Technology AG, ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen, gab heute ihre Konzernergebnisse für das erste Halbjahr 2021 bekannt. Das Unternehmen meldet ein Rekordumsatzniveau von 391,2 Mio. Euro, ein Anstieg von 29,6 % gegenüber dem Vorjahr (H1 2020: 301,9 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 146,1 % auf 48,1 Mio. Euro (H1 2020: 19,5 Mio. Euro), was einer deutlich verbesserten EBIT-Marge von 12,3 % entspricht (H1 2020: 6,5 %). Auch der Auftragseingang erreichte im ersten Halbjahr 2021 mit 451,6 Mio. Euro ein Rekordniveau und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um 42,6 % (H1 2020: 316,6 Mio. Euro).

Der Umsatzanstieg von Pfeiffer Vacuum gegenüber dem Vorjahr in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 ergab sich durch eine starke Leistung in allen Marktsegmenten, wobei sich der Halbleitermarkt weiterhin besonders dynamisch entwickelte. Der Umsatz im Marktsegment Halbleiter und Zukunftstechnologien stieg deutlich um 40,7 % auf 206,6 Mio. Euro (H1 2020: 146,9 Mio. Euro). Die Umsatzerlöse im Marktsegment Analytik, Industrie und F&E erhöhten sich um 19.1 % auf 184,5 Mio. Euro (H1 2020: 155,0 Mio. Euro). Nach Einführung einer neuen Marktsegmentierung zum Jahresbeginn 2021 wurden die Vorjahreszahlen zur besseren Vergleichbarkeit angepasst.

Das Betriebsergebnis (EBIT) entspricht mit 48,1 Mio. Euro einem Anstieg um 146,1 % gegenüber dem Vorjahr (H1 2020: 19,5 Mio. Euro). Die EBIT-Marge lag bei 12,3 % (H1 2020: 6,5 %). Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich der Anstieg des EBIT hauptsächlich aus der Umsatzsteigerung und den damit verbundenen Skaleneffekten.

Der Auftragseingang lag im ersten Halbjahr 2021 bei 451,6 Mio. Euro, ein Anstieg von 42,6 % verglichen mit dem ersten Halbjahr 2020. Zum Ende des zweiten Quartals 2021 verfügte Pfeiffer Vacuum über einen Auftragsbestand von 183,7 Mio. Euro, der damit gegenüber dem Vorjahr um 46,5 % und gegenüber dem Jahresende 2020 um 49,0 % angestiegen ist (30. Juni 2020: 125,4 Mio. Euro, 31. Dezember 2020: 123,3 Mio. Euro). Die Book-to-Bill-Ratio, also das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, lag im ersten Halbjahr 2021 auf einem soliden Niveau von 1,15.

"Mit unseren starken Halbjahresergebnissen bin ich vor dem Hintergrund der anhaltenden Pandemie äußerst zufrieden", so Dr. Britta Giesen, Vorstandsvorsitzende der Pfeiffer Vacuum Technology AG. "Unsere Produktion und die unterstützenden Funktionsbereiche haben sehr gute Leistungen erbracht, sodass wir im zweiten Quartal in Folge einen Rekordumsatz erzielen und eine stabile Lieferkette aufrechterhalten konnten. Aufgrund der unverändert hohen Marktnachfrage müssen wir Spannungen in der Lieferkette sowie Schwankungen bei der Kundennachfrage im Hinblick auf die zeitliche Planung der Projekte weiterhin effektiv steuern."

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

H1/2021 H1/2020 Veränderung

Umsatz 391,2 Mio. EUR 301,9 Mio. EUR 29,6 % EBIT 48,1 Mio. EUR 19,5 Mio. EUR 146,1 % Ergebnis nach Steuern 33,8 Mio. EUR 13,5 Mio. EUR 150,4 % Ergebnis je Aktie 3,43 EUR 1,37 EUR 150,4 % Auftragseingänge 451,6 Mio. EUR 316,6 Mio. EUR 42,6 %

Q2/2021 Q2/2020 Veränderung

Umsatz 199,5 Mio. EUR 148,5 Mio. EUR 34,3 % EBIT 25,5 Mio. EUR 6,7 Mio. EUR 278,8 % Ergebnis nach Steuern 17,9 Mio. EUR 4,7 Mio. EUR 283,9 % Ergebnis je Aktie 1,82 EUR 0,47 EUR 287,2 % Auftragseingänge 217,7 Mio. EUR 143,7 Mio. EUR 51,5 % Auftragsbestand 183,7 Mio. EUR 125,4 Mio. EUR 46,5 % In der Umsatzaufteilung nach Regionen, die den Umsatz entsprechend der Standorte der Kunden in den betreffenden Regionen beschreibt, trugen eine solide Kundennachfrage und Investitionen in die Halbleiterkapazität zu einer Ausweitung in allen Regionen bei. Alle unsere Marktsegmente profitieren von der Entwicklung der neuen Technologien, die zu den Megatrends im Markt beitragen - darunter Unterhaltungselektronik, erneuerbare Energien sowie medizinische und pharmazeutische Innovationen. Darüber hinaus streben unsere Kunden nach Effizienzsteigerungen in ihren Produktionsprozessen. In Asien erzielte Pfeiffer Vacuum im ersten Halbjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr einen Umsatzanstieg von 47,6 % auf 160,2 Mio. Euro (H1 2020: 108,6 Mio. Euro). Auf dem amerikanischen Kontinent erhöhte sich der Umsatz um 22,0 % auf 103,1 Mio. Euro (H1 2020: 84,5 Mio. Euro). Insbesondere in dieser Region wirkte sich der Wechselkurs negativ auf den Umsatz aus. In Europa ergab sich ein Anstieg von 17,4 % auf 127,6 Mio. Euro (H1 2020: 108,7 Mio. Euro).

Das Bruttoergebnis lag im ersten Halbjahr 2021 bei 136,2 Mio. Euro (H1 2020: 102,6 Mio. Euro). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist primär auf positive Skaleneffekte im Zusammenhang mit Umsatzsteigerungen zurückzuführen.

Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich auf 33,9 Mio. Euro (H1 2020: 13,5 Mio. Euro), was einem Ergebnis je Aktie von 3,43 Euro entspricht (H1 2020: 1,37 Euro).

Bilanz und Cash-Flow solide Die Bilanzsumme am Ende des zweiten Quartals 2021 betrug 716,9 Mio. Euro und erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 8,3 % (31. Dezember 2020: 661,8 Mio. Euro). Zahlungsmittel und Zahlungsäquivalente beliefen sich auf 123,6 Mio. Euro (31. Dezember 2020: 122,9 Mio. Euro) und blieben stabil. Im zweiten Quartal 2021 wurde eine jährliche Dividende von 15,8 Mio. Euro ausgeschüttet, zudem wurden finanzielle Verbindlichkeiten von 10,0 Mio. Euro zurückgeführt. Hinsichtlich der finanziellen Verbindlichkeiten ist das Unternehmen auf Nettobasis weiterhin schuldenfrei. Die Eigenkapitalquote blieb auf einem soliden Niveau von 58,5 % und war damit etwas niedriger als zum Jahresende 2020 (31. Dezember 2020: 59,2 %).

Starkes Ergebnis im Geschäftsjahr 2021 erwartet Aufgrund der Rekordumsatzerlöse im ersten Halbjahr 2021 und dem Rekordauftragseingang hat Pfeiffer Vacuum die Prognose für das Gesamtjahr 2021 angehoben. Beim Jahresumsatz erwartet das Unternehmen ein weiteres Rekordniveau von 710 Mio. Euro bis 730 Mio. Euro (Geschäftsjahr 2020: 619 Mio. Euro). Die EBIT-Marge soll sich 2021 deutlich auf zwischen 12,0 % und 13.0 % des Umsatzes verbessern (Geschäftsjahr 2020: 7,3 %).

Der Halbjahresbericht 2021 von Pfeiffer Vacuum steht unter folgendem Link zum Download bereit: group.pfeiffer-vacuum.com/finanzberichte

Kontakt Pfeiffer Vacuum Technology AG

Investor Relations Heide Erickson T +49 6441 802 1360 Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.de

Über Pfeiffer Vacuum Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604 ) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.300 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter group.pfeiffer-vacuum.com

Konzern-Gewinnund Verlustrechnung (nicht auditiert)

Drei Monate Sechs Monate per 30. Juni per 30. Juni

2021 2020 2021 2020

in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

Umsatzerlöse 199.492 148.526 391.156 301.854

Umsatzkosten -128.471 -99.163 -254.96- -199.21-

9 9

Bruttoergebnis 71.021 49.363 136.187 102.635

Vertriebsund -18.961 -18.067 -39.514 -36.100

Marketingkosten

Verwaltungsund -18.123 -15.441 -33.730 -30.759

allgemeine Kosten

Forschungsund -8.531 -9.820 -17.526 -17.519

Entwicklungskos- ten

Sonstige 2.640 1.924 6.213 4.645

betriebliche Erträge

Sonstige -2.549 -1.228 -3.518 -3.354

betriebliche Aufwendungen

Betriebsergebnis 25.497 6.731 48.112 19.548

Finanzaufwendun- -217 -222 -446 -453

gen

Finanzerträge -1 55 53 94

Ergebnis vor 25.279 6.564 47.719 19.189

Steuern

Steuern vom -7.330 -1.888 -13.838 -5.658

Einkommen und Ertrag

Ergebnis nach 17.949 4.676 33.881 13.531

Steuern

Ergebnis je Aktie (in EUR):

Unverwässert 1,82 0,47 3,43 1,37

Verwässert 1,82 0,47 3,43 1,37

Konzernbilanz (nicht auditiert)

30.06.2021 31.12.2020

in TEUR in TEUR

AKTIVA

Immaterielle Vermögenswerte 102.905 100.736

Sachanlagen 161.524 158.191

Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 368 376

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 2.585 2.198

Vertragsvermögenswerte 223 -

Sonstige Vermögenswerte 593 829

Latente Steueransprüche 29.704 31.306

Langfristige Vermögenswerte 297.902 293.636

Vorräte 137.267 133.254

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 129.426 83.601

Vertragsvermögenswerte 2.356 1.501

Ertragsteuerforderungen 10.779 10.848

Geleistete Anzahlungen 5.563 4.260

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 171 1.597

Sonstige Forderungen 9.893 10.265

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 123.579 122.883

Kurzfristige Vermögenswerte 419.034 368.209

Summe der Aktiva 716.936 661.845

PASSIVA

Gezeichnetes Kapital 25.261 25.261

Kapitalrücklage 96.245 96.245

Gewinnrücklagen 341.901 323.808

Sonstige Eigenkapitalbestandteile -44.118 -53.580

Eigenkapital der Aktionäre der Pfeiffer 419.289 391.734

Vacuum Technology AG

Finanzielle Verbindlichkeiten 59.307 69.614

Pensionsrückstellungen 65.777 70.348

Latente Steuerschulden 4.827 4.477

Vertragsverbindlichkeiten 1.451 804

Langfristige Schulden 131.362 145.243

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 54.150 44.937

Leistungen

Vertragsverbindlichkeiten 19.998 7.296

Sonstige Verbindlichkeiten 30.031 21.478

Rückstellungen 46.712 39.502

Ertragsteuerschulden 11.579 8.154

Finanzielle Verbindlichkeiten 3.816 3.501

Kurzfristige Schulden 166.286 124.868

Summe der Passiva 716.936 661.845

Konzern-Cash-Flow-Rechnung (nicht auditiert)

Sechs Monate per 30. Juni 2021 2020

in TEUR in TEUR

Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit: Ergebnis nach Steuern 33.881 13.531 Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und 12.425 13.294 immaterielle Vermögenswerte Sonstige nicht-zahlungswirksame 3.629 2.511 Veränderungen Veränderungen der Bilanzpositionen: Vorräte -5.533 -11.911 Forderungen und sonstige Aktiva -44.833 3.979 Rückstellungen, einschließlich 11.487 -3.731 Pensionsrückstellungen, und Steuerschulden Verbindlichkeiten, erhaltene Anzahlungen 30.757 5.214 Mittelzufluss aus der laufenden 41.813 22.887 Geschäftstätigkeit

Cash-Flow aus Investitionstätigkeit: Auszahlungen für Investitionen in -13.144 -13.271 Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Einzahlungen aus dem Verkauf von 136 147 Sachanlagen Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -13.008 -13.124

Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit: Tilgungsanteil von Leasingzahlungen -2.920 -2.345 Dividendenzahlung -15.788 -12.335 Rückzahlung von finanziellen -10.062 -120 Verbindlichkeiten Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit -28.770 -14.800

Wechselkursbedingte Veränderung der 661 -558 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Veränderung des Bestandes an 696 -5.595 Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten

Zahlungsmittel und 122.883 111.980 Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode

Zahlungsmittel und 123.579 106.385 Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode

