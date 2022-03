Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum verzeichnet im Geschäftsjahr 2021 Rekordumsatz und Anstieg des Betriebsergebnisses - starke Nachfrage zum Jahresbeginn 2022

Pfeiffer Vacuum verzeichnet im Geschäftsjahr 2021 Rekordumsatz und Anstieg des Betriebsergebnisses - starke Nachfrage zum Jahresbeginn 2022

Aßlar, 29. März 2022. Die Pfeiffer Vacuum Technology AG, ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen, hat heute ihre geprüften Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Das Unternehmen erzielte einen Rekordumsatz von 771,4 Mio. Euro, ein Betriebsergebnis (EBIT) von 93,1 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge von 12,1 %.

Der Umsatz von Pfeiffer Vacuum stieg im Jahr 2021 um 24,7 % (2020: 618,7 Mio. Euro) und wurde von einer starken Nachfrage in allen Marktsegmenten, Produktgruppen und Regionen getragen. Im Marktsegment Halbleiter und Zukunftstechnologien stieg der Umsatz um 38,1 % auf 393,2 Mio. Euro (2020: 284,6 Mio. Euro). Diese Wachstumsdynamik wurde durch die hohe Nachfrage nach Mikroprozessoren und dem sich daraus ergebenden Bedarf an Vakuumtechnologie getrieben. Der Umsatz im Marktsegment Analytik, Industrie und F&E erhöhte sich aufgrund der starken Erholung der Nachfrage um 13,2 % auf 378,2 Mio. Euro (2020: 334,1 Mio. Euro).

Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 105,5 % auf 93,1 Mio. Euro (Vorjahr: 45,3 Mio. Euro) und die EBIT-Marge erreichte 12,1 % (Vorjahr: 7,3 %). Der EBIT-Anstieg im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist vor allem auf den starken Umsatzanstieg und ein kontinuierliches Kostenmanagement zurückzuführen. Dadurch konnten die Auswirkungen der angespannten Lieferketten, der höheren Personalkosten sowie einmaligen Wertminderungsaufwendungen ausgeglichen werden. Der nicht zahlungswirksame Wertminderungsaufwand in Höhe von 16,4 Mio. Euro resultierte aus dem Firmenwert einer Akquisition aus dem Jahr 2017. Ohne diesen Wertminderungsaufwand hätte die EBIT-Marge 14,2 % betragen.

Der Auftragseingang des Gesamtjahres 2021 lag bei 964,3 Mio. Euro (2020: 631,3 Mio. Euro). Die Book-to-Bill-Ratio, also das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, lag bei 1,25 (2020: 1,02). Zum Ende des Berichtszeitraums 2021 verfügte Pfeiffer Vacuum über einen Rekordauftragsbestand von 316,2 Mio. Euro, was einem Anstieg von 156,4 % gegenüber dem Vorjahresniveau entspricht (2020: 123,3 Mio. Euro).

Deutliche Erhöhung der Dividende Vorstand und Aufsichtsrat werden im Rahmen der Hauptversammlung am 19. Mai 2022 vorschlagen, eine Dividende in Höhe von 4,08 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,60 Euro) auszuzahlen. Die vorgeschlagene Erhöhung der Dividende gegenüber dem Vorjahr erfolgt vor dem Hintergrund einer starken Geschäfts- und Liquiditätsentwicklung von Pfeiffer Vacuum im Jahr 2021. Die Ausschüttungsquote entspräche 64,9 % des Nettoergebnisses des Konzerns (Vorjahr: 50,0 %) und einer Dividendenrendite von 1,9 %, basierend auf dem Jahresschlusskurs 2021 der Aktie.

"Die ausgezeichneten Ergebnisse des Jahres 2021 sind auf das starke Engagement unserer Mitarbeitenden für unsere Kunden zurückzuführen und die Fähigkeit unserer Organisation zügig auf rapide Nachfragesteigerungen zu reagieren", sagt Dr. Britta Giesen, CEO der Pfeiffer Vacuum Technology AG. "Dies unterstreicht auch die exzellente Marktposition von Pfeiffer Vacuum. Zukünftig werden wir unsere Produktionskapazitäten und die Fähigkeiten unserer Organisation weiter ausbauen, um für unsere Kunden im Hochvakuummarkt ein noch wichtigerer Partner zu werden."

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

12M/2021 12M/2020 Veränderung

Umsatz 771,4 Mio. Euro 618,7 Mio. Euro 24,7% EBIT 93,1 Mio. Euro 45,3 Mio. Euro 105,5% Nettoergebnis 62,0 Mio. Euro 31,6 Mio. Euro 96,2% Ergebnis je Aktie 6,28 Euro 3,20 Euro 96,3% Dividende je Aktie 4,08* Euro 1,60 Euro 155,0% Auftragseingang 964,3 Mio. Euro 631,3 Mio. Euro 52,7% Auftragsbestand 316,2 Mio. Euro 123,3 Mio. Euro 156,4%

* Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung

Das Bruttoergebnis lag im Berichtszeitraum aufgrund des deutlichen Umsatzwachstums mit 280,4 Mio. Euro um 29,2 % über dem Vorjahreswert von 217,0 Mio. Euro. Die Bruttomarge verbesserte sich um 1,3 Prozentpunkte auf 36,4 % des Umsatzes (Vorjahr: 35,1 %). Der Anstieg des Bruttoergebnisses gegenüber dem Vorjahr ist auf den höheren Umsatz zurückzuführen und wurde teilweise von Ineffizienzen aufgrund der schnellen Produktionsausweitung aufgehoben.

Das Ergebnis nach Steuern stieg mit 96,2 % deutlich auf 62,0 Mio. Euro (Vorjahr: 31,6 Mio. Euro), das Ergebnis je Aktie lag entsprechend bei 6,28 Euro (Vorjahr: 3,20 Euro).

In der regionalen Umsatzaufteilung, die den Umsatz entsprechend der Standorte der Kunden in den jeweiligen Regionen beschreibt, erzielte Pfeiffer Vacuum in Asien einen Umsatzanstieg von 39,4 % gegenüber dem Vorjahr auf 322,5 Mio. Euro (Vorjahr: 231,3 Mio. Euro). Dieser war insbesondere auf die hohe Nachfrage unserer Kunden im Halbleitermarkt zurückzuführen. Der Umsatz in Europa legte um 11,5 % auf 253,4 Mio. Euro (Vorjahr: 227,3 Mio. Euro) zu. Auf dem amerikanischen Kontinent kam es zu einer Umsatzsteigerung von 22,1 % auf 195,4 Mio. Euro (Vorjahr: 160,0 Mio. Euro), die auch durch den schwächeren US-Dollar im Jahr 2021 verglichen zu 2020 beeinträchtigt wurde.

Solide Bilanz und verbesserte Liquiditätslage Zum 31. Dezember 2021 war die Finanzlage von Pfeiffer Vacuum weiterhin solide. Die Bilanzsumme am Ende des Jahres 2021 betrug 707,9 Mio. Euro und lag damit um 7,0 % über dem Niveau zum Jahresende 2020 (31. Dezember 2020: 661,8 Mio. Euro). Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente nahmen gegenüber dem Vorjahr um 19,1 % auf 99,4 Mio. Euro ab (31. Dezember 2020: 122,9 Mio. Euro). Im Jahr 2021 nahm das Unternehmen eine Schuldentilgung in Höhe von 55,0 Mio. Euro vor und ist auf Nettobasis weiterhin schuldenfrei. Die Eigenkapitalquote ist gegenüber dem Jahresende 2020 um 5,7 Prozentpunkte auf 64,9 % gestiegen (31. Dezember 2020: 59,2 %).

Positiver Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022 Pfeiffer Vacuum erwartet für das gesamte Jahr 2022 ein Umsatzwachstum von über 5 %. Die EBIT-Marge 2022 sollte über dem Niveau des Jahres 2021 liegen, insbesondere da der einmalige Wertminderungsaufwand aus dem Jahr 2021 für 2022 nicht zu erwarten ist. Daher wird eine EBIT-Marge in Höhe von etwa 14 % prognostiziert. Zur Kapazitätsausweitung und Steigerung der Produktivität sind Investitionen geplant. Damit soll das Unternehmen für ein mittel- und langfristiges nachhaltiges Wachstum positioniert werden.

Das primäre Risiko für diesen Ausblick besteht in der anhaltend angespannten Lieferkette. Darüber hinaus können die möglichen Auswirkungen der militärischen Auseinandersetzung in der Ukraine auf die Weltwirtschaft und auf das Geschäft von Pfeiffer Vacuum momentan nicht bewertet werden.

Update zur Strategie Das Unternehmen hat eine umfassende Analyse durchlaufen und einen Planungsprozess zur Anpassung der Unternehmensstrategie und zur Ausrichtung von Pfeiffer Vacuum auf ein mittel- und langfristig nachhaltiges Wachstum durchgeführt. Die Analyse ergab, dass die Hochvakuumtechnologie zunehmende Bedeutung für die Revolutionierung der Branche hat, die durch Digitalisierung, Energiewende, Revolution der Nanotechnologie und weitere Trends vorangetrieben wird. Dabei hat sich das Unternehmen das übergeordnete Ziel gesetzt, innerhalb dieses wachsenden Marktes für Vakuumtechnologie der nachhaltigste und am schnellsten wachsende Anbieter in der Branche zu sein, um Technologie für eine nachhaltige Zukunft voranzutreiben und zu einer besseren Welt für kommende Generationen beizutragen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird sich Pfeiffer Vacuum in allen Geschäftsbereichen noch stärker auf die Kunden konzentrieren, sei es bei Investitionen, Forschung und Entwicklung oder Kapazitätserweiterungen. Die Finanzziele umfassen eine Steigerung des Marktanteils, eine höhere Nachhaltigkeit des Unternehmens und mittel- bis langfristig ein Umsatzziel von 1 Mrd. Euro. Während der Vorstand von einer weiteren Verbesserung der EBIT-Margen ausgeht, liegt der Schwerpunkt auf Wachstumsinvestitionen, um mittel- bis langfristig das volle Margenpotenzial der Pfeiffer Vacuum Technology AG auszuschöpfen.

Kontakt

Pfeiffer Vacuum Technology AG

Investor Relations Heide Erickson T +49 6441 802 1360 Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.de

Über Pfeiffer Vacuum Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604 ) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt über 3.400 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter group.pfeiffer-vacuum.com

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG

(in T EUR) 2021 2020

Umsatzerlöse 771.373 618.665 Umsatzkosten -490.965 -401.671 Bruttoergebnis 280.408 216.994

Vertriebs- und Marketingkosten -79.371 -70.795 Verwaltungs- und allgemeine Kosten -61.448 -57.595 Forschungs- und Entwicklungskosten -34.230 -35.135 Sonstige betriebliche Erträge 11.395 9.349 Sonstige betriebliche Aufwendungen -23.661 -17.522 Betriebsergebnis 93.093 45.296

Finanzaufwendungen -843 -902 Finanzerträge 251 147 Ergebnis vor Steuern 92.501 44.541

Ertragsteuern -30.514 -12.950

Ergebnis nach Steuern 61.987 31.591

Ergebnis je Aktie (in EUR): Unverwässert 6,28 3,20 Verwässert 6,28 3,20

Konzernbilanz PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG

(in T EUR) 31.12.2021 31.12.2020

AKTIVA

Immaterielle 91.524 100.736

Vermögenswerte

Sachanlagen 175.952 158.191

Als Finanzinvestitionen 352 376

gehaltene Immobilien

Sonstige Finanzielle 2.502 2.198

Vermögenswerte

Sonstige Vermögenswerte 791 829

Latente Steueransprüche 28.650 31.306

Langfristige 299.771 293.636

Vermögenswerte

Vorräte 162.178 133.254

Forderungen aus 119.587 83.601

Lieferungen und Leistungen

Vertragsvermögenswerte 1.392 1.501

Ertragsteuerforderungen 4.796 10.848

Geleistete Anzahlungen 4.689 4.260

Sonstige Finanzielle 168 1.597

Vermögenswerte

Sonstige Forderungen 15.924 10.265

Zahlungsmittel und 99.371 122.883

Zahlungsmitteläquivalente

Kurzfristige 408.105 368.209

Vermögenswerte

Summe der Aktiva 707.876 661.845

PASSIVA

Gezeichnetes Kapital 25.261 25.261

Kapitalrücklage 96.245 96.245

Gewinnrücklagen 370.007 323.808

Sonstige -32.137 -53.580

Eigenkapitalbestandteile

Eigenkapital der Aktionäre 459.376 391.734

der Pfeiffer Vacuum Technology AG

Finanzielle 13.876 69.614

Verbindlichkeiten

Pensionsrückstellungen 60.502 70.348

Latente Steuerschulden 4.437 4.477

Vertragsverbindlichkeiten 1.321 804

Langfristige Schulden 80.136 145.243

Verbindlichkeiten aus 58.046 44.937

Lieferungen und Leistungen

Vertragsverbindlichkeiten 13.343 7.296

Sonstige Verbindlichkeiten 27.742 21.478

Rückstellungen 48.181 39.502

Ertragsteuerschulden 16.773 8.154

Finanzielle 4.279 3.501

Verbindlichkeiten

Kurzfristige Schulden 168.364 124.868

Summe der Passiva 707.876 661.845

Konzern-Cash-Flow-Rechnung PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG

(in T EUR) 2021 2020

Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit:

Ergebnis vor Steuern 92.501 44.541

Korrektur 592 755

Finanzerträge/Finanzaufwen- dungen

Erhaltene Zinsen 282 154

Gezahlte Zinsen -1.031 -945

Gezahlte Ertragsteuern -16.055 -11.675

Abschreibungen auf 26.103 25.933

Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögenswerte

Wertminderungsaufwendungen 16.407 8.833

Gewinne / Verluste aus der 775 484

Veräußerung von langfristigen Vermögenswerten

Veränderung 730 507

Wertberichtigung auf Forderungen

Veränderung 5.531 4.584

Wertberichtigung auf Vorräte

Sonstige 159 -639

nicht-zahlungswirksame Veränderungen Veränderungen der Bilanzposten:

Vorräte -30.094 -13.152

Forderungen und sonstige -30.667 4.733

Aktiva

Rückstellungen, 1.643 -2.764

einschließlich Pensionsrückstellungen, und Steuerschulden

Verbindlichkeiten 24.702 -2.158

Mittelzufluss aus der 91.578 59.191

laufenden Geschäftstätigkeit

Cash-Flow aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungen für -41.607 -30.441

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

Einzahlungen aus dem 1.748 256

Verkauf von Sachanlagen

Mittelabfluss aus -39.859 -30.185

Investitionstätigkeit

Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit:

Rückzahlung von -55.062 -56

finanziellen Verbindlichkeiten

Dividendenzahlung -15.788 -12.335

Rückzahlung von -5.505 -4.930

Leasingverbindlichkeiten

Mittelabfluss aus -76.355 -17.321

Finanzierungstätigkeit

Wechselkursbedingte 1.124 -782

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Veränderung des Bestandes -23.512 10.903

an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten

Zahlungsmittel und 122.883 111.980

Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode

Zahlungsmittel und 99.371 122.883

Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode

