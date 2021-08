pferdewetten.de AG: sportwetten.de wird Titelsponsor des neuen SPORT1 Fußball-Comedy-Formats 'sportwetten.de So schaut's aus - Die Bundesliga Show'

sportwetten.de wird Titelsponsor des neuen SPORT1 Fußball-Comedy-Formats "sportwetten.de So schaut's aus - Die Bundesliga Show"

Die sportwetten.de GmbH, 100%ige Tochtergesellschaft der pferdewetten.de AG ( ISIN DE000A2YN777 ), übernimmt das Titelpatronat für die neue Fußball-Comedy-Show "sportwetten.de So schaut's aus - Die Bundesliga Show". In diesem neuen Format, das ab dem 16.08.2021 immer montags um 20:15 Uhr auf SPORT1 ausgestrahlt wird, blickt Comedian Thorsten Bär, Gewinner des RTL-Comedy-Grand-Prix 2018 und Testimonial von sportwetten.de, unterhaltsam und humorvoll auf die kuriosesten Szenen des vergangenen Bundesliga-Wochenendes zurück. Dabei schlüpft er auch in die Rolle "UWE! - Der Kreisligatrainer", der das Fußballgeschehen aus seinem ganz eigenen Blickwinkel betrachtet.

Das Titelpatronat wird über die SPORT1 Free-TV-Ausstrahlung, den Livestream der Sendung auf SPORT1.de, die SPORT1 Apps sowie die Social-Media-Kanäle gespielt und beinhaltet auch Highlight-Videos aus der Sendung mit entsprechenden Viralisierungen über die Social-Media-Kanäle von SPORT1. Darüber hinaus wird sportwetten.de mit klassischen Spots in Fußball-Umfeldern auf SPORT1 wie "Doppelpass" oder "3. Liga Pur" beworben.

Sascha van Treel, Marketingleiter der pferdewetten.de AG: "sportwetten.de geht mit seinem Markenbotschafter Thorsten Bär aka ,UWE! - Der Kreisligatrainer' bewusst den nächsten Schritt ins TV und transportiert die DNA des Unternehmens über die neue Show auf SPORT1 genau in die gewünschte Zielgruppe."

