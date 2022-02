DGAP-News: pferdewetten.de AG: Vollplatzierung der Kapitalerhöhung (deutsch)

pferdewetten.de AG: Vollplatzierung der Kapitalerhöhung

pferdewetten.de AG: Vollplatzierung der Kapitalerhöhung

- Bruttoerlös ca. 5,1 Mio. Euro

- Bezugserklärungen plus Privatplatzierung bei institutionellen Investoren

Die pferdewetten.de AG ( ISIN DE000A2YN777 ) hat unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals das Grundkapital der Gesellschaft um 318.667 Euro auf 4.780.018 Euro gegen Bareinlagen erhöht.

Die 318.667 jungen Aktien wurden zum Bezugspreis von 16,00 Euro je neuer Aktie ausgegeben. Der Bruttoerlös der Kapitalerhöhung beläuft sich für die Gesellschaft somit auf 5.098.672 Euro. Die aus der Kapitalerhöhung generierten liquiden Mittel dienen dem Aufbau des eigenen Sportwetten-Retailgeschäfts.

Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG: "Wir freuen uns sehr über die vollständige Platzierung der Kapitalerhöhung, insbesondere in dem derzeit sehr volatilen Börsenumfeld. Die nicht bezogenen Aktien konnten im Rahmen einer Privatplatzierung an mehrere institutionelle Investoren - auch an neu gewonnene - verkauft werden. Allen alten und neuen Aktionärinnen und Aktionären mein herzlichstes Dankeschön für diesen starken Vertrauensbeweis, mit dem wir den Einstieg ins Sportwetten-Retailgeschäft gestärkt angehen werden. Mein Dank gilt auch der BankM, die als Lead Manager einen wesentlichen Anteil an der erfolgreichen Umsetzung hat."

Die jungen Aktien werden nun zur Eintragung im Handelsregister angemeldet. Deren Einbuchung in die Depots der Aktionäre wird im Laufe des Februars erwartet.

Düsseldorf, den 01. Februar 2022

Pierre Hofer Vorstand

Pierre Hofer Vorstand

pferdewetten.de AG

Unternehmen: pferdewetten.de AG

ISIN: DE000A2YN777

WKN: A2YN77 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1275283

