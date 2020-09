DGAP-News: Pflanzliche Desinfektionsmittel von Hydromer reduzieren deutlich COVID-19 und viele andere Mikroben (deutsch)

Pflanzliche Desinfektionsmittel von Hydromer reduzieren deutlich COVID-19 und viele andere Mikroben

Concord, NC über NEWMEDIAWIRE - Hydromer, Inc. (OTC:HYDI) oder "das Unternehmen" gab heute bekannt, dass bei kürzlich vom externen Labor "Institute for Antiviral Research" an der Universität Utah durchgeführten Tests nachgewiesen wurde, dass seine pflanzliche Desinfektionsmittellinie EscenciaProtect(TM) das Wachstum von COVID-19 deutlich reduziert.

Der Test weist einen statistisch bedeutsamen Rückgang des Wachstums von COVID-19 nach, wenn das Virus den pflanzlichen Desinfektionsmitteln von Hydromer ausgesetzt wird. Die Studie zeigte, dass "die Testproben - unverdünnt und in Verdünnungen bei Kontaktzeiten von 15 Minuten und 1 Stunde getestet - eine viruzide Aktivität aufwiesen und SARS-CoV-2 auf unterhalb der Nachweisgrenze reduzierten, mit dem Ergebnis einer Log-Reduktion von >2,5 (>99 %) und >3,5 (>99,9 %). Neutrale Kontrollen hemmten das Wachstum des Virus nicht und wiesen keine Zytotoxizität auf."

Zuvor von anderen externen Laboratorien durchgeführte Tests weisen nach, dass diese Produkte auch gegen eine Vielzahl anderer Mikroben wirksam sind, unter anderem Noroviren, MRSA, Salmonellen und, E-Coli, und bestätigen, dass sich die desinfizierende Wirkung der Linie EscenciaProtect(TM) von Hydromer über ein breites Spektrum erstreckt.

"Hydromer ist sehr stolz darauf, eine der ersten grüneren Alternativen zu alkoholbasierten Desinfektionsmitteln zu haben, die zurzeit als Teil der weltweiten Reaktion auf die COVID-19-Pandemie getestet werden und verfügbar sind. Bei so vielen Marktsegmenten, die verzweifelt auf der Suche nach einem alkoholfreien Produkt sind, beispielsweise Schulen, der Einzelhandel und Fluggesellschaften, haben wir verstanden, wie kritisch es ist, unsere eigene Technologie an diesem spezifischen Virus zu testen. Es freut uns sehr, jetzt in einer Lage zu sein, den wachsenden Markt für Desinfektionsmittel mit einer dringend benötigten Alternative beliefern zu können", erklärte Peter M. von Dyck, Geschäftsführer von Hydromer.

Mit Leistungsmerkmalen wie einer pflanzlichen, natürlichen, länger anhaltenden Feuchtigkeitspflege, Nichtbrennbarkeit und vielen weiteren ist die patentierte Linie EscenciaProtect(TM) von Hydromer außerdem eine sehr interessante alkoholfreie Lösung für unterschiedliche Desinfizierungsanforderungen. Die Linie wird in verschiedenen Formaten angeboten, beispielsweise als gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel, sprühfähige Flüssigkeit, gebrauchsfertige Handseife und konzentrierter Zusatz zu Präparaten. Hydromer freut sich auf Partnerschaften und Vertriebsmöglichkeiten mit anderen Unternehmen, um dem Endnutzer diese einzigartige Technologie für verschiedene Desinfektionsanforderungen in verschiedenen Marktsegmenten bereitstellen zu können.

Über Hydromer

Wir beteiligen uns aktiv am Kampf gegen die COVID-19-Pandemie, indem wir verschiedene Produkte herstellen, die dazu beitragen, Leben zu retten, unter anderem unsere Antifog-Beschichtung für PSA, unsere antimikrobiellen hydrophilen Beschichtungen medizinischer Geräte und unsere Desinfektionsmittelproduktlinie. Wir stellen unsere alkoholhaltigen Desinfektionsmittel - gemäß der anerkannten Richtlinien der FDA und zugelassen von der FDA - sowie unsere alkoholfreien Desinfektionsmittel unter unseren Marken Hydromer First Responder(TM), HydroProtect(TM) oder EscenciaProtect(TM) oder privat etikettiert unter Ihrer eigenen Marke bereit, um sicherzustellen, dass diese wichtigen Produkte den Endnutzern während der aktuellen hohen Nachfrage und inmitten strengerer FDA-Kontrollen schnellstmöglich zur Verfügung stehen.

Hydromer, Inc.

800-287-5208

info@hydromer.com

