DGAP-News: PharmaSGP erzielt Rekordumsatz in 2021 und übertrifft Erwartungen der Analysten (deutsch)

PharmaSGP erzielt Rekordumsatz in 2021 und übertrifft Erwartungen der Analysten

^ DGAP-News: PharmaSGP Holding SE / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung PharmaSGP erzielt Rekordumsatz in 2021 und übertrifft Erwartungen der Analysten

17.02.2022 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PharmaSGP erzielt Rekordumsatz in 2021 und übertrifft Erwartungen der Analysten

Gräfelfing, 17. Februar 2022 - Das deutsche OTC-Pharmaunternehmen PharmaSGP erzielte im Geschäftsjahr 2021 rund 65 Mio. Euro Umsatz und erreichte damit das obere Ende der ausgegebenen Prognose (60 bis 65 Mio. Euro). Mit dem höchsten Umsatz der Firmengeschichte übertrifft PharmaSGP zugleich auch die Erwartungen der Analysten von Berenberg und Royal Bank of Canada (RBC). Die Analysten hatten ihre Prognose erst im September letzten Jahres angehoben, nachdem PharmaSGP die erfolgreiche Übernahme eines Markenportfolios (u.a. Baldriparan(R), Spalt(R), Formigran(R)) des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline (GSK) vermeldet hatte. Gemessen am Umsatz rechnet PharmaSGP für 2021 weiterhin mit einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 27 % bis 31 %.

"Die starke Wachstumsdynamik aus dem 3. Quartal hat sich zum Jahresende fortgesetzt", konstatiert CFO Michael Rudolf. CEO Natalie Weigand ergänzt: "Neben der erfreulichen Entwicklung unseres organischen Geschäfts im 2. Halbjahr hat im 4. Quartal auch das von der GSK übernommene Portfolio rund um Baldriparan(R), Spalt(R) und Formigran(R) zusätzliche Wachstumsimpulse setzen können."

"Wir erwarten, dass das übernommene Portfolio bereits in 2022 sein wahres Potenzial zeigen und unserem Wachstumspfad zusätzlichen Schwung verleihen wird", kommentiert CFO Michael Rudolf weiter. "Eine konkrete Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 werden wir im März veröffentlichen. Mit unserem starken Bestandsportfolio und den neu übernommenen Marken sehe ich in einem Marktumfeld, das von der zunehmenden Selbstmedikation profitiert, gute Voraussetzungen für die erfolgreiche Fortsetzung unserer auf langfristiges Wachstum ausgerichteten Strategie."

Am 15. März 2022 wird PharmaSGP die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlichen.

KONTAKT

cometis AG Claudius Krause Telefon: +49-611-20585528 E-Mail: ir@pharmasgp.com

ÜBER DIE PHARMASGP HOLDING SE

PharmaSGP ist ein führendes Consumer-Health-Unternehmen mit einem diversifizierten Portfolio von nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (over-the-counter "OTC") und anderen Gesundheitsprodukten, die mit Fokus auf den Vertriebskanal Apotheke vermarktet werden. Die Arzneimittel des Unternehmens basieren mehrheitlich auf natürlichen pharmazeutischen Wirkstoffen mit dokumentierter Wirksamkeit und wenig bekannten Nebenwirkungen.

Die Kernmarken des Unternehmens decken chronische Indikationen ab, darunter rheumatische Schmerzen und Nervenschmerzen sowie andere altersbedingte Leiden. In Deutschland ist PharmaSGP mit den Markenfamilien RubaXX(R) bei rheumatischen Schmerzen und Restaxil(R) bei neuralgischen Schmerzen (auch: Nervenschmerzen) Marktführer für systemische, chemiefreie Schmerzmittel. Darüber hinaus bietet PharmaSGP führende Produkte gegen sexuelle Schwäche und Schwindelbeschwerden an. Seit der Einführung des ersten Produkts aus dem aktuellen Produktportfolio im Jahr 2012 hat PharmaSGP ihr Geschäftsmodell erfolgreich in anderen europäischen Ländern, darunter Österreich, Italien, Belgien, Spanien und Frankreich, etabliert. Im September 2021 wurde das Produktportfolio um die Marken Baldriparan(R), Formigran(R), Spalt(R) und Kamol(R) erweitert und damit die Indikationsbereiche Schmerzen und Schlafstörungen weiter ausgebaut bzw. erschlossen. Das Vertriebsgebiet wurde um die Schweiz sowie Osteuropa erweitert.

PharmaSGP erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz von 63,2 Millionen Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 26,9%.

Um ihre Wettbewerbsposition weiter auszubauen, plant PharmaSGP, die Zahl der Indikationen, die durch ihr Produktangebot abgedeckt werden, zu erhöhen sowie die europäische Präsenz auszubauen und ihre Wachstumsstrategie insbesondere durch die Nutzung ausgewählter M&A-Möglichkeiten zu beschleunigen.

17.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: PharmaSGP Holding SE Lochhamer Schlag 21 82166 Gräfelfing Deutschland E-Mail: ir@pharmasgp.com Internet: https://pharmasgp.com

ISIN: DE000A2P4LJ5

WKN: A2P4LJ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München EQS News ID: 1281520

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1281520 17.02.2022

°