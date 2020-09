DGAP-News: PharmaSGP Holding SE verstärkt den Vorstand zur konsequenten Umsetzung der Wachstumsstrategie (deutsch)

PharmaSGP Holding SE verstärkt den Vorstand zur konsequenten Umsetzung der Wachstumsstrategie

^ DGAP-News: PharmaSGP Holding SE / Schlagwort(e): Personalie PharmaSGP Holding SE verstärkt den Vorstand zur konsequenten Umsetzung der Wachstumsstrategie

01.09.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PharmaSGP Holding SE verstärkt den Vorstand zur konsequenten Umsetzung der Wachstumsstrategie

- PharmaSGP rückt Internationalisierung und externes Wachstum zukünftig noch stärker in den Fokus ihrer Wachstumsstrategie

- Hierfür erweitert Maria-Johanna Schaecher das Vorstandsteam als Chief Business Development Officer ab Mitte September und übernimmt die Bereiche Strategie, Business Development & Licensing und M&A

- Frau Schaecher begleitete eine Vielzahl von Top-Management-Positionen in der Health-Care-, Biotech- und Pharmabranche und verfügt über signifikante operative Erfahrung u.a. im Bereich M&A und internationale Expansion

Gräfelfing, 01. September 2020 - Die PharmaSGP Holding SE verstärkt mit Maria-Johanna Schaecher (55) als Chief Business Development Officer (CBDO) das Vorstandsteam. Gemeinsam mit CEO Natalie Weigand und CFO Michael Rudolf wird Frau Schaecher ab dem 16. September 2020 die Umsetzung der Wachstumsstrategie maßgeblich mit vorantreiben. Mit diesem Schritt erhöht die Gesellschaft ihre Führungskapazitäten, um die sich national wie auch international bietenden Wachstumschancen noch konsequenter nutzen zu können.

Frau Schaecher verfügt über rund 30 Jahre Erfahrung im Management von internationalen Unternehmen. Zu Beginn ihrer Karriere war Frau Schaecher über acht Jahre in der Strategieberatung BCG, zuletzt als Principal, tätig. Danach bekleidete sie u.a. als Geschäftsführerin, Vorstand sowie Beirätin eine Vielzahl von Top-Management-Positionen in der Health Care-, Biotech-, Pharma-, Lebensmittel- und Agrarbranche. So verantwortete sie als General Manager Germany u.a. das Medizintechnikgeschäft von Johnson & Johnson in Deutschland. Als Mitglied des European Boards von Applied Biosystems war Frau Schaecher maßgeblich an der internationalen Expansion des Unternehmens beteiligt. Zuletzt war Frau Schaecher erfolgreich als CEO eines mittelständischen Unternehmens mit über 700 Mio. EUR Umsatz tätig. Sie verfügt über umfassende Management-Erfahrung insbesondere bezogen auf den Aufbau von neuen Geschäftsfeldern und die erfolgreiche Umsetzung von Internationalisierungsstrategien.

Im Rahmen ihrer Managementpositionen und diverser Beiratsmandate begleitete sie zudem den Prozess zahlreicher erfolgreicher Unternehmenskäufe wie auch -verkäufe bis hin zur Steuerung der gesamten Integrationsumsetzung. Frau Schaecher ist Diplomkauffrau und Diplompsychologin.

Natalie Weigand, CEO der PharmaSGP: "Für PharmaSGP bieten sich zahlreiche hochattraktive Wachstumsmöglichkeiten - organisch wie auch anorganisch. Diese wollen wir nutzen und unser hohes Wachstumstempo auch in Zukunft beibehalten. Entsprechend stellen wir uns mit Maria-Johanna Schaecher jetzt noch breiter auf. Sie kennt die Gesundheitsbranche ausgezeichnet, hat jahrelange Erfahrung im Management von Unternehmen und ist Expertin für internationale Expansion und M&A-Management. Das passt perfekt zu unserer Strategie und unseren ehrgeizigen Plänen. Unser Ziel ist es, in Europa das führende Unternehmen mit dem breitesten Portfolio chemiefreier OTC-Produkte mit führenden Marken zu werden."

Als ein führendes reines Consumer-Health-Unternehmen mit Fokus auf chemie- und rezeptfreie OTC-Arzneimittel ist PharmaSGP im Sweet Spot eines strukturell wachsenden Marktsegments tätig. Diese Positionierung eröffnet PharmaSGP zahlreiche attraktive Chancen, die sie zum einen durch den Ausbau der bestehenden Markenfamilien sowie neue Produkte für weitere Indikationen nutzen möchte. Gleichzeitig expandiert PharmaSGP in weitere europäische Märkte und plant durch ausgewählte M&A-Aktivitäten die Wachstumsstrategie zu beschleunigen.

KONTAKT

cometis AG Claudius Krause Telefon: 0611-20585528 E-Mail: ir@sgp-pharma.com

ÜBER DIE PHARMASGP HOLDING SE

PharmaSGP ist ein führendes reines Consumer-Health-Unternehmen mit einem Fokus auf chemie- und rezeptfreien OTC-Arzneimitteln. Die Produkte von PharmaSGP werden ausschließlich über Apotheken verkauft. Die Arzneimittel des Unternehmens basieren auf natürlichen pharmazeutischen Wirkstoffen mit dokumentierter Wirksamkeit und weniger bekannten Nebenwirkungen als bei den meisten chemischen Arzneimitteln.

Die Kernmarken des Unternehmens decken chronische Indikationen ab, darunter rheumatische Schmerzen und Nervenschmerzen sowie andere altersbedingte Leiden. In Deutschland ist PharmaSGP mit den Markenfamilien RUBAXX(R) bei rheumatischen Schmerzen und Restaxil(R) bei neuralgischen Schmerzen (auch: Nervenschmerzen) Marktführer für systemische, chemiefreie Schmerzmittel. Darüber hinaus bietet PharmaSGP führende Produkte gegen sexuelle Schwäche und Schwindelbeschwerden an. Seit der Einführung des ersten Produkts aus dem aktuellen Produktportfolio im Jahr 2012 hat PharmaSGP ihr Geschäftsmodell erfolgreich in andere europäische Länder, darunter Österreich, Italien, Belgien und Spanien, exportiert und vor kurzem die Marktzulassung für drei ihrer meistverkauften Produkte in Frankreich erhalten.

PharmaSGP erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Umsatz von 62,6 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge von 35,8%.

Um ihre Wettbewerbsposition weiter auszubauen, plant PharmaSGP, die Zahl der Indikationen, die durch ihr Produktangebot abgedeckt werden, zu erhöhen sowie die europäische Präsenz auszubauen und ihre Wachstumsstrategie durch die Nutzung ausgewählter M&A-Möglichkeiten zu beschleunigen.

01.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: PharmaSGP Holding SE Lochhamer Schlag 21 82166 Gräfelfing Deutschland E-Mail: ir@sgp-pharma.com Internet: https://sgp-pharma.com

ISIN: DE000A2P4LJ5

WKN: A2P4LJ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München EQS News ID: 1125569

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1125569 01.09.2020

°