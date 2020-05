DGAP-News: Photon Energy lädt zum Live-Webcast zu den Ergebnissen für das erste Quartal 2020 ein (deutsch)

Photon Energy lädt zum Live-Webcast zu den Ergebnissen für das erste Quartal 2020 ein

Photon Energy lädt zum Live-Webcast zu den Ergebnissen für das erste Quartal 2020 ein

Amsterdam - 4. Mai 2020 - Photon Energy N.V. (WSE: PEN, das "Unternehmen") wird seine Ergebnisse für das erste Quartal am Dienstag, den 12. Mai veröffentlichen.

Das Unternehmen wird die Ergebnisse am Donnerstag, den 14. Mai, um 11:00 Uhr in einem Live-Webcast präsentieren. Sie können Fragen per E-Mail vorab oder während der Übertragung an ir@photonenergy.com senden. Der Webcast findet in englischer Sprache statt. Ihre Fragen können Sie jedoch auch gerne in Deutsch zusenden.

Webcast: https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-q1-2020-results-presentation

KONTAKT FÜR INVESTOREN

Joanna Rzesiewska Investor Relations Manager +420 777 486 464 ir@photonenergy.com

MEDIENKONTAKT

Martin Kysly PR & Communications Manager +420 774 810 670 media@photonenergy.com

UNTERNEHMENSPROFIL Photon Energy N.V. ist ein globales Solarstromlösungs- und Dienstleistungsunternehmen, das den gesamten Lebenszyklus von Solarstromsystemen abdeckt. Darüber hinaus kümmert sich das Tochterunternehmen Photon Water Technology (PWT) um die Entwicklung und Bereitstellung von Wasserreinigungs-, Sanierungs- und Aufbereitungssystemen für den weltweiten Einsatz. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy auf zwei Kontinenten Solarkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von über 80 MWp gebaut und in Betrieb genommen. Darüber hinaus verwalten wir unser eigenes Portfolio an Solarkraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 57,1 MWp. Die aktuelle Projektentwicklung umfasst eine Projektpipeline von 738 MWp in Australien (580 MWp davon in Partnerschaft mit Canadian Solar) und 17,7 MWp in Ungarn, mit einem Ziel von 75 MWp bis 2021. Der Geschäftsbereich O&M erbringt Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für 300 MWp weltweit. Photon Energy hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und verfügt über Niederlassungen in Europa und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter www.photonenergy.com.

