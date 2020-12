DGAP-News: Portfolioerweiterung: ALSO steigert Wachstum in Osteuropa mit HP Inc. (deutsch)

Portfolioerweiterung: ALSO steigert Wachstum in Osteuropa mit HP Inc.

02.12.2020 / 11:00

MEDIENMITTEILUNG Portfolioerweiterung: ALSO steigert Wachstum in Osteuropa mit HP Inc.

Aufgrund der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens in Osteuropa konnte ALSO jetzt die Zusammenarbeit mit HP Inc. erweitern. Künftig werden zusätzliche Länder in der Region, darunter Ungarn, Rumänien, die Tschechische Republik und die Slowakei, durch den Technologieprovider mit HP Inc. Produkten beliefert.

Gegenwärtig ist ALSO in 23 Ländern präsent, 13 davon in Osteuropa. Eine hochmoderne E-Commerce-Plattform sowie Cloud-Plattformen für das As-a-Service-Geschäft, Cybersecurity, das Internet der Dinge, Streaming und KI sind die Grundlage für einen Umsatz von zirka 11 Milliarden Euro. Ein Bestandteil der Unternehmensstrategie ist die regionale Expansion in Mittel- und Osteuropa, mit einem adressierbaren Markt von insgesamt 30 Milliarden EUR und rund 40.000 Resellern.

Der erste Schritt wurde 2015 mit einem Greenfield-Investment in Polen gemacht. Heute, 5 Jahre und zwei Akquisitionen später, ist ALSO einer der wichtigsten Player in dem Land. In rascher Folge wurden seit 2016 Slowenien, Kroatien und Bulgarien erschlossen, in der Ukraine und Weißrussland bearbeitet ein Tochterunternehmen ein spezifisches Marktsegment. Die schnelle Integration der übernommenen Unternehmen stellte sicher, dass international tätige Vendoren dieselben Strukturen und Prozesse in allen ALSO-Ländern vorfinden.

Bereits im November hat ALSO in Ungarn mit der Distribution von Computern, Druckern und Verbrauchsmaterialien von HP Inc. begonnen. Ab Anfang 2021 wird der Vertrieb des kompletten HP Produktportfolios in Rumänien sowie von HP Supplies in der Tschechischen Republik und der Slowakei aufgenommen. Damit vertreibt ALSO HP Inc. in den größten Märkten der Region.

Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (ALSN: SIX): "Unsere operative Exzellenz, gepaart mit dem lokalen Marktwissen, über das wir verfügen, ist eine überzeugende Value Proposition für unsere Partner. Die Steigerung von Umsatz und Profitabilität bei gleichzeitiger Optimierung unseres Net Working Capitals hat uns eine hervorragende Ausgangsbasis für die weitere Expansion verschafft. Durch den Einsatz konzernweiter Systeme in den Bereichen ERP, BI und CRM können wir unsere Services in den Ländern sehr schnell skalieren, und die Komplexität für die Vendoren deutlich reduzieren. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit HP Inc. weitere Länder zu erschließen."

Pressekontakt ALSO Holding AG: Beate Flamm Senior Vice President Communication E-Mail: beate.flamm@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 660 Herstellern von Hardware, Software und IT-Services Zugang zu über 110 000 potenziellen Abnehmern, die neben den traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum weiterer Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen und IT-Services, massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung komplexer IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT-Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 23 europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2019 mit rund 4 000 Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 10,7 Milliarden Euro. Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com.

Die Droege Group Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswerts. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in "Special Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention, Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: http://www.droege-group.com.

