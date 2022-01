PowerTap Hydrogen Capital: AES-100 Inc. beschleunigt die Entwicklung und Kommerzialisierung der transformativen grünen Wasserstofftechnologie mit der Ernennung von Channce Fuller zum President & CEO

PowerTaps Tochtergesellschaft AES-100 Inc. beschleunigt die Entwicklung und Kommerzialisierung der transformativen grünen Wasserstofftechnologie mit der Ernennung von Channce Fuller zum President & Chief Executive Officer

- Im Einklang mit einem beschleunigten Zeitplan für den Betrieb und die Kommerzialisierung der AES-100-Technologie hat das Board of Directors Channce Fuller zum Leiter der beschleunigten Entwicklungsagenda des Unternehmens ernannt.

- Herr Fuller kommt als Führungskraft bei einem der größten Umweltunternehmen Nordamerikas mit einem Hintergrund an kommerziellen und operativen Führungsqualitäten zu AES-100 Inc.

- Herr Fuller ergänzt AES-100 Inc. mit seiner mehr als zehnjährigen Erfahrung bei dem weltweit größten Düngemittelhersteller und Saatguthändler in den Bereichen Technik, Unternehmensentwicklung und Strategie.

Toronto, Kanada - 17. Januar 2022 - PowerTap gibt die Ernennung von Channce Fuller zum President und Chief Executive Officer seiner 49-prozentigen Tochtergesellschaft AES-100 Inc. bekannt.

Channce Fuller bringt vielfältige Erfahrungen in den Bereichen Unternehmensführung, Betrieb, Marketing/Vertrieb und Geschäftsentwicklung mit. Zuletzt war Herr Fuller Vizepräsident für Westkanada bei Terrapure Environmental (einer Tochtergesellschaft von GFL Environmental). Er war direkt für die Planung und Durchführung des Tagesgeschäfts verantwortlich und trug die Führungsverantwortung für die Entwicklung von Mehrjahresstrategien, Geschäftsplänen und die Erreichung finanzieller Ziele/Zielsetzungen, während er Verbesserungen im Bereich EH&S und anderen unterstützenden Funktionsbereichen vorantrieb.

Zuvor war Herr Fuller in der Landwirtschafts- und Chemiebranche bei Nutrien (NYSE:NTR; TSX:NTR), dem weltweit größten Düngemittelhersteller und Saatguthändler, tätig. Während seiner Zeit bei Nutrien war er in den Bereichen technische Entwicklung, Prozesssicherheit, Unternehmensentwicklung und globale Strategieentwicklung tätig.

Herr Fuller besitzt einen Master of Business Administration der Harvard Business School sowie einen Bachelor-Abschluss in Chemieingenieurwesen (mit Auszeichnung) der University of Saskatchewan. Außerdem ist er als professioneller Ingenieur bei der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta registriert.

Channce kommt zu AES-100 Inc., um die beschleunigte Entwicklung der transformativen grünen Wasserstofftechnologie zu leiten. Channce bringt eine einzigartige Mischung aus technischem und geschäftlichem Scharfsinn mit, die die Realisierungsfähigkeit des Unternehmens stärkt.

Da das Unternehmen weiterhin eine auf saubere Energie ausgerichtete Vision verfolgt, bringt die Ernennung von Herrn Fuller neues Fachwissen in den Bereichen Ausführung und Kommerzialisierung mit sich und stärkt das Unternehmen direkt in den Bereichen, die mit den beschleunigten Entwicklungszeiten verbunden sind. Diese sind erforderlich, um vom Multi-Milliarden-Dollar-Markt für saubere Energie zu profitieren.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

